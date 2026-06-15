هوس های خیال پردازان قدرت زیاد است ، اگر مقام اول قدرت به تعدد این هوسها زیاد می بود شاید خیال بافان به یکی از مقامات دست می یافتند و اقناع می‌شدند ، کرسی قدرت یکی است و داوطلبان رسیدن به ان متعدد . برخی ها که می‌دانند به مقام نمی‌رسند در خیال تعدد مقام اول قدرت افتاده اند ، کسی می‌گوید کشور تجزیه شود تا ازین کثرت در یکی از مناطق جدا شده پا به کرسی آرمانی بگذارد ، دیگری کمتر ازین می اندیشد و با حفظ سلامتی کشور به فکر فدرالی ساز ی است تا در ساحه قومی مربوطه به کرسی نیمه قدرت بنشیند و حکم براند .

در کثرت خیال پردازی های قدرت نباید اعتراض گردد، هرکه حق دارد در ذهنش تخیلی داشته باشد ، اما اگر اثرات این پرداز های آرمان گرایانه به بیرون تراوش کند و اسباب برهم خوردن سلامتی کشور یا اخلال نظم جامعه گردد نمی‌تواند از تعمق اندیشه سلامتی مملکت و خیر مردم دور بماند . عیب این هوسهای خیالی در آنست که یکی بر هویت دیگری می تازند، برای خود برتری و منیت سازی به اعصار گذشته بر می‌گردند، ریشه سازی قومی میکنند ، زبان را ، عنعنات و رسوم را ، فرهنگهارا به بازی دشنام ، بیگانه انگاری و هجرت های تاریخی می‌گیرند، هر یک خود و اجداد خود را مالک اصلی این سرزمین وانمود کرده بر دیگری طعن اصیل و نا اصیل بودن را می‌زند

این همه برای آنست تا به هوسهای بجا ناشده منطق استدلالی و سابقه خود سازی داده ذهن دیگران را اغوا نمایند تا اگر بتوانند در هیاهوی این اغواگری گوهر مطلوب بدست اورند ، جامعه را در سراشیب اندیشه های ناسالم فروخته ببرند و مردم را در غبار بد اندیشی یکی علیه دیگر مصروف سازند . این افسانه سرمگسک روز مره در شبکه های نشراتی دامن زده می‌شود و متعصبین از هر قوم و قبیل برای اصالت خود و قوم خود بر دیگری می‌تازند. جامعه ما پس از نیم قرن جنگ و تجاوز به همدلی و همدیگر پذیری ضرورت دارد ، ریز های این شیشه شکسته باید به هم وصل گردد .

برای دفع ضرر قبل از وقوع تدبیر باید داشت و بهترین تدبیر کار در جهت تنویر اذهان است تا مردم فریب آرمان گرایان قدرت را زیر هر طرح و سیاستی که بیان گردد نخورد . این یک اصل مدنی است . تقابل تفکر در بیان آرمان های درونی با خشونت دفع نمی‌گردد به حکم عکس العمل دربرابر عمل جامعه دچار اختلال سیاسی و حتی امنیتی میگردد . آرمان ها را نه با خشونت که با منطق زمان و دایره مکان به بحث گرفت و اجتماع را تنویر کرد .

در جامعه ناآگاه و فاقد دانش و فضل و تفکر تمیز خیر از شر و نیک از بد مصدوم به بازی های سیاسی کسانی میگردد که در خود محوری منافع می پیچند و با فروش عقل و خرد در خدمت بیگانه در می آیند و زهر تفرقه می پاشند .

به یزدان اگر ما خرد داشتیم

کجا این سرانجام بد داشتیم