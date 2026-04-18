در مرز سایه و روشنایی انسان
« از عشق تا خشونت ؛ سفربه درون انسان »
تهیه و تدوین : فرشید یاسائی
پیشگفتار: انسان از آغازِ آگاهی خویش تا امروز در میانهٔ دو نیرو زیسته است، نیرویی که او را به سوی ساختن، پیوند دادن و معنا بخشیدن میکشاند و نیرویی که او را به سوی گسست، ویرانی و فروپاشی سوق میدهد. این رساله تلاشی است برای ایستادن در همین مرز لرزان، مرزی که در آن عشق و خشونت، آزادی و اسارت، امید و ترس، نه به عنوان مفاهیم جدا از هم بلکه به عنوان تجربههای درهم تنیدهٔ یک وجود واحد ظاهر میشوند. در این نگاه، انسان نه موجودی یک بعدی بلکه صحنهٔ نبرد دائمی میان امکانهای متضاد است و همین تضاد است که به زندگی او عمق و تراژدی میبخشد.
در این مسیر، مفاهیم بنیادینی چون عشق، محبت، خشونت، عاطفه و رویا نه صرفاً موضوعات اخلاقی یا روان شناختی بلکه اشکال مختلف تجربهٔ هستی تلقی میشوند. عشق در اینجا نه احساس صرف بلکه نیرویی برای گشودگی به دیگری است و خشونت نه فقط عمل فیزیکی بلکه شکلی از تفسیر جهان از دریچهٔ ترس و کنترل. عاطفه، پلی است میان این دو قطب و رویا فضایی است که در آن انسان میتواند بدون محدودیتهای واقعیت، خود را بازآفرینی کند. این رساله میکوشد این لایهها را نه جدا از هم بلکه در پیوندی پیوسته ببیند.
همچنین، رابطهٔ انسان با طبیعت و طبیعت با انسان در این متن نه رابطهای بیرونی بلکه رابطهای وجودی در نظر گرفته میشود. طبیعت در اینجا تنها محیط زندگی انسان نیست بلکه آینهای است که انسان در آن خود را میبیند و درک میکند. ترس از آینده نیز به عنوان یکی از بنیادیترین تجربههای انسانی، نه یک ضعف بلکه نشانهٔ آگاهی انسان از زمان و امکان ناپایداری هستی فهم میشود. همین آگاهی است که او را هم به سوی ساختن و هم به سوی اضطراب سوق میدهد.
مسئلهٔ آزادی و فرار از آن به عنوان یکی از محورهای اصلی این رساله مطرح میشود، جایی که انسان میان سنگینی مسئولیت انتخاب و وسوسهٔ پناه بردن به نظامهای آمادهٔ معنا ؛ در نوسان است. ایدئولوژیها در این میان نه فقط نظامهای فکری بلکه پناهگاههای روانی هستند که ترس از ابهام را کاهش میدهند. این رساله تلاش میکند نشان دهد که چگونه ستایش خشونت یا پناه بردن به قطعیتهای سخت، میتواند از دل همین نیاز به امنیت در برابر آزادی زاده شود.
در نهایت، این پیشگفتار دعوتی است به تأمل در انسان، نه به عنوان موجودی کامل یا ناقص، بلکه به عنوان موجودی در حال شدن، موجودی که در هر لحظه میان سایه و روشنایی در حرکت است. هدف این نوشتار نه قضاوت بلکه فهم است، فهمی که میکوشد پیچیدگی انسان را بدون سادهسازی و حذف تناقضها بپذیرد و نشان دهد که حقیقت او دقیقاً در همین تناقضها نهفته است.
آغاز : انسان از آغاز خویش در میان دو نیرو زیسته است، نیرویی که او را به سوی پیوند و آرامش میکشاند و نیرویی که او را به سوی گسست و ویرانی میراند و همین دوگانگی است که سرشت او را پیچیده و جهان درونیاش را پر از کشاکش ساخته است. عشق در این میان نه صرفاً احساسی گذرا بلکه نیرویی بنیادین برای معنا بخشیدن به زندگی است، نیرویی که انسان را از تنهایی بیرون میکشد و او را در آغوش دیگری قرار میدهد و از همین جا است که محبت به عنوان ادامهٔ طبیعی عشق ظهور میکند، زیرا محبت شکل پایدارتر و آرامتر همان کشش درونی است که انسان را به سوی مراقبت، همدلی و حضور در کنار دیگری سوق میدهد. انسان در عشق و محبت نه تنها دیگری را میبیند، بلکه خود را نیز در آیینهٔ دیگری بازمییابد و همین بازشناسی است که زندگی را از بیمعنایی نجات میدهد.
