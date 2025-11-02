قهرمانی تیم فوتسال؛ نمادی از وحدت ملی و امیدی برای…

نویسنده: مهرالدین مشید شگفتن گل های لیخنند در سرزمین به تاراج…

تحول فرهنگ سیاسی؛ کلید طلایی وحدت و ثبات ملی در…

نور محمد غفوری (بخش چهارم و آخری)  ۷. ویژگی‌های فرهنگ سیاسی مطلوب برای…

ارسطو

نوموړی د لرغوني یونان او لوېدیځې نړۍ یو له لویو…

تحول فرهنگ سیاسی؛ کلید طلایی وحدت و ثبات ملی در…

نور محمد غفوری (بخش سوم) ۶. چالش‌ها و راهکارهای تحول فرهنگ سیاسی در…

تحول فرهنگ سیاسی؛ کلید طلایی وحدت و ثبات ملی در…

نور محمد غفوری (بخش دوم)  ۴. وضعیت کنونی کلتور سیاسی در افغانستان در پرتو…

بیایید هموطن!

امین الله مفکر امینی       2025-12-10! بیــــا هموطن با هم یکی گردیم تا…

ما با پاکستان مشترکات نداریم !

مدتیست که عده ای نام از مشترکات میان افغانستان و…

تحول فرهنگ سیاسی؛ کلید طلایی وحدت و ثبات ملی در…

نور محمد غفوری (بخش اول) ۱.خلاصه  این مقالهٔ علمی ـ تحلیلی و رهنمودی…

ښاري ژوند، چاپېریال او ډیجیټل پرمختګ

حميدالله بسيا په اوسني عصر کې، ښارونه د بشري ژوند د…

مهندسی قومی یا طرح توازن قومی در ساختار قدرت طالبان

نویسنده: مهرالدین مشید مشروعیت‌ بخشی قومی؛ از توجیه انحصار تا مهندسی…

صرصر ظلم 

از فروغ حسن تو ماه فلک شرمنده شد  مهر لطفت هر…

از همین خاک جهان دگری باید ساخت !

با شروع زمزمه های کم شدن موسسات خارجی و خروج…

چرا شطحیات! ترامپ را درک نه‌می‌کنیم؟

اولویت مردم ما اسقاط طالبان است، نه تعامل. ✍️ محمدعثماننجیب در جهان…

پاکستان د افغانستان په خاوره کې د TTP د غړو

د ویشتلو حق نه لري د افغانستان او پاکستان اړیکې له تاریخي…

اپلاتون

د ده اصلي نوم «اریستوکلس» دی، د یونان یو نوموتی…

نقض حاکمیت ملی از سوی طالبان؛ از سلطه ایدئولوژیک تا…

نویسنده: مهرالدین مشید اجندا های قومی و اختلاف برانگیز منافی حاکمیت…

توماس مور؛ را هم اعدام کردند؛ بی وجدانا!

Thomas More ( 1477-1536 ) آرام بختیاری نخستین تئوریسین سوسیالیسم تخیلی در…

پاییز 

باد خزان وزید چمن بی نقاب شد  از برگ زرد صحن…

توافق طالبان و پاکستان

محمد عثمان نجیب پیش‌نوشت: با توجه به اهمیت این یادداشت که چند…

بازی های تروریستی پاکستان و ادامه جنایات آن در افغانستان

نویسنده: مهرالدین مشید جنگ طالبان و پاکستان سناریوی استخباراتی با راستی…

«
»

دوماه‌نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی

دورۀ اوّل، سالِ ششم، شمارۀ 44، مهر-آبان 1404 منتشر شد.

با آثاری از: 

ا.ح.آریان‌پور(ا.نوآیین)/ اُمید/ م.اُمیدی/ ع.بابایی/ خ.باقری/ خ.بایزیدی(دلیر)/ ب.برشت/ م.بصیر/ ع.ر.بهنام/ م.پاینده‌لنگرودی/ ب.ترویج/ س.جلیل‌زاده/ د.جلیلی/ ف.حسن‌زاده/ ر.حمزه‌تف/ ق.حیدر/ ن.خاکسار/ م.خرّمشاهی/ ز.خلیل/ ر.خندان(مهابادی)/ ا.دادر/ م.رحمتی/ ن.زرافشان/ م.زندی/ م.ستوده/ س.سلطانی‌طارمی/ ر.شامی/ ف.شایان/ س.شهیدثالث/ ع.صبوری/ پ.صوفی‌زاده/ ا.طبری(ایرج‌مهران)/ ر.عابد/ ر.عبّاسی/ م.فرهنگ/ ن.قهاری/ پ.کاوه/ س.کسرایی/ ز.کوردستانی/ محمّد/ ا.محمود(اعطا)/ ا.مسافر/ ف.مسعودی/ ب.مطلّب‌زاده/ ن.مقدّسیان/ م.مهرآور/ ن.میر/ آ.میرزانژاد/ ا.هارتلی/ ح.یوسفیان/ و دیگران…  

