دونالدترامپ عقب نشینی کرد !؟   

نوشته ی : اسماعیل فروغی

دونالد ترامپ رییس جمهورایالات متحده ی امریکا با نشر تویتر کوتاهی درتروث سوشیال خود ( که حالا وظایف خطیر کنگره ، وزارت خارجه و وزارت جنگ امریکا را به تنهایی ازهمان راه به پیش می برد ) ، از تنگه ی هرمزعقب نشینی کرده و برخلاف طمطراق هایش که گفته بود تمام کشتی ها و ناو ها را با زوراز تنگه ی هرمزعبور می دهد ، تمام عملیات ” آزادیبخش !” خیالی اش رامتوقف نمود. ارچندبه هیچ قول و قرار امریکا نمی توان باور کرد و هرلحظه هم تکرارحملات تهاجمی ویرانگر اش بر ایران متصور است ؛ اما قراین نشان می دهد که مقاومت هوشمندانه و سرسخت ایرانیان ، این دیو مست را به عقب نشینی وادار نموده است .

اساساً شخص دونالد ترامپ که همواره خوداش را برنده ی جنگ معرفی می نماید ، این عقب نشینی را از اثر پیشنهاد پاکستان عنوان نموده و هرگز نمی خواهد ناتوانی وعجز اش را در برابرمقاومت هوشمندانه ی مردم ایران اعتراف نماید. اما اکنون همه می دانند که امریکا عملاً این جنگ را باخته است. انکشاف اوضاع در اطراف تنگه ی هرمز به وضاحت نشان می دهد که ایران هرگز ازتنگه ی هرمز دست بردار نخواهد شد . ایران با درک اینکه اهرم قدرت و اهرم توانایی بازدارنده گی منطقه ای و جهانی اش همین آبراه مهم و سرنوشت ساز است ؛ تنگه ی هرمز را رسماًو قانوناً جزء قلمرو خود اعلان نموده و بی تردید تا پای جان از آن حمایت وحراست خواهد کرد.

ایران با حفظ این قدرت بازدارنده گی سعی می کند تا هم امریکا ، هم شش کشور حوزه ی خلیج فارس، هم اروپا، جاپان و کوریای جنوبی وهم سایرکشورهای جهان به این حقیقت تن بدهند که دیگر امریکا یگانه قدرت تصمیم گیرنده ی جهان نیست . دیگر جهان ما جهان یک قطبی نبوده و امریکا از آن توانایی برخوردار نیست تا ملتی را با زور مقهور و مغلوب خود سازد – آنهم ملت بزرگی چون ملت ایران را .

جهانیان بخوبی می بینند که تمام کوشش‌ها و ترفندهای امریکا – از ایجاد شورش تا ترور دسته جمعی دانشمندان ، جنرالان ، وزیران و از پروازدادن صدها جت جنگی وبمباردمان هزاران هدف نظامی و ملکی در یک روز تا تروررهبرروحانی مملکت ؛ هیچکدام موثرنیفتاده است . ایران مقاومت کرد و نگذاشت تا امریکای زورگو ، ایران را نیز همانند عراق ، لیبیا ، سوریه ، افغانستان و ونزویلا، نابود و تجزیه کرده ، منابع و دارایی هایش راغارت و چپاول نماید .

نباید نادیده گرفت که امروز این ایران است که طرح توافقی را روی میز گذاشته به امریکا و اسراییل می گوید : اگر باساس این طرح به میز مذاکره بر می گردید ، بسم الله ، در غیر آن ما در میدان آماده ی دفع هرگونه تجاوز استیم .

این را هم نباید نادیده گرفت که سفرهای کاری سیدعباس عراقچی – دیپلومات ماهر و کارکشته ی ایران در روسیه و چین و ملاقات های کاری موثر وی با رهبران دوکشور بزرگ دنیا ؛ که بی تردید به توانایی های راکتی و پهپادی ایران خواهد افزود ، نقش بزرگ و سازنده ای در ایجاد توازن قوا و این عقب نشینی دونالد ترامپ هم دارد.

وحالا ترامپ در تله مانده ی تنگه ی هرمز که هم سفری به چین پیش رو داشته ، هم بزودی باید از جام جهانی فوتبال استقبال نماید و هم با انتخابات کنگره روبروست ؛ چاره ای جز عقب نشینی و قبول شکست در جنگ تجاوزکارانه اش ندارد .

فروغی ( ماه می سال 2026 )