دور از ذهن!

تاریخ انتشار :22.06.2026

hoshyaresmaeil2017@hotmail.com

قالیباف با دسته اش و نماینده کاخ سفید جهت مذاکره راهی سوئیس شدند .

تفاهم نامه بین غرب و حکومت اسلامی و بعدش توافق بعدش را به خاطر بسپاریم . یادمان نرفته زمان خاتمی هم گفتند انبساط … ولی هر کسی را که باور کرد سربریدند .

اینکه پزشکیان تفاهم نامه را امضاء میکند دلیل دارد که البته میتواند برای فرار از تبعات تعویض ریل برای رهبر و باند حاکم هم باشد .

اما یک چیز هم واضح شد این تغییر ریل در داخل حکومت اسلامی راحت نیست یک دست نبودن باند حاکم جهت تعویض ریل واقعی است . والا همین امضاء پزشکیان هم بدون اذن باند حاکم یا رهبر شدنی نیست !

قبل از جنگ ظاهرا کسی به نفعش نبود بفهمد اما بعد از جنگ دیگر کسی نمیتواند منکر شود که پزشکیان و دولت مزبوردرسیستم فاشیستی دینی کاره ای نیست دکور است . این بازی از زمان خاتمی شروع شد .

بلافاصله بعد از اعلام تفاهم هوشنگ امیر احمدی به داخل حکومت اسلامی بازگشت . اگر این بازگشت فردی است که هیچ . اما کارهای فردی و شخصی را معمولا نمایش نمیدهند . ضمن اینکه هوشنگ امیر احمدی اولین بارش نبود که به حکومت اسلامی میرفت، زمان احمدی نژاد هم در ترکیب هیئتی رفته بود . نزدیکانش با سپاه کارهای اقتصادی انجام میدهند .

هوشنگ امیراحمدی کیست ؟ یه لابیست حکومت اسلامی در آمریکا و البته منتقد !

منظورم این است که توافق احتمالی با کاخ سفید زمانی جدی دیده میشود که مثلا احکام اعدام لغو شود زندانی سیاسی آزاد شود … قدمهایی در این رنج ! امکان ندارد توافق با بیرون یا انبساط جدی باشد ولی درون هی منقبض تر شود .

بازگشت هوشنگ امیراحمدی را سیاسی کردن یعنی یک زبل بازی کودکانه ! منچ و بازی و ماروپله یادش به خیر !

کلام آخر : این ترکیب فعلی در سوئیس ترکیب توافق مد نظر غرب نیست ترکیب مذاکره است .

برای توافق باید مصالح مناسب باشد . اجزایی از جنس توافقی که مد نظرغرب است . در توافق مد نظر غرب باند حاکم باید برود نمیشود با خودش مذاکره شود برای رفتن خودش ! انگار با بیماری رفتنی مذاکره کنی تا توافق کند که بمیرد ….

باند حاکم فعلی در ایران برای توافق مدنظر خودشان دست و پا میزنند . به نظر من غرب هم میداند به همین خاطر مستمر تاکید میکند اگر توافق نشود بمبارانها باز میگردد .

22.06.2026

اسماعیل هوشیار