در برابر این نیروی آرام و سازنده، خشونت نیز همچون سایهای همواره حضور دارد! سایهای که از ترس، فقدان، ناکامی و احساس تهدید ، زاده میشود و در بسیاری از لحظات تاریخی به شکل قدرت، سلطه و حتی افتخار ظاهر شده است. خشونت تنها ویرانگری ساده نیست، بلکه گاه به عنوان پاسخی به ترس یا ابزاری برای بقا توجیه میشود و همین توجیه پذیری است که آن را در ذهن انسان قابل پذیرش و حتی در برخی فرهنگها قابل ستایش میسازد. انسان هنگامی که از درک عمیقتر رنج خود ناتوان میماند، خشونت را به عنوان راهی برای کنترل جهان بیرونی برمیگزیند و آن را به شکلی نادرست با قدرت و شجاعت یکی میگیرد.
محبت اما در سوی دیگر این طیف قرار دارد و از جایی آغاز میشود که انسان از خود فراتر میرود و دیگری را نه به عنوان تهدید بلکه به عنوان امتداد هستی خود میبیند. محبت نوعی آگاهی نرم و آرام است که در آن حضور دیگری نه محدودیت بلکه امکان تلقی میشود و همین نگاه است که روابط انسانی را از چرخهٔ رقابت و ترس خارج میکند. با این حال انسان همیشه در میان این دو قطب در نوسان است، زیرا ساختار روانی او هم ظرفیت همدلی دارد و هم ظرفیت پرخاشگری و این دو نیرو در موقعیتهای مختلف تاریخی و اجتماعی فعال میشوند و چهرهٔ انسان را دگرگون میسازند.
عاطفه در این میان لایهٔ میانی این تجربه است، لایهای که نه کاملاً عقلانی است و نه صرفاً غریزی، بلکه جایی است که تجربهٔ انسانی شکل میگیرد و معنا پیدا میکند. عاطفه همان فضایی است که در آن انسان به جهان واکنش نشان میدهد، شادی و اندوه را تجربه میکند و نسبت خود را با دیگران بازتعریف میکند. بدون عاطفه، عشق به مفهوم سردی فرو میکاهد و خشونت نیز به امری مکانیکی تبدیل میشود، اما در حضور عاطفه، هر دو به تجربههایی پیچیده و چندلایه بدل میشوند که فهم آنها نیازمند تأمل عمیق است.
رویاهای انسان در این میان قلمرو آزادی او هستند، جایی که واقعیتهای سخت و محدودکننده کنار میروند و ذهن امکان تجربهٔ جهانهای دیگر را پیدا میکند. رویا نه فرار از واقعیت بلکه بازآفرینی آن در شکلی دیگر است، جایی که انسان میتواند ترسها، آرزوها و شکستهای خود را در قالبی نمادین تجربه کند. رویاها به انسان اجازه میدهند که آینده را پیش از وقوع آن تصور کند و همین تصور، نیروی حرکت و تغییر را در او فعال میسازد.
انسان و طبیعت نیز رابطهای دوگانه و پیچیده دارند، زیرا انسان از دل طبیعت برآمده است اما هم زمان آن را تغییر داده و گاه تخریب کرده است. طبیعت برای انسان هم مأمن است و هم راز، هم منبع زندگی است و هم عرصهٔ ترس و این دوگانگی باعث شده است که انسان همواره میان احترام و سلطه نسبت به طبیعت در نوسان باشد. طبیعت در نگاه انسان گاه چهرهای مادرانه دارد و گاه چهرهای بیرحم و همین تضاد است که رابطهٔ او با جهان طبیعی را سرشار از معنا و تنش میسازد.
در سوی دیگر، طبیعت نیز در تجربهٔ انسانی تنها یک پس زمینهٔ خاموش نیست، بلکه حضوری فعال در شکل دهی به روان و فرهنگ انسان دارد. انسان در مواجهه با طبیعت نه تنها از آن تأثیر میگیرد بلکه آن را در ذهن خود بازآفرینی میکند و به آن معنا میبخشد. کوه ، دریا ، جنگل ، آسمان… در ذهن انسان تبدیل به نمادهایی میشوند که احساسات او را شکل میدهند و همین نمادسازی است که رابطهٔ انسان و طبیعت را از سطح زیستی به سطحی فرهنگی و وجودی ارتقا میدهد.
