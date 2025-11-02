دورۀ اوّل، سالِ ششم، شمارۀ 44، مهر-آبان 1404 منتشر شد.

با آثاری از:

ا.ح.آریان‌پور(ا.نوآیین)/ اُمید/ م.اُمیدی/ ع.بابایی/ خ.باقری/ خ.بایزیدی(دلیر)/ ب.برشت/ م.بصیر/ ع.ر.بهنام/ م.پاینده‌لنگرودی/ ب.ترویج/ س.جلیل‌زاده/ د.جلیلی/ ف.حسن‌زاده/ ر.حمزه‌تف/ ق.حیدر/ ن.خاکسار/ م.خرّمشاهی/ ز.خلیل/ ر.خندان(مهابادی)/ ا.دادر/ م.رحمتی/ ن.زرافشان/ م.زندی/ م.ستوده/ س.سلطانی‌طارمی/ ر.شامی/ ف.شایان/ س.شهیدثالث/ ع.صبوری/ پ.صوفی‌زاده/ ا.طبری(ایرج‌مهران)/ ر.عابد/ ر.عبّاسی/ م.فرهنگ/ ن.قهاری/ پ.کاوه/ س.کسرایی/ ز.کوردستانی/ محمّد/ ا.محمود(اعطا)/ ا.مسافر/ ف.مسعودی/ ب.مطلّب‌زاده/ ن.مقدّسیان/ م.مهرآور/ ن.میر/ آ.میرزانژاد/ ا.هارتلی/ ح.یوسفیان/ و دیگران…