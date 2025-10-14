درگیری نظامی میان طالبان-پاکستان

اعلامیه سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان جنگ و…

قراردادهای اجتماعی: پیمانی برای زندگی مشترک !

قرارداد اجتماعی یک مفهوم فلسفی است که تلاش می‌کند توضیح…

جنگ پاکستان و طالب، بازی‌ اوپراتیفی است، حتا اگر ارگ…

محمدعثمان نجیب یکی از مزیت‌!؟ های پیدایش و‌ ابداع شبکه‌های بی‌شمار…

بازگشت افغانستان به بازی‌های جدید ژیوپولیتیک و ناکارآمدی طالبان

نویسنده: مهرالدین مشید افغانستان لقمه خونینی؛ بزرگتر از دهن طالبان بازگشت طالبان…

محکومیت گستاخی و تجاوز نظامی پاکستان بر افغانستان

اعلامیه انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان، بر مبنای…

سقراط؛- قهرمان لیبرالیسم، متفکر پیشامارکسیستی؟

Sokrates (470-399.پ.م) آرام بختیاری نخستین اعدامی میدانی محافل روشنفکری-روشنگری! فلسفه شفاهی مطرح شده…

چشم اندازی بر اجلاس  ماه سپتامبر مجمع عمومی سازمان مللی…

نوشته از بصیر دهزاد  مجمع عمومی سازمان ملل متحد در هشتادومین…

زموږ په ګران هیواد د پاکستان هوايي تیری د غندلو…

 نور محمد غفوری    زموږ د ګران وطن پر خاوره یو ځل…

آکو الیاسی

استاد "آکو الیاسی" (به کُردی: ئاکۆ ئەلیاسی) شاعر معاصر کُرد،…

  چرا بگرام برای امریکا اهمیت دارد ؟ 

      نوشته ی : اسماعیل فروغی         ارچند مقامات امریکایی افواهات انتقال قوای…

ثمرهٔ بیست سال موجودیت جامعهٔ جهانی

حاکمیت طالبانی و فقر و تنگدستی مردم اختصار امارت اسلامی افغانستان، به‌مثابه…

پنجاه سال سفری پر افت؛  با یارانی چُست، اما رهبرانی…

نویسنده: مهرالدین مشید نیم‌قرن اخیر تاریخ افغانستان (۱۹۷۳–۲۰۲۳) نشان‌دهنده‌ی مبارزه‌ای نفس‌گیر،…

ترامپ چرا بگرام رامی خواهد؟

این نوشته به علت طولانی بودن دردوبخش منتشرخواهدشد. دربخش اول…

ځانګړې مرکه

په ادبي بهیر کې له پېژانده څېرې، لیکوال، کیسه لیکونکي…

سیاست تعامل تخنیکی آلمان با طالبان

واقع‌گرایی دیپلماتیک و مسئولیت بشردوستانه در این روزها در رسانه های…

په اروپا کې د کډوالو پر وړاندې د کرکې زیاتوالی

حميدالله بسيا داسې ښکاري چې د کډوالو لپاره نور د اروپايي…

طالبان در ایستگاه آخر و در آغاز خط و نشان…

نویسنده: مهرالدین مشید طالبان؛ فروپاشی قریب‌الوقوع یا بازتعریف تهدیدها؟ حادثه آفرینی های…

هجران وطن

از فرا ق  آن  میهن  حال  ا بتری  دارم روزشب به…

جنگهای اقتصادی

                                           بازیهای تسلیحاتی وبازارسازی فروش اسلحه پس ازگذشت دوران نکبتباروظالمانه ی فیودالیزم…

حق باشد بر زبانم

امین االله مفکر امینی             2025-05-10! تــا اخـــــرین نفس، حرفی حق باشد بر…

درگیری نظامی میان طالبان-پاکستان

اعلامیه سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان

سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان جنگ و درگیری نظامی میان دو دولت فوق ارتجاعی امارت اسلامی طالبان و پاکستان را قاطعانه محکوم می‌کند. این جنگ، آنچه که دو طرف منازعه و جریان‌های ناسیونالیستی مطرح می‌کنند نه بر سر دفاع از «مام میهن» است و نه هم پاسخ به مداخلات «اجنبی»، بلکه حاصل و ادامه‌ی بحران دولت‌های حاکم و مهمتر از آن بحران فزاینده‌ی نظام سرمایه‌داری جهانی و محصول مستقیم میلیتاریسم و رقابت قدرت‌های امپریالیستی برای شکل دادن به نظم نوین جهانی است.

نظام سرمایه‌داری در بحران، برای حفظ انباشت و سلطه‌ی طبقاتی خود به جنگ و خشونت متوسل می‌شود. رژیم طالبان و دولت اسلامی پاکستان، دو چهره‌ی یک ارتجاع مذهبی و طبقاتی‌اند؛ هر دو ابزار سرکوب مردم، به‌ویژه زنان، کارگران و دگراندیشان، از جمله سوسیالیست‌ها‌اند. اساساً در پس همه‌ی این درگیری‌ها، تضاد میان دو بلوک قدرت جهانی، غرب به رهبری امریکا و جنوب جهانی متشکل از چین، روسیه و متحدان‌شان است. طبقه‌ی کارگر، مردم محروم، فقیر و بی‌دفاع هزینه‌ و بهای سنگین و هولناکی جنگ‌های جاری نیابتی در گوشه و کنار جهان را پرداخته و می‌پردازند. 

دولت‌های مرتجع و صاحبان سرمایه در افغانستان و پاکستان و حامیان جهانی و منطقه‌یی شان در کمپ ارتجاع بورژوا-امپریالیستی با دامن زدن به ناسیونالیسم و تعصبات مذهبی، می‌کوشند خشم برحق کارگران، زنان و توده‌های محروم در أعماق را نسبت به دشمنان واقعی‌شان ـ طبقه‌ی حاکم و نظام سرمایه‌داری ـ منحرف سازند. زن‌ستیزی ساختاری، فقر و سرکوب سیاسی ابزارهای این سلطه‌اند.

ما بر همبسته‌گی طبقاتی و انترناسیونالیستی میان کارگران، زنان و جوانان افغانستان، پاکستان و سراسر منطقه تأکید می‌کنیم. دشمن واقعی نه در آن سوی مرز، بلکه در درون نظم طبقاتی و امپریالیستی است. راه رهایی از بند بربریت سرمایه و نماینده‌گان سیاسی در قدرت آن، چه در شکل و شمایل حکومت تیوکراسی و چه در قد و قیافه اشرافیت نظامی (ملیتاریستی) در مبارزه‌ی متحد برای صلح، آزادی و سوسیالیسم نهفته است.

زنده باد همبستگی بین‌المللی طبقه‌ی کارگر!

مرگ بر سرمایه‌داری، ارتجاع مذهبی و میلیتاریسم!

زنده‌باد صلح، برابری و سوسیالیسم!

شورای مرکزی سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان

21 میزان/مهر 1404 ؛ 13 اکتوبر 2025