ترس از آینده یکی از بنیادیترین تجربههای انسانی است، زیرا انسان تنها موجودی است که میتواند آینده را تصور کند و همین توانایی، او را در برابر ناشناختهها آسیبپذیر میسازد. ترس از آینده نه فقط ترس از مرگ یا شکست بلکه ترس از فقدان معناست، ترسی که در دورانهای مختلف شدت و ضعف پیدا میکند و بر تصمیمهای فردی و جمعی تأثیر میگذارد. با این حال همین ترس میتواند به نیرویی برای برنامه ریزی، مراقبت و خلق آیندهای بهتر تبدیل شود، اگر انسان بتواند آن را در مسیر آگاهی هدایت کند.
انسانها ؛ عشق و محبت و حتی خشونت را ستایش میکنند زیرا هر یک از این نیروها بخشی از تجربهٔ عمیق آنها از زندگی را بازتاب میدهد. عشق و محبت ستایش میشوند چون رهایی از تنهایی و تحقق پیوند را نوید میدهند و به زندگی معنا و گرما میبخشند. اما خشونت نیز گاه ستایش میشود زیرا در ذهن انسان با قدرت، بقا و غلبه بر ترس پیوند میخورد و در شرایط ناامنی به عنوان نشانهای از توانایی و کنترل تفسیر میشود.
ستایش خشونت در بسیاری از فرهنگها نتیجهٔ ترکیب ترس و نیاز به امنیت است، زیرا انسان هنگامی که خود را ناتوان احساس میکند به قدرت بیرونی پناه میبرد و خشونت را به عنوان نماد آن قدرت میپذیرد. در مقابل، ستایش عشق و محبت نتیجهٔ تجربهٔ آرامش و پیوند است، جایی که انسان درمییابد بقا تنها از مسیر غلبه حاصل نمیشود بلکه از مسیر همدلی و همکاری نیز ممکن است.
انسان موجودی است که در میان این نیروهای متضاد حرکت میکند، نیرویی که او را به سوی تخریب میکشاند و نیرویی که او را به سوی ساختن هدایت میکند و همین کشاکش است که تاریخ و فرهنگ او را شکل داده است. عشق، خشونت، محبت، عاطفه، رویا، طبیعت و ترس همه در یک شبکهٔ پیچیده به هم پیوستهاند و هیچیک را نمیتوان جدا از دیگری فهمید.
شاید راز ستایش همزمان این نیروهای متضاد در همین باشد که انسان نه یک موجود یک بعدی بلکه موجودی چندبعدی است که هم در نور زندگی میکند و هم در سایه، هم میسازد و هم ویران میکند و در نهایت آنچه او را انسانی میسازد نه حذف یکی از این نیروها بلکه توانایی فهم، مهار و تبدیل آنها به معنا و آگاهی است.
ستایشگران و دشمنان آزادی در هر عصر دو چهرهٔ متفاوت از یک مسئلهٔ واحد هستند، زیرا هر دو درگیر پرسش بنیادینِ نسبت انسان با انتخاب، مسئولیت و ترساند. آنان که آزادی را میستایند، معمولاً بر این باورند که انسان تنها در فضای انتخاب آزاد میتواند به بلوغ اخلاقی و فکری برسد، زیرا آزادی امکان خطا کردن و دوباره ساختن را فراهم میآورد و همین امکان است که معنا را زنده نگه میدارد. در مقابل، دشمنان آزادی اغلب از جایی سخن میگویند که نظم، امنیت و قطعیت را بر تجربهٔ پرمخاطرهٔ انتخاب ترجیح میدهند و این ترجیح در ظاهر عقلانی اما در عمق روانی، واکنشی به اضطراب وجودی انسان است!
فرار انسان از آزادی نه از سر بیارزشی آن بلکه از سنگینی آن است، زیرا آزادی به معنای مواجههٔ مستقیم با مسئولیت انتخاب است و این مسئولیت بار روانی سنگینی دارد. انسان در آزادی تنهاست، زیرا دیگر نمیتواند همه چیز را به ساختارهای بیرونی نسبت دهد و همین تنهاییِ انتخاب، ترس عمیقی در او ایجاد میکند. در چنین لحظهای، ایدئولوژیها به عنوان نظامهای آمادهٔ معنا ، ظاهر میشوند! نظامهایی که جهان را تفسیر میکنند، خوب و بد را تعریف میکنند و مسیرهای از پیش تعیینشده ارائه میدهند و به انسان احساس امنیت روانی میبخشند.
ایدئولوژی در این معنا نه فقط یک نظام فکری بلکه پناهگاهی روانی است، جایی که انسان از اضطراب انتخاب آزاد میشود و خود را در دل یک روایت بزرگ تر قرار میدهد. در این روایت، فرد دیگر مسئول تمام نتایج نیست، زیرا حقیقت و پاسخها از پیش تعیین شدهاند و همین امر بار سنگین آزادی را کاهش میدهد. اما این آسایش روانی بهایی دارد و آن کاهش توانایی اندیشیدن مستقل و تجربهٔ مستقیم جهان است.
