راست حاکم نمیخواهد بفهمد مگر با زور !

تاریخ انتشار :11.08.2025

ترامپ چگونه توانست کریدور زنگزور را از حکومت اسلامی ایران پس بگیرد ؟ قطعه‌ای از نوار مرزی ایران در شمال غربی ایران ، ترامپ نام گرفت !

حکومت اسلامی گفت : ما با روسیه یا بدون او مانع احداث کریدور آمریکایی در قفقاز خواهیم شد . مگر قفقاز جنوبی یک منطقه بی‌صاحب است که ترامپ آن را اجاره کند؟

روسیه ولی استقبال کرد از توافق صلح قفقاز.. پوتین گفت فعلا تحمل کن حاجی . من جمعه در آلاسکا با ترامپ حرف میزنم که بذاره قرآن جلد دوم رو برات بیارم !

حکومت اسلامی در ایران به عنوان همسایه ارمنستان و جمهوری آذربایجان از مخالفان تاسیس ‎دالان_زنگزور بود. علی خامنه‌ای سال گذشته در دیدار با نیکول پاشینیان در تهران درباره احداث این کریدور هشدار داده و گفته بود: ایران هیچ‌ گونه تغییری را در مرزهای بین‌المللی منطقه تحمل نخواهد کرد…تو بمیری !

پزشکیان رئیس جمهور حکومت دینی در ایران در بازدید از صداوسیمای حکومت گفت : حتی زندانیان و دختران بی‌حجاب که با آنها برخورد کرده بودیم پای نظام ایستادند . آنها که اعدام کردیم هم از زیر خاک میگفتند فقط نظام . آنها که در کهریزک چوب تو کونشون کردیم هم گفتند فقط نظام . رسانه های خارجی هم میگن فقط نظام ، دولتها میگن نظام …

بابا ما خیلی خفنیم ، نظام ما رو جدی بگیرید !

زنگ زدم حکومت اسلامی که گفت کی هستی ؟ گفتم خبرنگار ! گفت از کدوم خبرگزاری ؟ گفتم خبرگزاری والله چه عرض کنم …

گفت خوفه اون معتبره . حالا بوگو ، یعنی بنال ، یعنی بفرمائید سوالتون چیه ؟

خبرنگار : میگم تو مشکل آب و برق مردمو حل میکردی ؟ که رفتی سر هژمونی ؟

گفت : نه . ای بابا مردم آب و برق میخوان چکار ؟

خبرنگار : بعدشم اسرائیل توی 12 روز بلایی سرتون آورد که همه فکر کردن فهمیدین خبری از هژمونی نیست . حتی به اندازه یه عدس !

حکومت اسلامی : اونو که فهمیدیم ولی بالاخره باهاس یه چیزی از موضع قدرت بگیم .



نتیجه : چپ هرگز نفهمید … نوشته ای در روزنامه سازندگی است . راستش از یک زاویه موافقم . ولی نه از زاویه مدرنیته . حدود نیم قرن راست مثلا فهمیده همه را درو کرد و فرمان دستش بود الان بعد از نیم قرن بگویید چی دارند برای به رُخ کشیدن ؟ صنعت و تکنولوژی و اقتصاد برتر … البته اختلاس و دزدی و جنایت و فساد به رُخ کشیدن ندارد .

چپ و مجاهدین در مقطع 1357 نفهمید جامعه ایران در اعماق مذهبی است مجاهدین به عنوان حبهه چپ نیروهای مذهبی در کمتر از 3 سال نیم میلیون نفر را به خیابان و تظاهرات آوردند اما وقت خطر بالای 90 درصد همان نیم میلیون نفر حتی درب را باز نمیکردند تا خبری بشنوند و حکومت به راحتی بقیه را سلاخی کرد.

غرب فرش سرخ یا کردیت سیاسی جهانی را برای راست با پرچمداری خمینی پهن کرد در شکاف شوروی سابق از ترس همین چپ …

چپ و مجاهدین هم حرفشان از یک زاویه درست بود بالای 90 درصد باز مبارزاتی زمان دیکتاتوری سلطنت روی دوش آنها بود زندان و اعدام و شکنجه سهم آنها بود . مذهبی ها بودند اما معمولا نه هنگامه خطر . در سریال تاسیان این نقص هست. اینکه کارگردان همه تحولات را به شریعنی چی های مذهبی میبندد اگر از معذوریت نباشد از باند ذهنی کوتاهش است .

جناب نویسنده حرف شما را پزشکیان هم میزند که هر بلایی سر مردم آوردیم بازم میگن نظام …

نه جانم اگر نظام مدعی داشتن عقبه اجتماعی است خیلی راحت رفراندوم را میپذیرد نه اینکه وقتی زورش نرسد چماق و زندان و گلوله ضمیمه اش کند . نظام حاکم دینی اشتباه تاریخی محمد رضاشاه را تکرار کرد با سیستم های تک حزبی با قواعد فردی شاه و شیخ … انتظار هیچ راندمان مثبتی نباید داشت .

جهت یادآوری در روزهای موسوم به فاز سیاسی حزب الله که قدرت سیاسی را در 1360 قبضه کردند در 1358 در هر جایی ابتدا بحث میکردند هر جا در بحث کم میآوردند ضمیمه های سرکوب بیرون میامد. این روش نیم قرن گذشته نظام حاکم است .

اسماعیل هوشیار