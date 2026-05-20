در پایان مذاکرات رهبران روسیه و چین در پکن مطرح شد
ابتکار شی برای آینده مشترک بشریت/ پوتین: به دنبال پیمان بزرگتر در اوراسیا هستیم
شی جین پینگ رئیسجمهور چین در پایان این مذاکرات دوجانبه در جمع خبرنگاران، بر اراده پکن و مسکو برای توسعه همکاریهای بینالمللی، اصلاحات و بهبود حکمرانی جهانی تأکید کرد.
وی تصریح کرد: امروز جهان به هیچ وجه در آرامش نیست، خسارات ناشی از اقدامات یکجانبه و سلطهگری، از حد معمول فراتر رفته و بازگشت به قانون جنگل، ما را تهدید میکند.
رئیسجمهور چین ادامه داد: در این راستا، من مفهوم جامعهای با آینده مشترک برای بشریت و چهار ابتکار جهانی را که از حمایت گسترده جامعه بینالمللی، از جمله روسیه، برخوردار هستند، مطرح کردهام.
وی افزود: چین و روسیه، به عنوان اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، قاطعانه حس وظیفهشناسی خود را به عنوان قدرتهای جهانی مسوول نشان خواهند داد، از اقتدار سازمان ملل و عدالت بینالمللی حمایت میکنند و با تمام مظاهر یکجانبهگرایی و سلطهگری مقابله خواهند کرد.
شی خاطرنشان کرد: پکن و مسکو با تلاشها برای وارونه کردن تاریخ و مهمتر از همه، اقدامات تحریکآمیز با هدف انکار نتایج جنگ جهانی دوم و احیای آثار فاشیسم و نظامیگری مخالفت خواهند کرد.
وی تأکید کرد: ما آمادهایم تا دوشادوش هم برای ایجاد یک سیستم عادلانهتر و منطقیتر از حکومت جهانی تلاش کنیم و با زمان در مسیر خیر عمومی پیش برویم.
رئیسجمهور چین ادامه داد: آرمان بزرگ دوستی چین و روسیه، که منعکس کننده روح تاریخ و شعار زمانه است، مطمئناً با اطمینان، پیوسته و خستگیناپذیر به دستاوردهای جدید و قابل توجه دست خواهد یافت.
شی در بخش آغازین سخنان خود نیز با اشاره به اینکه سفر کنونی ولادیمیر پوتین بیست و پنجمین سفر وی به عنوان رئیسجمهور روسیه به چین محسوب میشود، گفت: امروز نیز درباره طیف وسیعی از مسائل کلیدی گفتوگوهای استراتژیک انجام دادیم، بیانیه مشترکی بین چین و روسیه در مورد تقویت بیشتر مشارکت جامع و هماهنگی استراتژیک و تعمیق روابط حسن همجواری، دوستانه و همکاری امضا کردیم.
وی با اشاره به اینکه امسال سیامین سالگرد مشارکت و هماهنگی راهبردی چین و روسیه است، گفت: حجم تجارت دوجانبه دو کشور در سال ۲۰۲۵ میلادی برای سومین سال متوالی از ۲۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته است.
شی ادامه داد: با وجود شرایط خارجی نه چندان ساده، حجم مبادلات تجاری از ژانویه تا آوریل (دی ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵) نسبت به مدت مشابه سال قبل تقریباً ۲۰ درصد رشد داشته است که یک دستاورد قابل توجه است.
وی افزود: ما باید همکاریها را برای همسو کردن پانزدهمین برنامه پنج ساله چین با اهداف توسعه ملی روسیه تا سال ۲۰۳۰ تعمیق بخشیم، به طور مؤثر از نقش تثبیتکننده همکاری در بخش انرژی استفاده کنیم، محرکهای جدیدی را در اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و نوآوریهای فناوری شکل دهیم و همکاریهای متقابل در مقیاس بزرگ را در سطح و کیفیت به نفع توسعه و رفاه ملی هر دو کشور ترویج کنیم.
رئیسجمهور چین ادامه داد: من و رئیس جمهور روسیه تصمیم گرفتهایم که رویدادهایی در قالب سالهای همکاری چین و روسیه در زمینه آموزش را امسال و سال آینده (۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ میلادی) برگزار کنیم.
پوتین: به دنبال پیمان بزرگتر در اوراسیا هستیم
پوتین رئیسجمهور روسیه نیز در سخنانی در این آیین گفت: امروز درباره مسائل مهم بینالمللی تبادل نظر کردیم که منجر به تصویب بیانیه مشترکی شد که رویکردهای اساسی مشترک کشورهای ما را بار دیگر اعلام میکند؛ از همه مهمتر، روسیه و چین به یک سیاست خارجی مستقل و خودمختار متعهد هستند، در همکاری استراتژیک نزدیک عمل میکنند و نقش مهمی در ایجاد ثبات در صحنه جهانی ایفا میکنند.