ترس نهفته در پس این فرار، ترس از بی معنایی است، ترس از اینکه جهان پاسخی قطعی و نهایی به انسان ندهد و او مجبور باشد معنا را خود بسازد. انسان هنگامی که با این خلأ مواجه میشود، ممکن است به سوی نظامهایی برود که وعدهٔ معناهای کامل و بسته میدهند، حتی اگر این معناها آزادی او را محدود کنند و احتمالا وی را به بردگی کشد. این ترس، ترس از مسئولیت نیز هست، زیرا ساختن معنا به تنهایی نیازمند شجاعتی است که همه در خود نمییابند.
در سوی دیگر، ستایشگران آزادی بر این باورند که همین خلأ و همین عدم قطعیت، سرچشمهٔ خلاقیت انسانی است، زیرا اگر همه چیز از پیش تعیین شده باشد، امکان رشد و تحول از میان میرود. آنان آزادی را نه وضعیتی راحت بلکه وضعیتی زنده میدانند، وضعیتی که در آن انسان دائماً در حال ساختن خود و جهان است. در این نگاه، ایدئولوژیهای بسته بهعنوان توقف جریان زندگی فهم میشوند، زیرا حرکت اندیشه را به مسیرهای از پیش ترسیم شده محدود میکنند.
با این حال، نمیتوان فراموش کرد که انسان در شرایط ناامنی اجتماعی و تاریخی، بیش از پیش به سوی ساختارهای بسته کشیده میشود، زیرا ذهن او پیش از آنکه جستجوگر حقیقت باشد، جویای امنیت است. وقتی جهان بیرونی پر از تهدید، نابرابری و بیثباتی باشد، آزادی به جای نعمت به تهدید تبدیل میشود و ایدئولوژیها با وعدهٔ نظم و پیشبینی پذیری جذاب میشوند. در این لحظه، انسان نه به دلیل ضعف فکری بلکه به دلیل فشار روانی به سوی قطعیتهای ساده حرکت میکند.
دشمنان آزادی اغلب از این نیاز روانی بهره میگیرند و با ارائهٔ روایتهای قطعی، جهان را سادهسازی میکنند تا قابل کنترل به نظر برسد. آنان پیچیدگی انسان و جهان را کاهش میدهند و با ساختن دوگانههای روشن، احساس امنیت ایجاد میکنند. اما این امنیت، امنیتی مصنوعی است که بر حذف پرسش و تردید بنا شده است.
در عمق این فرآیند، ترس از خود نیز نهفته است، زیرا آزادی انسان را با خودش مواجه میکند، با ضعفها، تناقضها و مسئولیتهایش. بسیاری از انسانها ترجیح میدهند خود را در قالبهای جمعی حل کنند تا از این مواجههٔ دشوار فرار کنند. ایدئولوژی در اینجا نوعی هویت جایگزین میشود که فرد را از بار سنگین خودبودن رها میکند، اما در عوض بخشی از فردیت او را نیز میگیرد.
ستایشگران آزادی در مقابل تأکید میکنند که تنها از دل این مواجههٔ دشوار است که اخلاق واقعی شکل میگیرد، زیرا اخلاقی که بر اساس فرمانهای بیرونی باشد، جایگزین انتخاب درونی میشود. آزادی در این نگاه نه صرفاً حق انتخاب بلکه توانایی زیستن با پیامدهای انتخاب است. این توانایی همان چیزی است که انسان را بالغ میسازد و او را از وابستگی به نظامهای بسته رها میکند.
کشاکش میان آزادی و پناه بردن به ایدئولوژی، کشاکشی میان ترس و آگاهی است. ترس انسان را به سوی قطعیتهای آماده میکشاند و آگاهی او را به سوی پذیرش ابهام و مسئولیت سوق میدهد. انسان هر بار که میان این دو یکی را انتخاب میکند، نه فقط مسیر فکری خود بلکه شکل وجودی خود را نیز تعیین میکند و تاریخ انسان چیزی نیست جز تکرار این انتخاب دشوار میان امنیت بدون آزادی و آزادی همراه با اضطراب.
بهتر است به یک لایهٔ بسیار عمیق از روان انسان و جامعه اشاره شود. جایی که آزادی، عشق، خشونت و میل به تسلیم شدن به یکدیگر گره میخورند. اگر بخواهیم دقیق و بیتعارف نگاه کنیم، میان «فرار از آزادی» و «فرار از عشق و محبت» یک پیوند پنهان وجود دارد، اما این پیوند مطلق و یک دست نیست، بلکه در قالب یک الگوی روانی تکرارشونده ظاهر میشود: گریز از مسئولیتِ احساس کردن، گریز از مسئولیتِ انتخاب کردن و گریز از مواجهه با پیچیدگی انسان بودن.
