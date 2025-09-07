درمراثی قربانییان زمین لرزه ی مشرق زمیـــن !
امین الله مفکرامینی 2025-02-09!
بدیــــــــده اشکِ ماتم و بدل خونم ز لغزشِ مشرق زمیــــن
که بخاک وخون نمود ابنای میهن ونمـودش بخاک مـدفون
چطور دل سکون باشد وناید سرشک دیده گان زاین غمـها
که ماتــــم زده گـانرا نباشد بیش ازاین طاقت چنین غمهــا
مفــــــــکر طلب دار د مغفرت بر جانباختکان لغزش زمیـن
تسلیــــــت گوید بربازمانده گان و قربانییان هر کیش وآیین
که خــد ای عزو جل بهشت برین دارد جای همه رفتگانـرا
دور دارد چنین حادثــــاتِ دلخراش ز میهنـــم چون نشانـرا