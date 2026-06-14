شاعر کُرد زبان “دیار حلبچه‌ای” (به کُردی: دیار هه‌له‌بجه‌یی) با نام کامل “دیار احمد فرج” (به کُردی: دیار ئه‌حمه‌د فره‌ج) از شاعران معاصر است.

وی در یکمین روز ماه ژوئیه‌ی ۱۹۷۱ میلادی، در شهر حلبچه دیده به جهان گشود.

وی معلم ادبیات است و تاکنون چند کتاب شعر چاپ و منتشر کرده است، از جمله:

– غورە، ۲۰۰۴

– شهر عشق، ۲۰۰۸

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(۱)

من پدری داشتم،

شبیه غروب‌های پاییزی!

بسیار آرام و شکیبا،

پای بر مورچه‌ای هم ننهاده بود

بسیار مهربان و بامحبت،

من با وجود پدرم فهمید

چه بزرگ و باشکوه‌ست،

قلب مرد!



(۲)

آرام و قرار ندارم،

دلم در مشتم است و

مضطربم

که کی برمی‌گردد،

تا آتش عشقمان را

با نفس‌هایش شعله‌ور سازد.



نگارش و ترجمه:

#زانا_کوردستانی