فرد فراری از آزادی معمولاً انسانی است که از سنگینی انتخاب میترسد، اما همین ترس در سطح عاطفی نیز خود را نشان میدهد. عشق و محبت نیز انتخاب میطلبند، زیرا عشق یعنی پذیرش آسیبپذیری، یعنی پذیرش اینکه دیگری میتواند تو را تغییر دهد، زخمی کند، یا نجات دهد! انسانی که از آزادی میگریزد، غالباً از این نوع آسیبپذیری نیز فاصله میگیرد، زیرا عشق همانقدر که رهاییبخش است، خطرناک هم هست. در نتیجه، بخشی از این افراد به جای ورود به رابطهٔ زنده و ناپایدار عشق، به سمت روابط کنترلشده، سرد یا ایدئولوژیک حرکت میکنند، جایی که احساسات مدیریت میشوند نه تجربه.
در این وضعیت، خشونت نیز معنای روانی خاصی پیدا میکند. خشونت برای برخی انسانها نه الزاماً یک کنش مستقیم، بلکه یک «تماشا» یا یک «تأیید» است. یعنی فرد ممکن است خود دست به خشونت نزند، اما از دیدن اعمال خشونت دیگران احساس قدرت، نظم یا حتی آرامش کند. این حالت معمولاً زمانی شکل میگیرد که فرد در درون خود احساس ناتوانی یا بیقدرتی دارد! و خشونت دیگری به طور ناخودآگاه این خلأ را جبران میکند. در این معنا، خشونت به جای آنکه عمل فرد باشد، به یک تجربهٔ جایگزین برای قدرت تبدیل میشود.
اما نکتهٔ مهم این است که این پدیده را نمیتوان ساده سازی کرد و گفت همهٔ فراریان از آزادی الزاماً دشمن عشق یا ستایشگر خشونتاند. در بسیاری موارد، انسانها از آزادی میگریزند نه چون با عشق دشمناند، بلکه چون ظرفیت روانی لازم برای تحمل ابهام، رنج و مسئولیت عشق را ندارند. عشق واقعی همیشه با عدم قطعیت همراه است و همین عدم قطعیت میتواند اضطرابآور باشد. بنابراین برخی انسانها به جای عشق زنده، به نوعی تعلق بسته و از پیش تعریف شده پناه میبرند که در آن خطر کمتر است.
از سوی دیگر، ستایش خشونت در سطح اجتماعی و فرهنگی اغلب نتیجهٔ ترکیب ترس، ناامنی و نیاز به نظم است! خشونت در اینجا به صورت نمادین تحت عنوان «قدرت» بازنمایی میشود و انسانهایی که احساس ضعف میکنند ممکن است به شکل غیرمستقیم به این تصویر قدرت جذب شوند. این جذب شدن همیشه به معنای خشونت ورزی نیست، بلکه گاهی به معنای همدلی با نظم خشن یا تحسین کنترل سختگیرانه است، چون این الگوها جهان را قابل پیشبینیتر نشان میدهند.
خشونت در سطح اجتماعی و فرهنگی تنها یک کنش فیزیکی یا لحظهای از انفجار هیجان نیست، بلکه یک زبان پنهان است، زبانی که از طریق آن ترسها، نیازها و بحرانهای معنا ، بیان میشوند. جامعه زمانی به ستایش خشونت نزدیک میشود که در درون خود احساس بیثباتی کند، زیرا ذهن جمعی در شرایط ناامنی به دنبال چیزی میگردد که بتواند مرزها را روشن کند، ابهام را کاهش دهد و احساس کنترل ایجاد کند. در چنین شرایطی خشونت به جای آنکه صرفاً ویرانگر دیده شود، به عنوان ابزار نظم و تثبیت معنا بازتفسیر میشود و همین بازتفسیر است که زمینهٔ ستایش آن را فراهم میکند.
این ستایش معمولاً آشکار و مستقیم نیست، بلکه در قالبهای فرهنگی، روایتهای تاریخی، اسطورهها، یا حتی در برخی بازنماییهای هنری و رسانهای خود را نشان میدهد. خشونت در این سطح به شکل «قدرت» بازتعریف میشود و قدرت چیزی است که ذهن انسانی بهطور غریزی به آن واکنش نشان میدهد. وقتی فرد یا جامعهای احساس ناتوانی میکند، تصویر خشونتآمیز قدرت میتواند نوعی آرامش روانی ایجاد کند، زیرا نشان میدهد که هنوز امکان کنترل وجود دارد، حتی اگر این کنترل از مسیر سخت، خشن و محدودکننده عبور کند.
