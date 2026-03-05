د ښځو د حقونو اعاده او د نړیوالو مکلفیتونو پوره کول!

ظلم ظالم

رسول پویان جهان به لاف وپـوف ظلم برنمی گردد اســـیـر ظالـــم و…

روز جهانی زن در میانۀ بحران و عقبگرد تاریخی

اعلامیۀ سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان به پیشواز هشتم مارچ، روز…

نه به جنگ، نه به استبداد؛ راه ما رهایی اجتماعی…

اعلامیه سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان در مورد جنگ امریکا-اسرائیل با…

زردشت نیچه؛ پیشگویی تراژدی ایرانی؟

Friedrich Nietzsche (1844-1900) آرام بختیاری تراژدی ایران، یا شیعه ایرانی، از زبان…

جنگ با ایران؛ معادله برنده و بازنده در ترازوی ژئوپلیتیک

نویسنده: مهرالدین مشید تهران خشمگین در نبرد برای بقا این نوشته با…

کوتاه خاطره هایی از مسکو

(کمیته سرتاسری سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان، فستیوال جهانی جوانان و…

اعلامیه در محکومیت جنگ ارتجاعی میان پاکستان و افغانستان

سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان جنگ و صف‌آرایی نظامی میان قدرت…

بوی ریا 

برسد کاش به تو یار چو پیغام کنم  وصفی از لعل…

               کاروان وحدت 

بر خیز تا هم آ ییم ، با  کاروان وحدت  جا…

دوست دارم این وطن را !

امروز زمان آن فرارسیده است که مردم افغانستان یک‌صدا بگویند…

زبرځواکونه څنګه په نورو هېوادونو خپل نفوذ ساتي؟

ليکنه: حميدالله بسيا په ساده ډول زبرځواک  يا سوپر پاور  Superpower…

افغانستان در مدار واگرایی؛ تراژیدی‌های اجتماعی، سیاسی و رسانه‌ای

نویسنده: مهرالدین مشید با ادعا های فراتر از « پنج چاریک»…

آیا طالبان دروغ می گویند یا وزارت خارجه ی روسیه؟ …

  نوشته ی : اسماعیل فروغی       بتاریخ بیست و سوم…

د سعوديانو او تر دوی بر لاسونه هم بيا د…

عبدالصمد ازهر                 …

چهل و یکمین سالگرد وفات مولانا داکتر استاد محمد سعید…

روز پنجشنبه مورخ « هفت حوت سال ۱۴۰۴ هجری شمسی…

محکومیت تجاوز نظامی پاکستان بر افغانستان

اعلامیه و فراخوان انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان بنام خداوند حق و…

وزیر دفاع پاکستان؛ از ناگفته های ساختاری تا راهبرد های…

نویسنده: مهرالدین مشید سیاست ابهام استراتژیک پاکستان؛ ازاعتراف‌های تاکتیکی تا ناگفته‌های…

بمناسبت روز های جهانی عدالت اجتماعی و زبان مادری

بنام خداوند حق و عدالت هموطنان گرامی، ۲۰ و ۲۱ فبروری روز…

مارکوس تولیوس سیسرو

هغه د لرغوني روم فیلسوف، سیاستوال، وکیل، ویناوال، شاعر او…

مبانی نظری عدالت اجتماعی

نور محمد غفوری بررسی نظریه‌ها و رویکردهای معاصر چکیدهعدالت اجتماعی از بنیادی‌ترین…

د ښځو د حقونو اعاده او د نړیوالو مکلفیتونو پوره کول!

د مارچ اتمه، د ښځو نړيواله ورځ، د عدالت، برابرۍ او د بشري حقونو د دفاع د يادونې ورځ ده.

 افغانستان د يوه داسې هېواد په توګه چې له څو لسیزو جګړو وروسته د ثبات په لټه کې دی، نشي کولای د خپلې ټولنې د نيمایي نفوس (ښځو) له فعالې ونډې پرته پرمختګ وکړي.

 د نړيوالو کنوانسیونونو او پرېکړه لیکونو مراعاتول

د افغانستان دولت د ملګرو ملتونو د منشور او د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د مخنیوي د نړيوال کنوانسیون (CEDAW – 1979) په لاسلیک کولو سره، په نړيواله کچه ژمن دی چې د ښځو حقونه خوندي کړي.

سربېره پر دې، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ۱۳۲۵ ګڼه پرېکړه لیک چې افغانستان یې پر پلي کولو مکلف دی، ټینګار کوي چې:

ښځې باید د سولې، امنیت او پرېکړو نیولو په ټولو کچو کې فعاله او با معنی ونډه ولري.

د جګړې په ځپلو ټولنو کې د ښځو د حقونو ساتنه د تلپاتې سولې بنسټ دی.

پر ښځو د تعلیم او کار د ډګرونو محدودول نه یوازې بشري نقض دی، بلکې د هېواد د ملي امنیت او ثبات لپاره یو جدي ګواښ دی.

 د ښځو پر وړاندې د تبعیض پای ته رسول؛

هر واکمن حکومت باید د افغانستان نړيوال الزامات درک او عملي کړي. د ښځو پر وړاندې اوسني محدودیتونه د اسلامي ارزښتونو او نړيوالو منل شویو اصولو سره په ټکر کې دي:

د تعلیم حق: د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل د یوه ملت د فکري ځپنې په مانا ده.

د کار حق: ښځې باید اجازه ولري چې په دولتي او نادولتي ادارو کې کار وکړي، ترڅو له یوې خوا د خپلې کورنۍ نفقه وګټي او له بلې خوا د هېواد په اقتصاد کې برخه واخلي.

موژ د مارچ د اتمې په مناسبت پر سرپرست حکومت او نړيواله ټولنه غږ کوو چې:

بې له ځنډه دې د ښځو او نجونو پر وړاندې ټول تعلیمي او کاري بندیزونه لغوه شي.

د امنیت شورا د ۱۳۲۵ پرېکړه لیک مطابق دې ښځو ته په سیاسي او اجتماعي پروسو کې برخه ورکړل شي.

نړيواله ټولنه دې د افغان ښځو د غږ په رسولو او د دوی د حقونو په اعاده کې خپل فشارونه او ملاتړ زیات کړي.

۴. پایله

د ښځو حقوقو ته درناوی د افغانستان د ملي حاکمیت او نړيوال مشروعیت د ترلاسه کولو یوازینۍ کیلي ده. موږ په کلکه باور لرو چې یو باثباته او پر ځان بسیا افغانستان یوازې د باسواده او باصلاحیته ښځو په شتون کې ممکن دی.

د افغان ښځو د ازادۍ او سرلوړۍ په هیله!

 په درناوی 

حبیب الله “فتاح  “

