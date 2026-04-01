رئیس‌جمهور قانون اساسی ونزوئلا، نیکولاس مادورو، و بانوی اول و نمایندهٔ مجلس ملی، سیلیا فلورس، پیامی خطاب به مردم ونزوئلا و جهان ارسال کردند و از ابراز همبستگی، حمایت و محبت آنان قدردانی کردند. این زوج ریاست‌جمهوری در پیامی که روز شنبه ۲۸ مارس در شبکه‌های اجتماعی رئیس‌جمهور مادورو منتشر شد، اعلام کردند: «ما خوب هستیم، قوی، آرام و در حال دعای مداوم هستیم». آن‌ها همچنین از مردم ونزوئلا خواستند که همچنان صلح، وحدت ملی، همزیستی و گفت‌وگو را تقویت کنند.

این پیام ۴۸ ساعت پس از آن منتشر شد که این زوج ریاست‌جمهوری در دومین جلسه رسیدگی به محاکمهٔ غیرقانونی برگزارشده علیه آنان توسط ایالات متحده حضور یافتند؛ کشوری که از ۳ ژانویه ــــ‌ روزی که توسط نیروهای آمریکایی ربوده شدند ــــ آن‌ها را در بازداشت نگه‌داشته است. در آن روز، نیروهای آمریکایی مناطقی از کاراکاس، میراندا، لا گوایرا و آراگوا را بمباران کردند ــــ یک تهاجم نظامی جنایتکارانه که در جریان آن ۱۲۰ نفر توسط سربازان آمریکایی کشته شدند.

این زوج ریاست‌جمهوری، در متنی که در حساب اینستاگرام رئیس‌جمهور مادورو منتشر شد، نوشتند: «ما پیام‌ها، ارتباطات، ایمیل‌ها، نامه‌ها و دعاهای شما را دریافت کرده‌ایم. هر کلمهٔ محبت‌آمیز، هر نشانهٔ عشق، هر بیان حمایت، روح ما را سرشار، و ما را از نظر معنوی تقویت می‌کند. ما خوب هستیم، قوی، آرام، و در حال دعای مداوم».

آن‌ها همچنین تحسین خود را نسبت به توانایی مردم ونزوئلا برای حفظ اتحاد در شرایط دشوار ابراز کردند، و نیز توانایی آنان «برای ابراز عشق، آگاهی و همبستگی، در داخل ونزوئلا و فراتر از مرزهای ما. عشقی که شما برای ما می‌فرستید، به نیروی اخلاقی، استقامت درونی و تعهد به عالی‌ترین ارزش‌های زندگی تبدیل می‌شود».

آنها در ادامهٔ خطاب به مردم ونزوئلا افزودند: «امروز بیش از هر زمان دیگری از شما می‌خواهیم که به تقویت صلح کشور، وحدت ملی، آشتی، بخشش، و اتحاد میان همه ادامه دهید. هیچ‌کس از مسیر گفت‌وگو، همزیستی، و احترام منحرف نشود، زیرا این مسیر میهن است، این مسیر نیکی است».

رئیس‌جمهور مادورو که همواره ایمان و باور خود به خدا را نشان داده است، بخشی از انجیل متی را نقل کرد: «بخواهید تا به شما داده شود؛ بجویید تا خواهید یافت؛ در بزنید تا در به روی شما گشوده شود».

او در این زمینه افزود: «با ایمان بخواهید، با امید جست‌وجو کنید، با عشق فرا بخوانید، زیرا راه‌های خدا برای مردمانی که در حقیقت، در صلح و در نور پایداری می‌کنند، گشوده می‌شود».

این پیام با این جمله به پایان رسید: «از صمیم قلب از شما برای پیام‌ها، نامه‌ها، دعاها و محبت بی‌کرانتان سپاسگزاریم. قدردانی ما، دعای ما و آغوش معنوی ما با شما است ــــ امروز، فردا و همیشه».

دومین جلسهٔ رسیدگی به پروندهٔ رئیس‌جمهور مادورو و سیلیا فلورس روز پنج‌شنبه ۲۶ مارس در دادگاه فدرال منطقه جنوبی منهتن برگزار شد. این جلسه با ۴۰ دقیقه تأخیر آغاز شد و بدون تعیین تاریخ برای نشست بعدی پایان یافت.

قاضی، بازداشت غیرقانونی مادورو و فلورس را ادامه داد و دستور رفع محدودیت‌هایی را که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا با مسدود کردن منابع مالی برای پرداخت حق‌الوکالهٔ وکیل رئیس‌جمهور مادورو اعمال کرده بود، صادر نکرد. در جریان جلسه، قاضی الوین هلرستاین گفت که اگر تشخیص دهد دولت آمریکا با سوءنیت این منابع مالی را مسدود کرده است، ممکن است در موضع خود تجدیدنظر کند.

در این جلسه، مارک دانلی، وکیل فلورس، اعلام کرد که او به بیماری قلبی‌ای به نام «افتادگی دریچه میترال» مبتلا است. قاضی درخواست انجام معاینات پزشکی تخصصی، از جمله نوار قلب، را برای او تأیید کرد.

نخستین باری که این زوج ریاست‌جمهوری در جلسهٔ دادگاه در دادگاه فدرال دانیل پاتریک موینیهان (کاخ دادگستری)، به ریاست قاضی الوین هلرستاین، حضور یافتند، در ۵ ژانویه بود؛ زمانی که رئیس‌جمهور مادورو خود را «اسیر جنگی» اعلام کرد و تأکید نمود که همچنان رئیس‌جمهور قانون اساسی جمهوری بولیواری ونزوئلا است.

او در آن زمان اعلام کرد: «من بی‌گناه هستم. من یک اسیر جنگی هستم. من انسان شریفی هستم. به کنوانسیون ژنو پایبندم. همچنان رئیس‌جمهور کشورم هستم».

در ۱۹ مارس، وکیل مدافع رئیس‌جمهور مادورو، بری جی. پولاک، در دادگاه منطقهٔ جنوبی نیویورک درخواستی برای رد تمامی اتهامات علیه رئیس‌جمهور مادورو و بانوی اول سیلیا فلورس ارائه کرد. استدلال اصلی این بود که واشنگتن با جلوگیری از تأمین مالی دفاع رئیس دولت ونزوئلا، به‌طور فعال متمم ششم قانون اساسی آمریکا و حق دادرسی عادلانه را که برای هر متهمی در خاک آمریکا تضمین شده، نقض می‌کند.

از ساعات اولیهٔ روز پنج‌شنبه ۲۶ مارس، مردم در میدان بولیوار در کاراکاس گرد هم آمدند تا آزادی رئیس‌جمهور نیکولاس مادورو و بانوی اول سیلیا فلورس را مطالبه کنند. راهپیمایی‌های مشابهی در سراسر ونزوئلا، همچنین در مقابل دادگاه در نیویورک و در دیگر نقاط جهان برگزار شد.

منبع: اورینوکو تریبیرن، ۲۹ مارس ۲۰۲۶