در این میان باید توجه کرد که ستایش خشونت لزوماً به معنای تمایل مستقیم به خشونت ورزی نیست. بسیاری از انسانها خود در عمل ، اهل خشونت نیستند، اما ممکن است به ساختارهایی که خشونت را مشروع یا ضروری جلوه میدهند گرایش ذهنی داشته باشند. این گرایش اغلب از نیاز به امنیت ناشی میشود، زیرا ذهن انسان در برابر بینظمی و عدم قطعیت آسیبپذیر است و خشونت، در شکل نمادین خود، وعدهٔ پایان دادن به ابهام را میدهد.
خشونت در این معنا نوعی «زبان سادهساز» است. جهان پیچیده، چندلایه و غیرقابل پیشبینی است، اما خشونت آن را به دو قطب روشن تقسیم میکند: پیروز و مغلوب، فرمان دهنده و فرمان بر، نظم و آشوب. این سادهسازی برای ذهنی که تحت فشار است جذابیت دارد، زیرا بار شناختی را کاهش میدهد و جهان را قابل فهمتر میکند. به همین دلیل است که در دورههای بحران، جوامع بیش از پیش به روایتهایی جذب میشوند که در آن خشونت نقش تعیین کننده و قاطع دارد.
در سطح فردی نیز، خشونت میتواند به عنوان جایگزینی برای احساس قدرت تجربه شود. انسانی که در زندگی روزمره خود احساس نادیده گرفته شدن، بیتأثیری یا ضعف دارد، ممکن است به صورت غیرمستقیم از خشونت در قالبهای نمایشی یا نمادین لذت ببرد، زیرا این تجربه به او اجازه میدهد که برای لحظهای از جایگاه ضعف فاصله بگیرد. این لذت ، الزاماً آگاهانه نیست، بلکه اغلب در سطح ناخودآگاه و به شکل احساس «وضوح» یا «نظم» تجربه میشود.
اما این بازنمایی از خشونت همیشه با یک خطر همراه است و آن طبیعیسازی تدریجی آن است. وقتی خشونت به عنوان ابزار نظم یا قدرت پذیرفته میشود، مرز میان ضرورت و افراط کم – کم محو میشود و جامعه ممکن است به جایی برسد که خشونت را نه به عنوان استثنا بلکه به عنوان قاعدهٔ قابل قبول ببیند. در این مرحله، حساسیت اخلاقی نسبت به رنج دیگری کاهش مییابد، زیرا ذهن بیشتر درگیر حفظ نظم است تا درک درد.
با این حال، همین جوامع همواره در درون خود نیرویی مخالف دارند، نیرویی که از همدلی، عاطفه و تجربهٔ مشترک رنج انسانی تغذیه میکند. این نیرو یادآور میشود که هر نوع نظم پایدار اگر بر خشونت بیش از حد بنا شود، در نهایت خود به تولید بیثباتی جدید منجر خواهد شد. زیرا خشونت اگرچه ممکن است موقتاً نظم ایجاد کند، اما در عمق خود اعتماد و پیوند انسانی را فرسایش میدهد.
ستایش خشونت را باید نه به عنوان یک انحراف ساده اخلاقی، بلکه به عنوان نشانهای از وضعیت پیچیدهٔ روانی و اجتماعی فهم کرد. این ستایش اغلب از جایی میآید که انسان میان نیاز به امنیت و ظرفیت پذیرش پیچیدگی گرفتار شده است. هرچه توان تحمل ابهام کمتر شود، میل به بازنماییهای خشنتر از قدرت بیشتر میشود و برعکس، هرچه جامعه توان بیشتری برای زیستن در میان ابهام، گفتوگو و همدلی پیدا کند، خشونت از مرکز معنا به حاشیه رانده میشود و جای خود را به شکلهای ظریف تر و انسانی تر نظم و ارتباط میدهد.
در این میان، رابطهٔ میان عشق و خشونت یک رابطهٔ متضاد ساده نیست، بلکه یک طیف پیچیده است. انسانی که توان عشقورزی عمیق دارد معمولاً ظرفیت بیشتری برای تحمل ابهام دارد، اما این به معنای حذف کامل خشونت از درون او نیست. همانطور که روان انسان میتواند همزمان ظرفیت همدلی و پرخاشگری داشته باشد، جامعه نیز میتواند هر دو را تولید و بازتولید کند. مسئله اصلی نه وجود این نیروها، بلکه نحوهٔ مواجهه با آنهاست.
