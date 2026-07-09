رحلت با افتخار نوشته نذیر ظفر



با تاسف مینگارم که اولین فضا نورد افغان و چهارمین مسلمان که فضا پیمایی نمود ( عبد الاحد مومند) داعی اجل را لبیک گفت وعروج ملکوتی نمود و پیکر ش در خاک میهنش با افتخار و سر بلند و با عزت دفن گردید

به فضا رفت و از فضا امد

با خدا رفت و با خدا امد

برد با خود صحیفه از قران

خواند انجا ز سورهِ رحمان

داد پیغام برای اهل جهان

که مرا است با قران ایمان

به وطن با خود افتخار آورد

افتخارات بیشمار آورد

لقب قهر مانی حاصل کرد

شهرت جا ودانی حاصل کرد

خواهم از کردگار عالمیان

روح او شاد و کامران گردان

(ظفر)