دره ایی عمیق !

افغانستان در مدار واگرایی؛ تراژیدی‌های اجتماعی، سیاسی و رسانه‌ای

نویسنده: مهرالدین مشید با ادعا های فراتر از « پنج چاریک»…

آیا طالبان دروغ می گویند یا وزارت خارجه ی روسیه؟ …

  نوشته ی : اسماعیل فروغی       بتاریخ بیست و سوم…

د سعوديانو او تر دوی بر لاسونه هم بيا د…

عبدالصمد ازهر                 …

چهل و یکمین سالگرد وفات مولانا داکتر استاد محمد سعید…

روز پنجشنبه مورخ « هفت حوت سال ۱۴۰۴ هجری شمسی…

محکومیت تجاوز نظامی پاکستان بر افغانستان

اعلامیه و فراخوان انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان بنام خداوند حق و…

وزیر دفاع پاکستان؛ از ناگفته های ساختاری تا راهبرد های…

نویسنده: مهرالدین مشید سیاست ابهام استراتژیک پاکستان؛ ازاعتراف‌های تاکتیکی تا ناگفته‌های…

بمناسبت روز های جهانی عدالت اجتماعی و زبان مادری

بنام خداوند حق و عدالت هموطنان گرامی، ۲۰ و ۲۱ فبروری روز…

مارکوس تولیوس سیسرو

هغه د لرغوني روم فیلسوف، سیاستوال، وکیل، ویناوال، شاعر او…

مبانی نظری عدالت اجتماعی

نور محمد غفوری بررسی نظریه‌ها و رویکردهای معاصر چکیدهعدالت اجتماعی از بنیادی‌ترین…

اینشتین؛ جمهوری خواه، سوسیالیست احساسی

Albert Einstein (1879-1955) آرام بختیاری آلبرت اینشتین: دانشمند، فیلسوف، هومانیست، جهان وطن.  آلبرت…

آموریم خود کفایی !

امین الله مفکر امینی                    2026-16-02! هـــر که آمد در این خطه ی…

آگاهی، عدالت و دموکراسی؛ سه رکن تحول پایدار

نور محمد غفوری تحول سیاسی و اجتماعیِ پایدار، نه با شعار…

بحران روایت ملی در افغانستان؛ غلبه گفتمان‌های قومی و ایدئولوژیک

نویسنده: مهرالدین مشید  بحران داعیهٔ ملی و جست‌وجوی رهبری راستین در…

نمونه های اشعار کهن فارسی، بخش دوم با اضافهء اشعار…

******** در ادامه مطالب فبلا ارايه و نشر شده در سایتهای…

پارادوکس انرژی در افغانستان: زغال‌سنگ یا آب؟

​تحلیلی بر گذار از سوخت‌های فسیلی به توسعه پایدار ​ ​افغانستان در…

افتضاح اپستین و فروپاشی وجدان بشریت در سرمایه‌داری پسین

نویسنده: مهرالدین مشید در دهه‌های اخیر، مطالعات انتقادی قدرت و جرم…

«او با تلخی، بیهوده‌گویی و خودپسندی را تمسخر می‌کرد…»

 به مناسبت دویستمین سالگرد تولد م. ای. سالتیکوف- شچدرین برگردان: رحیم…

مرگ ارزش و اخلاق

رسول پویان مگـر جـزیـرۀ اپـسـتـیـن دام شـیطان بود که مرگ ارزش واخلاق…

از دوری ی میهن سوزم!

امین الله مفکر امینی     2026-01-02! چنان از دوری ی میهن سوزم بجان…

        یک نـامـه به تاریخ؛ و یک نـخوانـدنی ترین!

با هدیه سلام ها و احترامات قلبی و وجدانی؛ این…

«
»

دره ایی عمیق !

تاریخ انتشار :25.02.2025

hoshyaresmaeil2017@hotmail.com

رضاپهلوی همزمان با پیامهای زیاد کیلویی به همه کهکشانها و به دست گرفتن رهبری شیعیان در رسانه های فارسی زبان خارج از ایران ، با تعدادی افراد موسوم به چپ هم عکس یادگاری در پاریس گرفت و کره زمین را نجات داد ! بلافاصله گفتند این عکس تحول بزرگی در تاریخ سیاسی است و الان زن زندگی ازادی هم یعنی پهلوی … و حالا همه پشت سر رضاپهلوی !!

