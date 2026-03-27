د تلویزیوني سیاسي بحثونو اخلاقي معیارونه
نور محمد غفوری
پیلامه
د تلویزیوني سیاسي بحثونو په اړه مې مخکې دوې لیکنې د هغو د ماهیت او اهمیت په تړاو د درنو لوستونکو خدمت ته وړاندې کړې وې. په دې لیکنه کې هڅه کېږي چې د دغو بحثونو د اغېزمنتیا او مسلکيتوب یو بل مهم اړخ، یعنې اخلاقي معیارونه، وڅېړل شي. ځکه چې هر څومره بحث مهم او حساس وي، هماغومره د هغه د ترسره کولو طریقه او اصول هم ارزښت پیدا کوي.
تلویزیوني سیاسي بحثونه یوازې د نظرونو تبادله نه ده، بلکې د عامه افکارو د جوړولو، د سیاسي پوهاوي د لوړولو او د ټولنې د فکري جهت ټاکلو یوه مهمه وسیله ده. له همدې امله، که دا بحثونه له اخلاقي چوکاټ څخه بهر ترسره شي، نو کولای شي د پوهاوي پر ځای ګډوډي، تعصب او بېباوري رامنځته کړي.
د تلویزیوني سیاسي بحثونو اخلاقي معیارونه څه دي؟
د تلویزیوني سیاسي بحثونو اخلاقي معیارونه هغه اصول، قواعد او چلندونه دي چې د بحث ګډونوال (میلمانه)، کوربه (میزبان) او رسنۍ یې باید مراعات کړي، څو بحث سالم، عادلانه، مسلکي او د حقیقت موندنې پر بنسټ ترسره شي. دا معیارونه د دې لپاره رامنځته شوي چې بحث له شخصي شخړو، سپکاوي او احساساتي توندۍ څخه وژغورل شي او پر ځای یې د منطق، استدلال او مستندو معلوماتو فضا حاکمه شي.
په بل عبارت، اخلاقي معیارونه هغه چوکاټ جوړوي چې پکې ګډونوال کولای شي خپلې نظریې په ازاده توګه بیان کړي، خو د مقابل لوري حقونه، د لیدونکو باور او د رسنیو مسلکي مسئولیتونه هم په پام کې ونیسي. کله چې دا چوکاټ موجود وي، بحث له تقابل څخه تعامل ته او له شخړې څخه استدلال ته بدلېږي.
په عملي توګه، دغه معیارونه د درناوي، رښتینولۍ، شفافیت، موضوع ته د وفادارۍ، د وخت د سم مدیریت او د لیدونکو پر وړاندې د مسئولیت له اصولو څخه جوړ شوي دي. د دې اصولو مراعات د دې سبب ګرځي چې بحثونه په معیاري ژبه بیان شي او د سالمې سیالۍ، علمي تحلیل او ګټورو پایلو لامل شي.
الف) درناوی او کرامت ساتنه
درناوی او د انسان کرامت ساتل د هر سالم او مسلکي بحث بنسټیز اصل دی. په تلویزیوني سیاسي بحثونو کې ګډونوال باید یو بل ته د انسان په توګه ارزښت ورکړي او د شخصیت، قوم، مذهب، ژبې او جنسیت له مخې یې درناوی وکړي. دا کار د دې لامل کېږي چې بحث له تعصب او شخصي دښمنیو څخه لیرې پاتې شي او پر اصلي موضوع تمرکز وساتل شي.
سربېره پر دې، د توهین، سپکاوي او شخصي حملو مخنیوی ډېر مهم دی. هغه بحث چې پر شخصي بریدونو ولاړ وي، نه یوازې خپل علمي ارزښت له لاسه ورکوي، بلکې د لیدونکو باور هم زیانمنوي. برعکس، کله چې ګډونوال د دلیل، منطق او شواهدو پر بنسټ خبرې کوي، د متقابل باور فضا رامنځته کېږي او لیدونکي هم له بحث څخه مثبت درس اخلي.
ب) رښتینولي او شفافیت
رښتینولي د هر رسنیز او علمي بحث اساسي روح ګڼل کېږي. ګډونوال باید یوازې هغه معلومات وړاندې کړي چې دقیق، تایید شوي او د باور وړ سرچینو پر بنسټ ولاړ وي. د ناسم، مبالغه شوي یا بېاساسه معلوماتو خپرول د بحث اعتبار زیانمنوي او د عامه باور د کمزورتیا لامل کېږي.
شفافیت بیا دا ایجابوي چې که کوم معلومات نیمګړي وي یا لا تر اوسه کره نه وي، باید په څرګند ډول یې یادونه وشي. همدارنګه، ګډونوال باید خپل سیاسي، اقتصادي او فکري تړاوونه پټ نه کړي، څو لیدونکي وکولای شي د هغوی دریځونه په سمه توګه وارزوي. دا روڼتیا د صداقت فضا پیاوړې کوي او د تعصب احتمال کموي.
