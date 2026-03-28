راست چه وقت میتواند بفهمد ؟

تاریخ انتشار :28.03.2026

hoshyaresmaeil2017@hotmail.com

حکومت اسلامی شروط آمریکا برای آتش بس را رد کرد و خودش 5 شرط برای آتش بس گذاشت …

این یعنی از توافق فعلا خبری نیست . مذاکره هم معنا ندارد . اصلا سر چی مذاکره کنند ؟

من شخصا خیلی دوست دارم این جنگ زودتر تمام شود ولی واقعییت با خواسته دل من فرق میکند .

واقعیت این است که قالیباف وعراقچی جزو همین تیمی هستند که کار را به جنگ کشاندند اگر توافق با اینها شدنی بود که کار به جنگ نمیکشید . حدس میزنم کاخ سفید هم میداند که نمیشود ولی انگار چاره ای نداشته باشد منتظر انگشت کوچک نظام است تا در جایی به دندان ارباب بی مروت گیر کند و چند قدم بعد همه را یهویی چلومبا…

حاجی هم انگار فهمیده باشد تا حالا دُم به تله نداده است .

فعلا اعزام نیروی زمینی توسط کاخ سفید در حال انجام است و همزمان ترامپ مهلت 5 روز مهلت را 10روز دیگر تمدید کرد .

بحران جهانی انرژی ، موقعییت شخص ترامپ ، فشارهای مختلف داخلی و بیرونی ، انتخابات آمریکا ….

همه اینها هست اما سیستم مستقر در کاخ سفید و تصمیمی که گرفته شده عقب نشینی برایش معنا ندارد. حکومت اسلامی در ایران بهتر است روی این مشکلات که در گذر زمان جور دیگری بشود … حساب نکند .

صدام و اشغال کویت و ورود غرب را فراموش نکنید . صدام هم میخواست خاورمیانه یا شاهرگ حیاتی انرژی جهان را به گروگان بگیرد که نشد . رهایی کویت از دست صدام راحت نبود ولی بالاخره جمعش کرد .

توافق و پایان جنگ علائم مشخص دارد . اجزاء و عناصرش هم با تیمی که جنگ را باعث شد فرق میکند .

 تلاش برای بقاء ، با تخریب حداکثری ، اسمش سیاست نیست .

مدتی پیش مطلبی در رسانه حکومتی منتشر شد به نام “چپ هیچوقت نفهمید” …

الان سوالم این شد که “راست چه وقت میتواند بفهمد” ؟

همان راستی که همه مخالفان را در شروع استقرارش قتل عام و حذف کرد و نیم قرن همه چیز دست خودش بود و حالا قرار است با جنگ دهنه بخورد و مدنی شود ؟

اسماعیل هوشیار

28.03.2026

