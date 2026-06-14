دیار حلبچهای
شاعر کُرد زبان “دیار حلبچهای” (به کُردی: دیار ههلهبجهیی) با نام کامل “دیار احمد فرج” (به کُردی: دیار ئهحمهد فرهج) از شاعران معاصر است.
وی در یکمین روز ماه ژوئیهی ۱۹۷۱ میلادی، در شهر حلبچه دیده به جهان گشود.
وی معلم ادبیات است و تاکنون چند کتاب شعر چاپ و منتشر کرده است، از جمله:
– غورە، ۲۰۰۴
– شهر عشق، ۲۰۰۸
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(۱)
من پدری داشتم،
شبیه غروبهای پاییزی!
بسیار آرام و شکیبا،
پای بر مورچهای هم ننهاده بود
بسیار مهربان و بامحبت،
من با وجود پدرم فهمید
چه بزرگ و باشکوهست،
قلب مرد!
(۲)
آرام و قرار ندارم،
دلم در مشتم است و
مضطربم
که کی برمیگردد،
تا آتش عشقمان را
با نفسهایش شعلهور سازد.
نگارش و ترجمه:
#زانا_کوردستانی