ج) موضوع ته وفاداري
د بحث پر اصلي موضوع تمرکز د هغې د اغېزمنتیا لپاره حیاتي ارزښت لري. کله چې ګډونوال له موضوع څخه واوړي او فرعي یا نااړوندو مسایلو ته مخه کړي، بحث خپل تسلسل او ارزښت له لاسه ورکوي. له همدې امله، اړینه ده چې ټول ګډونوال خپلې خبرې د بحث له اصلي محور سره تړلې وساتي.
له بلې خوا، منطقي استدلال او مستند شواهد باید د احساساتي او شعاري خبرو پر ځای لومړیتوب ولري. احساساتي خبرې کېدای شي لنډمهاله اغېز ولري، خو تلپاتې او دوامدار قناعت نه شي رامنځته کولای. برعکس، هغه استدلال چې پر منطق او شواهدو ولاړ وي، هم د منلو وړ وي او هم د پایلو له پلوه ګټور تمامېږي.
د) وخت او فرصت مدیریت
د وخت عادلانه او منظم مدیریت د بحث د توازن او نظم لپاره ضروري دی. په تلویزیوني بحثونو کې باید ټولو ګډونوالو ته مساوي فرصت ورکړل شي تر څو خپل نظرونه په بشپړ ډول بیان کړي. که یو لوری پر بحث برلاسی شي او زیات وخت ونیسي، نو د عدالت اصل تر پښو لاندې کېږي.
همدارنګه، د مقابل لوري خبرو ته غوږ نیول او د ګډوډۍ مخنیوی د بحث د کیفیت لپاره مهم دي. د یو بل د خبرو پرېکول، په لوړ غږ خبرې کول او بېنظمي نه یوازې بحث ګډوډوي، بلکې لیدونکي هم ستړي او مغشوش کوي. منظم، ارام او له درناوي ډک بحث د اغېزمنتیا کچه لوړه وي.
ه) د لیدونکو په وړاندې مسئولیت
تلویزیوني سیاسي بحثونه په اصل کې د لیدونکو لپاره وړاندې کېږي، نو له همدې امله د هغوی پر وړاندې مسؤلیت ډېر مهم دی. ګډونوال او کوربه باید هڅه وکړي چې معلومات په واضح، ساده او د پوهېدو وړ ژبه وړاندې کړي، څو د ټولنې بېلابېل قشرونه ترې ګټه واخلي.
سربېره پر دې، که په بحث کې کومه تېروتنه یا ناسم معلومات وړاندې شي، باید په وخت سره اصلاح او وضاحت ورکړل شي. دا کار د رسنیو اعتبار ساتي او د لیدونکو باور پیاوړی کوي. په پایله کې، د لیدونکو د پوهاوي لوړول او هغوی ته دقیق او متوازن معلومات وړاندې کول د هر سیاسي بحث اساسي هدف بلل کېږي.
و) مسلکي او اعتدالي ژبه
په تلویزیوني سیاسي بحثونو کې د مسلکي او اعتدالي ژبې کارول د باور، درناوي او اغېزمنتیا بنسټ جوړوي. ګډونوال باید داسې الفاظ وکاروي چې له احساساتي توندۍ، شخصي بریدونو او تحقیر څخه پاک وي، ځکه دا ډول ژبه نه یوازې د بحث فضا ګډوډوي، بلکې د لیدونکو پر ذهن هم منفي اغېز کوي. مسلکي ژبه د دلیل، منطق او شواهدو پر بنسټ ولاړه وي او هڅه کوي چې موضوع ته روښانتیا ورکړي، نه دا چې اختلافات ژور کړي.
همدارنګه، اعتدالي ژبه د دې لامل کېږي چې بېلابېل نظرونه په ارام او متوازن ډول وړاندې شي. که څه هم طنز او کنایه کله ناکله د خبرو د نرمولو یا جذاب کولو لپاره کارېدلی شي، خو باید په ډېر احتیاط وکارول شي څو د مقابل لوري د سپکاوي یا د بحث د منحرف کېدو سبب ونه ګرځي. په ټوله کې، د ژبې اعتدال د سالمو سیاسي مناظرو لپاره یو مهم اصل دی چې د تفاهم او متقابل درناوي فضا پیاوړې کوي.
پایله
په ټوله کې، د تلویزیوني سیاسي بحثونو اخلاقي معیارونه د دې بحثونو د کیفیت، باورمندتیا او اغېزمنتیا بنسټ جوړوي. که دا اصول په سمه توګه مراعات شي، نو بحثونه د شخړې او احساساتي تقابل پر ځای د سالمو، علمي او ګټورو پایلو لامل ګرځي. له همدې امله، د دغو معیارونو رعایت نه یوازې د رسنیو مسلکي مسئولیت دی، بلکې د یوې باخبره او روښانه ټولنې د جوړولو لپاره هم حیاتي ارزښت لري.
نور محمد غفوري
23.03.2026