میتوان گفت فرار از آزادی، فرار از عشق و گرایش به ستایش خشونت، اگر در یک فرد یا جامعه هم زمان دیده شوند، معمولاً نشانهٔ یک وضعیت روانی مشترکاند: ناتوانی در تحمل پیچیدگی. آزادی، عشق و مواجههٔ اخلاقی با خشونت هر سه ؛ انسان را وارد فضای پیچیده ، غیرقطعی و مسئولیت زا میکنند. هرجا این پیچیدگی طاقت فرسا شود، ذهن به سمت سادهسازی میرود و سادهسازی گاهی به شکل ایدئولوژی، گاهی به شکل عشق کنترل شده و گاهی به شکل تحسین خشونت خود را نشان میدهد. مسئله بیشتر «ستایش خشونت» یا «فرار از عشق» نیست، بلکه فرار از دشواریِ انسان بودن است، با همهٔ آزادی، آسیبپذیری و مسئولیتی که همراه آن است.
عشق، محبت و عاطفه در افق تجربهٔ انسانی صرفاً احساساتی لطیف یا واکنشهایی گذرا به حضور دیگری نیستند، بلکه شکلهایی از گشودگی وجودیاند که انسان را از حصار فردیتِ بسته بیرون میکشند و او را در معرض جهانی قرار میدهند که در آن «دیگری» نه یک تهدید بلکه یک امکان است. این نیروها در عین شکنندگی، دقیقاً به همین دلیل ارزشمندند، زیرا برخلاف سازوکارهای سلطه و کنترل که بر قطعیت، تثبیت و حذف ابهام بنا شدهاند، بر پذیرش ناپایداری و حرکت دائمی استوارند. انسان در عشق و محبت به جای آنکه جهان را در مشت خود بگیرد، یاد میگیرد که در جهان حضور داشته باشد، با آن همنفس شود و اجازه دهد که دیگری نیز بر او اثر بگذارد و او را دگرگون کند.
در این سطح، عاطفه به عنوان لایهٔ میانی تجربهٔ انسانی، نقش یک میدان زنده را ایفا میکند که در آن معنا پیش از آنکه به زبان یا عقل منتقل شود، احساس و زیسته میشود. انسان در این میدان نه صرفاً مشاهدهگر بلکه درگیر است و همین درگیری او را از وضعیت بیطرفی خارج میکند و به او امکان میدهد که جهان را نه به عنوان مجموعهای از اشیا بلکه به عنوان شبکهای از روابط زنده تجربه کند. عاطفه در این معنا نوعی آگاهی غیرمفهومی است، آگاهیای که از طریق جسم ، حافظه و حضور شکل میگیرد و به انسان اجازه میدهد دیگری را نه به عنوان مفهوم بلکه به عنوان تجربهای زنده لمس کند.
عشق در این میان نوعی شکستن مرزهای فردیت است، اما نه به معنای محو شدن کامل در دیگری، بلکه به معنای بازتعریف خود در نسبت با دیگری. انسان در عشق یاد میگیرد که «من» یک ساختار ثابت و بسته نیست، بلکه یک فرآیند در حال شکلگیری است که در مواجهه با دیگری تغییر میکند. همین تغییرپذیری است که عشق را همزمان زیبا و خطرناک میسازد، زیرا هر گشودگی واقعی با امکان از دست دادن همراه است. با این حال، همین خطر است که عشق را به یکی از عمیقترین اشکال تجربهٔ انسانی تبدیل میکند، زیرا در آن انسان برای لحظهای از توهم کنترل کامل دست میکشد.
محبت به عنوان شکل آرامتر و پایدارتر این گشودگی، در زندگی روزمره خود را در قالب مراقبت، توجه و همدلی نشان میدهد. محبت نوعی استمرار عشق در زمان است، نوعی حضور مداوم در کنار دیگری بدون نیاز به هیجان دائمی یا شدت عاطفی. در محبت، انسان میآموزد که ارزش دیگری نه در لحظات اوج، بلکه در استمرار بودن اوست. این استمرار، نوعی اخلاق پنهان در خود دارد، اخلاقی که نه از دستور بلکه از تجربهٔ زیستهٔ پیوند ناشی میشود و انسان را به سوی مسئولیت نرم و درونی نسبت به دیگری سوق میدهد.
