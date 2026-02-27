دوست دارم این وطن را !

امروز زمان آن فرارسیده است که مردم افغانستان یک‌صدا بگویند «نه»

نه به خط جعلی دیورند، نه به هر تحقیر و تهدیدی از سوی بیگانه.

این سرزمین، خانه‌ی مشترک همه‌ی فرزندانش است؛ هر سنگ و هر کوه آن گواه غیرت و آزادی مردم ماست.

ما دیگر چیزی برای باختن نداریم، اما آینده‌ای بزرگ برای ساختن داریم.

این بار، اگر کسی خواهد باخت، پنجاب و پاکستان خواهد بود؛ زیرا زمان، حقیقت و اراده‌ی ملت ما در برابرشان ایستاده است.

وطن ما تنها از آنِ طالبان نیست، و هیچ‌کس نباید به بهانه‌ی طالبان از پاکستان پشتیبانی کند.

افغانستان، خانه‌ی مردم است — مردمی که با دل، خون و ایمان خویش از آن پاسداری خواهند کرد.

بیداری امروز ما، نوید فردای آزاد و سربلند افغانستان است.

چهاردهی وال