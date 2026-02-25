تاریخ انتشار :25.02.2025

رضاپهلوی همزمان با پیامهای زیاد کیلویی به همه کهکشانها و به دست گرفتن رهبری شیعیان در رسانه های فارسی زبان خارج از ایران ، با تعدادی افراد موسوم به چپ هم عکس یادگاری در پاریس گرفت و کره زمین را نجات داد ! بلافاصله گفتند این عکس تحول بزرگی در تاریخ سیاسی است و الان زن زندگی ازادی هم یعنی پهلوی … و حالا همه پشت سر رضاپهلوی !!

این عکس کاملا مشخص است که با اشاره ای و به فرموده از جایی انجام شده است . اما به نظر میرسد سفارش دهنده یا خوب منظورش را نگفته و یا رضاپهلوی نمیتواند بفهمد . این عکس نه تحول است و نه سیاست .

یکی مدعی بود : خسن و خسین هر سه دختران معاویه بودند. به او گفتند : خسن و خسین نبودند بلکه حسن و حسین بودند ، بعد هم سه نفر نبودند و دو نفر بودند ، دختر هم نبودند پسر بودند و آخر اینکه فرزندان معاویه نبودند بلکه فرزندان علی بودند.

آن عکس در بهترین تعریف چسب زخمی است به روی یک زخم عمیق . مشکل درزی کوچک نیست که با چسب زخم یا عکسی درست شود مشکل دره ایی عمیق فرهنگی است .

شما در اتوبان شش بانده قرن 21 با ماشینی مدرن و سرعتی متعارف در حرکت هستید . با پرچم زن زندگی آزادی …

کنار اتویان هم رضاپهلوی با فرغونی راه میرود و به بقیه میگوید از ماشین پیاده شوید و بیاید پشت سر فرغون من با شعار یک رهبر و یک پرچم…

در جریان جنبش زن زندگی آزادی ، رضاپهلوی ابتدای مسیر بود و با رفتار و اعمال و فرهنگش آشنایی کافی نبود . تناقضات عکسهای تمیز رسانه ایی با رفتارش دیده نمیشد. درذهن فندقی اش بود میرود در ائتلاف مینشیند و افراد دیگر را مثل خودش زامبی سطلنتی میکند با ظاهری دموکراتیک … غرب هم هست و پهلوی یهویی برمیگرده…

اما دیگران زامبی نشدند و غرب هم هی گفت نه و پهلوی برنگشت…طی این پروسه رضاپهلوی فقط خودش را با رفتار سامانه سلطنت نشان میداد .

شما وقتی فرهنگ لومپنیزم هنوز هست یهویی دموکرات نمیشوی . میشود عکس گرفت اما تاثیری ندارد . میشود پشگل را گوشه قالی قایم کرد اما پشگل هنوز آنجاست . علی کریمی از مریدان رضاپهلوی قول داد ننه همه مخالفان پهلوی را بگاید . یاسیمین پهلوی همسر رضا شعار مرگ بر بقیه را با رضایت کامل رضاپهلوی باب کرد و انبوهی مثالهای دیگر …

در چنین حالتی حداکثر شانس لومپنیزم رضاپهلوی و دنباله اش رقابت با لومپنیزم حاکم است که در این حالت رضاپهلوی و سامانه پهلوی پیشاپیش بازنده هستند . فقط به دیک دلیل … لومپنیزم حاکم تجربه و نظم بیشتری دارد .

زمانی که خمینی را در 1356 آماده چپاندن به مردم ایران میکردند از تکنوکراتهای زمان مثل صادق طباطبایی و بنی صدر، قطب زاده ، بازرگان…کمک گرفتند . تفاوت زمان فعلی این است که امروز در زمان اینترنت و آگاهی و هوش مصنوعی و گردش اطلاعات هستیم . با چگوارا هم عکس بگیری ، فرهنگ فئودال پهلوی متعارف نمیشود . فقط بقیه زامبی میشوند .

درپوش اختناق و سرکوب که نباشد استیصال بی معنی میشود و شعارهای ابزاری دیگر لزومی تدارد و در حالتی که افراد آزادانه حق انتخاب داشته باشند ، آنوقت خواهیم دید چه تعداد پشت سر پهلوی قدم آهسته میروند ؟