در برابر این افق گشوده، رویاها به عنوان فضای رهایی ذهن از محدودیتهای واقعیت عمل میکنند. رویا نه صرفاً بازتاب ناخودآگاه، بلکه نوعی آزمایشگاه وجودی است که در آن انسان امکانهای تحققنیافتهٔ خود را تجربه میکند. در رویا، زمان از خط مستقیم خود خارج میشود و آینده نه به عنوان سرنوشت محتوم بلکه به عنوان مجموعهای از امکانهای باز ظاهر میگردد. همین ویژگی است که رویا را به نیرویی حیاتی در روان انسان تبدیل میکند، زیرا بدون رویا، آینده به امری بسته و از پیش تعیینشده فروکاسته میشود.
رویاها همچنین نقش مهمی در حفظ توان تغییر انسان را دارند، زیرا به او اجازه میدهند که فراتر از شرایط فعلی خود را تصور کند. انسان در رویا میتواند خود را در وضعیتهایی ببیند که در واقعیت هنوز محقق نشدهاند و همین تصور، نیروی حرکت به سوی تغییر را در او فعال میکند. به این معنا، رویا نه فرار از واقعیت بلکه گسترش آن است، گسترشی که مرز میان اکنون و آینده را سیال میکند و امکان تحول را زنده نگه میدارد.
در نهایت، عشق، محبت، عاطفه و رویا همگی به یک حقیقت مشترک اشاره دارند و آن این است که انسان تنها موجودی نیست که در جهان ثابت زندگی میکند، بلکه موجودی است که جهان را در درون خود بازآفرینی میکند. او نه فقط با واقعیت موجود مواجه میشود، بلکه همواره در حال افزودن لایههایی از معنا، احساس و امکان به آن است. همین توانایی است که او را از صرف بقا فراتر میبرد و به سوی زیستن سوق میدهد که در آن بودن، خود یک فرآیند خلاقانه و در حال شدن است.
سخن پایانی: انسان در پایان این مسیر نه به یک پاسخ قطعی میرسد و نه به یک تصویر کامل، بلکه با گسترهای از پرسشها روبه رو میشود که هر یک او را به درک عمیقتری از خود و جهان فرا میخوانند. آنچه در این رساله برجسته شد، نه ارائهٔ یک نظریهٔ بسته، بلکه گشودن فضایی برای دیدن پیوستگی میان نیروهایی بود که در ظاهر متضاد به نظر میرسند اما در عمق وجود انسانی به هم وابستهاند. عشق بدون آگاهی از خشونت ناقص است و خشونت بدون امکان عشق بیمعنا و انسان دقیقاً در میان این دو امکان شکل میگیرد.
در این میان، آزادی به عنوان یکی از سنگینترین تجربههای انسانی خود را نه به صورت هدیهای ساده بلکه به عنوان مسئولیتی دشوار نشان میدهد. انسان هر بار که از آزادی میگریزد، در واقع از مواجهه با خود میگریزد و هر بار که به سوی آن بازمیگردد، ناچار است با ابهام، تنهایی و عدم قطعیت روبه رو شود. این تنش پایانناپذیر بخشی جداییناپذیر از سرنوشت انسان است و هیچ نظام فکری یا اجتماعی نمیتواند آن را به طور کامل حذف کند.
خشونت در این چارچوب نه صرفاً یک رفتار بلکه یک نشانه است، نشانهای از جایی که زبان، همدلی یا معنا ، دچار شکست شدهاند! ستایش خشونت در هر سطحی، خواه آشکار خواه پنهان، اغلب بازتابی از نیاز به نظم در برابر آشوب درونی یا بیرونی است. اما همین ستایش اگر بدون آگاهی باقی بماند، میتواند خود به چرخهای از تکرار و بازتولید رنج تبدیل شود و جامعه را از امکانهای لطیف تر همزیستی دور کند.
در مقابل عشق، محبت و عاطفه همچنان به عنوان امکانهای گشایش باقی میمانند، حتی اگر شکننده، ناپایدار و گاه ناکامل باشند. این نیروها یادآور این حقیقتاند که انسان تنها در سلطه و کنترل تعریف نمیشود، بلکه در توانایی او برای همدلی، فهم دیگری و عبور از مرزهای فردیت ناقص نیز معنا مییابد. رویاها نیز در این میان افقی هستند که انسان را از محدودیت زمان حال فراتر میبرند و امکان تصور آیندهای متفاوت را زنده نگه میدارند.
در پایان، انسان نه باید از تضادهای درونی خود بگریزد و نه آنها را به سادگی حل شده فرض کند. بلکه باید بیآموزد در میان این تضادها زندگی کند، آنها را بفهمد و از دل آنها معنا بسازد. شاید حقیقت انسان نه در غلبهٔ یکی از این نیروها بر دیگری، بلکه در توانایی او برای زیستن در همین مرز ناپایدار میان سایه و روشنایی نهفته باشد. پایان. آوریل 2026.