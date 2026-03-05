د ښځو د حقونو اعاده او د نړیوالو مکلفیتونو پوره کول!
د مارچ اتمه، د ښځو نړيواله ورځ، د عدالت، برابرۍ او د بشري حقونو د دفاع د يادونې ورځ ده.
افغانستان د يوه داسې هېواد په توګه چې له څو لسیزو جګړو وروسته د ثبات په لټه کې دی، نشي کولای د خپلې ټولنې د نيمایي نفوس (ښځو) له فعالې ونډې پرته پرمختګ وکړي.
د نړيوالو کنوانسیونونو او پرېکړه لیکونو مراعاتول
د افغانستان دولت د ملګرو ملتونو د منشور او د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د مخنیوي د نړيوال کنوانسیون (CEDAW – 1979) په لاسلیک کولو سره، په نړيواله کچه ژمن دی چې د ښځو حقونه خوندي کړي.
سربېره پر دې، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ۱۳۲۵ ګڼه پرېکړه لیک چې افغانستان یې پر پلي کولو مکلف دی، ټینګار کوي چې:
ښځې باید د سولې، امنیت او پرېکړو نیولو په ټولو کچو کې فعاله او با معنی ونډه ولري.
د جګړې په ځپلو ټولنو کې د ښځو د حقونو ساتنه د تلپاتې سولې بنسټ دی.
پر ښځو د تعلیم او کار د ډګرونو محدودول نه یوازې بشري نقض دی، بلکې د هېواد د ملي امنیت او ثبات لپاره یو جدي ګواښ دی.
د ښځو پر وړاندې د تبعیض پای ته رسول؛
هر واکمن حکومت باید د افغانستان نړيوال الزامات درک او عملي کړي. د ښځو پر وړاندې اوسني محدودیتونه د اسلامي ارزښتونو او نړيوالو منل شویو اصولو سره په ټکر کې دي:
د تعلیم حق: د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل د یوه ملت د فکري ځپنې په مانا ده.
د کار حق: ښځې باید اجازه ولري چې په دولتي او نادولتي ادارو کې کار وکړي، ترڅو له یوې خوا د خپلې کورنۍ نفقه وګټي او له بلې خوا د هېواد په اقتصاد کې برخه واخلي.
موژ د مارچ د اتمې په مناسبت پر سرپرست حکومت او نړيواله ټولنه غږ کوو چې:
بې له ځنډه دې د ښځو او نجونو پر وړاندې ټول تعلیمي او کاري بندیزونه لغوه شي.
د امنیت شورا د ۱۳۲۵ پرېکړه لیک مطابق دې ښځو ته په سیاسي او اجتماعي پروسو کې برخه ورکړل شي.
نړيواله ټولنه دې د افغان ښځو د غږ په رسولو او د دوی د حقونو په اعاده کې خپل فشارونه او ملاتړ زیات کړي.
۴. پایله
د ښځو حقوقو ته درناوی د افغانستان د ملي حاکمیت او نړيوال مشروعیت د ترلاسه کولو یوازینۍ کیلي ده. موږ په کلکه باور لرو چې یو باثباته او پر ځان بسیا افغانستان یوازې د باسواده او باصلاحیته ښځو په شتون کې ممکن دی.
د افغان ښځو د ازادۍ او سرلوړۍ په هیله!
په درناوی
حبیب الله “فتاح “