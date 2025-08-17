در سکوتی سنگین، شاعر رفت!

استاد “مختار پولادرگ”، شاعر و نویسنده‌ی گیلانغربی، درگذشت.

به گزارش پایگاه خبری رها نیوز، استاد پولادرگ، روز ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۴ خورشیدی، جان به جان‌آفرین سپرد.

ایشان، زاده‌ی یکم شهریور ماه ۱۳۴۶ خورشیدی، در خانواده‌ای سنتی، کشاورز و باغدار در روستای علیخان‌آباد از توابع گیلان‌غرب، و اصالتا از ایل بزرگ‌ خزل بود.

وی بعد از اخذ دیپلم به خدمت مقدس سربازی رفت و با اتمام خدمت، بعد از کنکور همان سال، با قبولی در رشته‌ی ادبیات فارسی، راهی کرمانشاه شد. عشق به ادبیات از همانجا شعله کشید تا بعدها بتواند با دبیری در همین رشته، سال‌ها به فرزندان آب و خاکش آموزش بدهد.

ایشان پس از سال‌ها تدریس در گیلان‌غرب، در سال ۱۳۷۸ خورشیدی، به تهران مهاجرت کرد و مشغول تدریس شد.

“بلوط‌های زخمی” نام تنها اثر مکتوب مستقل ایشان است، که در برگیرنده‌ی ۸۰ غزل وی می‌باشد.

همچنین اشعاری از ایشان در کتاب‌های مشترکی چون: گریه‌های ماهی سر قلاب – گلستان ادب (مجموعه‌ای از سروده‌های شاعران استان کرمانشاه) – پاییز انار با خودش آورده است‌ – خنیاگران غزل معاصر و…

◇ نمونه‌ای از اشعار ایشان:

(۱)

سر می‌زند این سپیده با شادی و شور

بر دشت خیال عشق شالی پرِ نور

پاشیده حریر زرد و سرخی دم صبح

از شرق دو‌ چشمان تو ای تو خودِ حور

(۲)

نفرین به گلوله‌ها و صد ننگ به جنگ

لعنت به هر اندیشه کزو زاید ننگ

هر کس که بکوبیده به کَوسی ز بلا

یا رب! بشود عرصه به دامانش تنگ

(۳)

هر چند که در کنارت آسوده‌ترم

باید دلکم را، به خیالت ببرم

عمری‌ست که در حسرت آغوش توام

باید بنشانی دلکت را به برم

(۴)

پنهان کنی باید غم دلتنگی‌ات را

تاوان سخت و مزد آن دلسنگی‌ات را

پشت غباری از توهم‌ها بپوشان

با خود ببر روی و ریای رنگیت را

(۵)

دیروز و پریروز و که تک تک گفتند

از ریب و ریا به دور و بی‌شک گفتند

ما را که خود رئیس، نپذیردمان

با “اس” چه تولدت مبارک گفتند

روحش قرین لطف و رحمت الهی باد

