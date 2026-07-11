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دشمنی اروپا با روسیه زیانباراست 

                        نوشته ی : اسماعیل فروغی

     اروپا هیچگاهی به اندازه ی امروز ناتوان ، آشفته حال و محتاج نبوده است . بحران انرژی ، صنعت زدایی ، قفل شدن دروازه های هزاران شرکت و فابریکه ی تولیدی ، کاهش خدمات اجتماعی ، بیکاری وحتا گسترده شدن دامن فقردرثروتمند ترین کشورهای اروپایی ؛ نشانه های روشنی ازاین آشفته حالی وبحران های گونه گون درتمام اروپا می باشد . تردیدی وجود ندارد که دنباله روی هایِ برده واراروپا ازسیاستهای توسعه طلبانه و سودجویانه ی امریکا طی هفتادسال اخیر، و به تأسی ازآن دشمنی با روسیه برسر اوکراین ، اززمره ی عمده ترین عوامل ودلایل عمده ی این آشفته حالی اروپا به حساب می آید . 

     جنگ اوکراین ، اروپا را خسته و درمانده کرده است . جنگ اوکراین ،کشورهای اروپایی را مجبورکرده است تا زیرفشارایالات متحده ی امریکا ،ده ها میلیارد اویرو ازبودجه های ملی شان را صرف کمک نظامی به اوکراین کرده وصدها میلیارد یورو را ، صرف نظامی کردن بیشتر خود و خرید انواع اسلحه و مهمات امریکایی ازجمله خرید جت های جنگی اف – 35 امریکایی نماید . – جنگ اوکراین ، اروپاییان را مجبورکرد تا ( بازهم  زیرفشار امریکا ) ، به جای گاز بسیار ارزان روسیه ، گازمایع امریکا وقطر را دوبرابر قیمت ترازگاز ارزان روسیه خریداری کرده ، درنتیجه با دستان خود اسباب افزایش قیمت ها و تورم را در کشورهای شان فراهم نمایند . این جنگ انفلاسیون را در اروپا ، دو تاچهاربرابر بیشتر ، قیمت هارا تا سه برابر بالاتر و جیب های اکثریت اروپاییان را دو برابرخالی ترازسال‌های پیش ازجنگ کرده است . 

    کشورهای عضواتحادیه ی اروپا که از زمان شروع جنگ اوکراین قوتهای نظامی شانرا دراروپای شرقی و گرداگرد روسیه چهار برابرتقویت نموده اند ، اکنون زیر فشار امریکا مجبوراستند تا نیروهای واکنش سریع شانرا ازچهل هزار به سه صدهزار نفر ارتقا داده و هرکشورعضوناتو پنج درصد درآمد سرانه ی ملی شانرا برای تسلیح و تجهیز بیشترقوتهای نظامی شان اختصاص بدهند ؛ که این خود سبب تضعیف دولت‌ها ،کم شدن خدمات اجتماعی و شکل گرفتن بحران های گونه گون درکشورهای اروپایی شده است. 

    فشرده اینکه : کشورهای اروپایی با تمرکز بر جنگی بی حاصل دربرابر روسیه و ادامه ی سیاست غیرعاقلانه ی روس هراسیِ تولیدشده درامریکا و انگلیس ، اوضاع اقتصادی – معیشتی مردمان کشورهای شان را روزتاروز بدتروآشفته ترکرده ، کشورها و دولت‌های شان را به بی ثباتی زیانبار تاریخی روبرو خواهند نمود .

    به باورمن ، اگر اروپاییان به سیاست های کورکورانه ی دنباله روی از امریکا خاتمه نداده و برای پایان این جنگ ویرانگر ، مستقلانه و همراه با روسیه ، ازراه دیپلوماسی و مذاکره ، راه حلی نیابند ، دیر یا زود همه آسوده حالی های شان در باتلاق اوکراین غرق خواهند شد .   

      برای نجات ازین باتلاق ، عاقلانه است بجای دشمنی با روسیه که حتا امریکا هم نتوانسته است ازآن سود ببرد ،  دوستی با روسیه ازنو برنامه ریزی شود. دوستی اتحادیه ی اروپا با روسیه ، شگوفایی اقتصادی ــ صنعتی  ازدست رفته ی اروپا را بازگردانده ، مانع سقوط نقش موثرِ اتحادیه ی اروپا درمسایل بین المللی خواهد شد .

                                               فروغی ( ماه جولای 2026 )   

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