پوتین ادامه داد: روسیه و چین با رویکرد همکاری برای صلح و رفاه جهانی در دفاع از حقوق بینالملل و مفاد منشور سازمان ملل متحد به شکل کامل، جامع و به هم پیوسته خود متحد هستند و از طریق سازمان همکاری شانگهای، بریکس و سایر سازمانهای بینالمللی به طور مؤثر تعامل میکنند و سهم قابل توجهی در حل مسائل مهم جهانی و منطقهای دارند.
وی تأکید کرد: ما به هماهنگی نزدیک مواضع خود در قالبهای چندجانبه مانند گروه ۲۰، سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول و بانک توسعه نوین بریکس ادامه خواهیم داد.
رئیسجمهور روسیه گفت: ما قصد داریم با چشمانداز تشکیل یک چارچوب مشارکت بزرگتر کشورها در منطقه اوراسیا، هماهنگی فرآیندهای یکپارچه در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ابتکار کمربند و جاده چین را ارتقا دهیم.
وی با اشاره به گذشت ۲۵ سال از امضای معاهده حسن همجواری، دوستی و همکاری بین روسیه و چین نیز گفت: اکنون، روابط روسیه و چین به سطح واقعاً بیسابقهای رسیده و همچنان در حال توسعه است. در عین حال، روابط ما خودکفا، مستقل از وضعیت جهانی فعلی است و به عنوان الگویی برای چگونگی ایجاد روابط بین کشورها و مردم جهان محسوب میشود.
رئیسجمهور روسیه افزود: مذاکرات امروز با رئیسجمهور روسیه در فضایی دوستانه و سازنده انجام و درباره همه ابعاد کلیدی همکاری دوجانبه بحث شد.
وی اظهار داشت: همچنین بسته قابل توجهی از اسناد بین دولتی، بین سازمانی و شرکتی – در مجموع حدود ۴۰ سند – منعقد شد که برخی از این اسناد در این آیین امضا شدند. بسیاری از اسناد با هدف تعمیق بیشتر همکاریهای اقتصادی هستند.
پوتین ادامه داد: روسیه و چین شرکای تجاری مهمی هستند؛ در سال ۲۰۲۵، گردش مالی تجارت این دو کشور تقریباً به ۲۴۰ میلیارد دلار رسید و سهم کالاهای با ارزش افزوده بالا در آن افزایش یافته است.
وی با اشاره به همکاریهای مسکو و پکن در بخش انرژی گفت: روسیه یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت، گاز طبیعی (از جمله گاز مایع) و زغال سنگ به چین است و ما آماده هستیم تا به طور قابل اعتمادی عرضه بدون وقفه همه این سوختها را به بازار رو به رشد چین تضمین کنیم.
رئیسجمهور روسیه با اشاره به اینکه ساخت دو نیروگاه اتمی طراحی شده توسط شرکت روساتم در تیانوان و خوداپو در حال اتمام است، گفت: راهاندازی این نیروگاهها سهم قابل توجهی در تأمین انرژی اقتصاد چین خواهد داشت و به مشاغل و خانوارهای این کشور کمک خواهد کرد تا انرژی پاک و مقرون به صرفهای را در اختیار داشته باشند.
وی در ادامه بر تقویت مشارکت روسیه و چین در بخش عناصر و فلزات حیاتی و کمیاب با هدف گرایش به فناوریهای سبز تأکید کرد.
پوتین ادامه داد: روسیه و چین به صورت جدی در حال توسعه همکاریهای صنعتی، ایجاد زنجیرههای ارزش مشترک جدید و اجرای فناوریها و نوآوریهای پیشرفته هستند.
وی یادآور شد: خودروهای برند چینی در مسکو و چندین منطقه روسیه تولید میشوند و پروژههای بزرگی در متالورژی غیرآهنی، صنایع شیمیایی و خمیر کاغذ، بیوتکنولوژی، داروسازی، ساخت هواپیما، اکتشافات فضایی و بسیاری دیگر از صنایع دانشمحور در حال اجرا هستند.
وی خاطرنشان کرد: روسیه در حال نوسازی خطوط راهآهن کلیدی به سمت شرق، مانند خطوط ترانس سیبری و بایکال-آمور است و به طور پیوسته زیرساختهای کریدور حمل و نقل ترانس قطب شمال، از جمله شریان اصلی آن، مسیر دریای شمال، را گسترش میدهد.