درگیری نظامی میان طالبان-پاکستان

اعلامیه سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان

سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان جنگ و درگیری نظامی میان دو دولت فوق ارتجاعی امارت اسلامی طالبان و پاکستان را قاطعانه محکوم می‌کند. این جنگ، آنچه که دو طرف منازعه و جریان‌های ناسیونالیستی مطرح می‌کنند نه بر سر دفاع از «مام میهن» است و نه هم پاسخ به مداخلات «اجنبی»، بلکه حاصل و ادامه‌ی بحران دولت‌های حاکم و مهمتر از آن بحران فزاینده‌ی نظام سرمایه‌داری جهانی و محصول مستقیم میلیتاریسم و رقابت قدرت‌های امپریالیستی برای شکل دادن به نظم نوین جهانی است.

نظام سرمایه‌داری در بحران، برای حفظ انباشت و سلطه‌ی طبقاتی خود به جنگ و خشونت متوسل می‌شود. رژیم طالبان و دولت اسلامی پاکستان، دو چهره‌ی یک ارتجاع مذهبی و طبقاتی‌اند؛ هر دو ابزار سرکوب مردم، به‌ویژه زنان، کارگران و دگراندیشان، از جمله سوسیالیست‌ها‌اند. اساساً در پس همه‌ی این درگیری‌ها، تضاد میان دو بلوک قدرت جهانی، غرب به رهبری امریکا و جنوب جهانی متشکل از چین، روسیه و متحدان‌شان است. طبقه‌ی کارگر، مردم محروم، فقیر و بی‌دفاع هزینه‌ و بهای سنگین و هولناکی جنگ‌های جاری نیابتی در گوشه و کنار جهان را پرداخته و می‌پردازند.

دولت‌های مرتجع و صاحبان سرمایه در افغانستان و پاکستان و حامیان جهانی و منطقه‌یی شان در کمپ ارتجاع بورژوا-امپریالیستی با دامن زدن به ناسیونالیسم و تعصبات مذهبی، می‌کوشند خشم برحق کارگران، زنان و توده‌های محروم در أعماق را نسبت به دشمنان واقعی‌شان ـ طبقه‌ی حاکم و نظام سرمایه‌داری ـ منحرف سازند. زن‌ستیزی ساختاری، فقر و سرکوب سیاسی ابزارهای این سلطه‌اند.

ما بر همبسته‌گی طبقاتی و انترناسیونالیستی میان کارگران، زنان و جوانان افغانستان، پاکستان و سراسر منطقه تأکید می‌کنیم. دشمن واقعی نه در آن سوی مرز، بلکه در درون نظم طبقاتی و امپریالیستی است. راه رهایی از بند بربریت سرمایه و نماینده‌گان سیاسی در قدرت آن، چه در شکل و شمایل حکومت تیوکراسی و چه در قد و قیافه اشرافیت نظامی (ملیتاریستی) در مبارزه‌ی متحد برای صلح، آزادی و سوسیالیسم نهفته است.

زنده باد همبستگی بین‌المللی طبقه‌ی کارگر!

مرگ بر سرمایه‌داری، ارتجاع مذهبی و میلیتاریسم!

زنده‌باد صلح، برابری و سوسیالیسم!

شورای مرکزی سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان

21 میزان/مهر 1404 ؛ 13 اکتوبر 2025