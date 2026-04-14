دور تازۀ جنگ
ترامپ مخاطره را تشدید میکند. آیا ایران و روسیه مجبور خواهند شد با کارت برندۀ مخفی بازی کنند؟
میخائیل گروموف (Mikhail Gromov)
ا. م. شیری- در حیرت از اینم که چرا دولتهای جهان قلدری و گردنکلفتی رژیم تروریستی امپریالیسم آمریکا را نمیبینند؟ و یا اگر میبینند چرا با درسآموزی از نبرد دشمنشکن نیروهای مسلح و مردم قهرمان ایران، به یک اقدام جمعی، مثلاً، از رویارویی مسلحانه تا قطع روابط دیپلوماتیک، تحریم و امتناع از دلار بعنوان ابزار جنگ و بحران، آشوب و ناامنی دست نمیزنند تا این امپراتوری تروریستی جنگ و جنایت، دسیسه و دروغ را یک بار برای همیشه سر جای خود بنشانند! بنظرم این تساهل و عدم قطعیت آنها، از دو حالت خارج نیست: یا میترسند و یا منافع موقتشان ایجاب نمیکند. اما باید در نظر داشته باشند در هر دو حالت، این رژیم تروریستی به نوبت و بر حسب موقعیت، به سراغ آنها نیز خواهد آمد. بقول معروف ما ایرانیها، دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد» و آن وقت تازه خواهند فهمید که خود را در چنگال چه هیولایی گرفتار کردهاند.
*-*-*
منابع آگاه گزارش میدهند که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در حال تشدید تنش در درگیریهای خاورمیانه است. آیا این درست است که ایران و روسیه مجبور خواهند شد با یک برگ برندۀ مخفی بازی کنند؟
به نظر میرسد این دور جدید جنگ است.
به باور تحلیلگران نظامی، سخنان و اقدامات اخیر ترامپ گواهی از آن میدهد که آتش درگیری در خاورمیانه میتواند دوباره شعلهور شود. به نظر میرسد این آغازی است بر دور جدید جنگ.
کانال تلگرامی «Legitimny» (مشروع) گزارش میدهد که ترامپ در حالی که توقف کوتاه نظامی در پیش گرفته، اما در چانهزنیها، سطح مطالبات و شروط خود را بالا میبرد. زیرا، آمریکاییها برای نشان دادن پیروزی خود با مشکل مواجه شدهاند.
این منبع نوشت: «ترامپ دربارۀ آغاز محاصرۀ دریایی تنگۀ هرمز نوشت: از این لحظه، نیروی دریایی آمریکا روند مسدود کردن هر کشتی را که برای ورود یا خروج از تنگۀ هرمز سعی کند، آغاز خواهد کرد». طبق معمول، او تهران را به عدم انجام وعدۀ خود مبنی بر باز کردن تنگۀ متهم کرد و این وضعیت را «اخاذی جهانی» خواند و ایران را به دلیل عدم تمایل به کنار گذاشتن غنیسازی اورانیوم سرزنش کرد».
به عقیدۀ او، این امر به چند دلیل به نفع آمریکا است.
این ناظر اظهار داشت: «ایران و همچنین کل منطقه متحمل ضررهای اقتصادی خواهند شد. ایران قادر به تلافی یا حمله نخواهد بود (بالاخره آتشبس برقرار شده است). در این مدت، آمریکا قادر خواهد بود زرادخانۀ تسلیحاتی خود را دوباره پر کند و پایگاههای خود را با پدافند ضد پهپاد و ضد هوایی تقویت کند. <…> ترامپ هرگز شکست را نخواهد پذیرفت. زیرا، آینده به آن بستگی دارد <…>. مرحلۀ بعدی جنگ، فقط مسئلۀ زمان است».
کانال تلگرامی «نجوای کرملین» خاطرنشان کرد که نتایج مذاکرات بین آمریکا و ایران نشان میدهد که آتشبس حاصلشده صرفاً ماهیت تاکتیکی دارد و تضادهای اساسی بین طرفین را حل نمیکند.
این کارشناس خاطرنشان کرد: «توقف خصومتها تنها یک دریچۀ محدود برای دیپلماسی باز میکند. اما، برای توافق بلندمدت شرایط آماده نمیکند. برعکس، منطق روند مذاکرات نشاندهندۀ احتمال بالای دور جدید درگیری است. نکتۀ کلیدی اختلاف همچنان کنترل تنگۀ هرمز است که برای تدارکات انرژی جهانی اهمیت حیاتی دارد».
بگفتۀ او، تشدید فشار بر ایران از طریق تهدید به اقدام نظامی مجدد، خطراتی را برای اقتصاد آمریکا و ثبات داخلی ایجاد میکند.
افزایش قیمت حاملهای انرژی، اختلالات احتمالی در تأمین منابع استراتژیک و واکنش منفی عمومی، دامنۀ رویکرد قهرآمیز را محدود میکند. در نتیجه، واشنگتن خود را در موقعیتی میبیند که در آن موضعگیری سخت با هزینههای بالا همراه است و سازش مستلزم از دست دادن اعتبار و نفوذ!<…> به نظر میرسد توقف فعلی به احتمال زیاد مقدمۀ آغاز مرحلۀ جدید رویارویی است».
کارت مخفی ایران و روسیه
تحلیلگران معتقدند که در شرایط فعلی، ایران و روسیه ممکن است در حال بازی با یک کارت مخفی باشند. منابع اظهار داشتند که اگر تهران به سلاحی مشابه آرشنیک (Oreshnik- درخت فندق- نام سلاح روسی) دست یابد، باعث تعجب هیچ کس نخواهد بود.
در این صورت، ممکن است آمریکا درد سختی را تجربه کند و درس جدی بگیرد. این برگ برنده احتمالاً به مذاق ترامپ خوش نخواهد آمد. اما، قطعاً میتواند عطش و حرارت او را فروبنشاند. به باور منابع آگاه، ایران میتواند از موشکهایی مشابه «آرشنیک» با کلاهک غیرهستهای استفاده کند تا در برابر متجاوزان بهشکل بسیار مؤثر از خود دفاع کند. احتمالاً واشنگتن برای این آماده نیست.
وزارت دفاع روسیه در این باره اظهار نظری نکرده است.
در عین حال، کانال تلگرامی «وقایعنگاری جنگ» (War Chronicle) نوشت که روسیه با مطالعۀ نتایج استفاده از سلاحهای آمریکایی میتواند درس بسیار ارزشمندی از جنگ علیه ایران بگیرد.
تحلیلگران در پایان گفتند: «از روز اول درگیری تا به امروز، آمریکا از قدرتمندترین سلاحهای تهاجمی غیرهستهای خود استفاده کرده است. با توجه به اینکه در صورت وقوع درگیری آشکار، دکترین مشابهی علیه روسیه به کار گرفته خواهد شد، این دادهها نه تنها برای ساخت تجهیزات دفاعی، بلکه برای تدوین و تنظیم راهبردهای خود نیز اهمیت حیاتی دارد. بهویژه، تجربۀ ایران به ما این امکان را میدهد که رویکردهای مربوط به مقیاسبندی سلاحهای موشکی و امکانسنجی استفاده از موشکهای بالستیک و کروز در درگیریهای شدید را مورد بررسی مجدد قرار دهیم».
نقل از: دزن.رو
٢۵ فروردین- حمل ١۴٠۵