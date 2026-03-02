د پنجاب تېری، اوس ولې؟
عبدالصمد ازهر ۲۸/۰۲/۲۰۲۶
د پنجاب سرکار پخوا څرګنونه کړې وه چې له روژې مياشتې وروسته به پر افغان خاوره بريد کوي، خو څه پېښ شول چې په روژې کې يې راودانګل؟
د امريکې او اسراييلو ګډ تېري پر ايران، دا غوټه وسپړله. يوه اونۍ مخکې د ايراني او افغان چارواکو اړيکې ډېرې تودې شوې وې. ايران د طالب امارت په رسميت پېژندلو تمايلات څرګند کړي ول او طالبانو هم پتېيلې وه چې پر ايران د امريکې د تېري په حالت کې به د ایران په پلوي درېږي. د پاکستان ناڅاپي تېری پر افغان خاوره بل څه نه دي بې له نيابتي دندې تر سره کولو. امريکې د پاکستان د عملياتو ننګه وکړه، هغه يې ډېر ښه وبلل او خپله پلوي يې ورته اعلان کړه.
دغو څرګندو فاکټونو ته په کتو سره ټولې پټې اړيکې بربنډېږي او پاکستاني دفاع وزير خواجه آصف چې په تېرو لسيزو کې د امريکې په نيابت جګړو کې د پاکستان نغښتل مردود ګڼي، دا دی دی پخپله همغه چارې په مخ بيايي چې نور يې پرې ملامتول.
په لنډ ډول:
امريکه د خپل نيابتي لاس په وسيله طالبانو ته سزا ورکوی او پر خپل ځان يې مصروفوي. خو له بده مرغه د جګړې سياسي، اقتصآدي، ټولنيز او امنيتي کرغېړن بوج، تر هر چا زيات د ټولنې پر بېوزلو، پخوانو جګړو ځپلو، د کډواليو ترخه ليدليو او ستومانه ولس راپرېوځي او درند تاوان به يې پرېکوي.
۰۹/۱۲/۱۳۴۴
۲۸/۰۲/۲۰۲۶