این عکس کاملا مشخص است که با اشاره ای و به فرموده از جایی انجام شده است . اما به نظر میرسد سفارش دهنده یا خوب منظورش را نگفته و یا رضاپهلوی نمیتواند بفهمد . این عکس نه تحول است و نه سیاست .

یکی مدعی بود : خسن و خسین هر سه دختران معاویه بودند. به او گفتند : خسن و خسین نبودند بلکه حسن و حسین بودند ، بعد هم سه نفر نبودند و دو نفر بودند ، دختر هم نبودند پسر بودند و آخر اینکه فرزندان معاویه نبودند بلکه فرزندان علی بودند.

آن عکس در بهترین تعریف چسب زخمی است به روی یک زخم عمیق . مشکل درزی کوچک نیست که با چسب زخم یا عکسی درست شود مشکل دره ایی عمیق فرهنگی است .

شما در اتوبان شش بانده قرن 21 با ماشینی مدرن و سرعتی متعارف در حرکت هستید . با پرچم زن زندگی آزادی …

کنار اتویان هم رضاپهلوی با فرغونی راه میرود و به بقیه میگوید از ماشین پیاده شوید و بیاید پشت سر فرغون من با شعار یک رهبر و یک پرچم…

در جریان جنبش زن زندگی آزادی ، رضاپهلوی ابتدای مسیر بود و با رفتار و اعمال و فرهنگش آشنایی کافی نبود . تناقضات عکسهای تمیز رسانه ایی با رفتارش دیده نمیشد. درذهن فندقی اش بود میرود در ائتلاف مینشیند و افراد دیگر را مثل خودش زامبی سطلنتی میکند با ظاهری دموکراتیک … غرب هم هست و پهلوی یهویی برمیگرده…

اما دیگران زامبی نشدند و غرب هم هی گفت نه و پهلوی برنگشت…طی این پروسه رضاپهلوی فقط خودش را با رفتار سامانه سلطنت نشان میداد .

شما وقتی فرهنگ لومپنیزم هنوز هست یهویی دموکرات نمیشوی . میشود عکس گرفت اما تاثیری ندارد . میشود پشگل را گوشه قالی قایم کرد اما پشگل هنوز آنجاست . علی کریمی از مریدان رضاپهلوی قول داد ننه همه مخالفان پهلوی را بگاید . یاسیمین پهلوی همسر رضا شعار مرگ بر بقیه را با رضایت کامل رضاپهلوی باب کرد و انبوهی مثالهای دیگر …

در چنین حالتی حداکثر شانس لومپنیزم رضاپهلوی و دنباله اش رقابت با لومپنیزم حاکم است که در این حالت رضاپهلوی و سامانه پهلوی پیشاپیش بازنده هستند . فقط به دیک دلیل … لومپنیزم حاکم تجربه و نظم بیشتری دارد .

زمانی که خمینی را در 1356 آماده چپاندن به مردم ایران میکردند از تکنوکراتهای زمان مثل صادق طباطبایی و بنی صدر، قطب زاده ، بازرگان…کمک گرفتند . تفاوت زمان فعلی این است که امروز در زمان اینترنت و آگاهی و هوش مصنوعی و گردش اطلاعات هستیم . با چگوارا هم عکس بگیری ، فرهنگ فئودال پهلوی متعارف نمیشود . فقط بقیه زامبی میشوند .

درپوش اختناق و سرکوب که نباشد استیصال بی معنی میشود و شعارهای ابزاری دیگر لزومی تدارد و در حالتی که افراد آزادانه حق انتخاب داشته باشند ، آنوقت خواهیم دید چه تعداد پشت سر پهلوی قدم آهسته میروند ؟

اسماعیل هوشیار

25.02.2026

facebookShare on Facebook
TwitterTweet
FollowFollow us