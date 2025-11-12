                  خودکامه گی هم زوال پذیر است      

عالم تنهایی 

رسول پویان  آزاد و ســرافـــرازم در عـالـم تـنهـایی  عشق و دل بیدار است تا…

هرمشکل حل گردد

امین الله مفکرامینی           2025-10-11! نازم آن قامت رسـا که نگردد خـــــــم زاِدبــــار همــتـــــــی…

جګړه او ورور وژنه د هېواد ستونزې نه شي حل…

 نور محمد غفوری سریزه نیمه پېړۍ کېږي چې په افغانستان کې جګړه…

پاکستان؛ درگیر جنگ نیابتی هند یا اسیر میراث تروریست‌پروری های…

نویسنده: مهرالدین مشید پیاله کافی؛ دیروز زهری به کام مردم افغانستان…

مذاکره هیئت های افغانستان و پاکستان

در ترکیه از دید حقوق بین الملل عمومی این نشست‌ها برخاسته…

خُردشدن کرزی نزد پرویز مشرف و خُردساختن کشور، توسط کرزی…

بازخوانی تاریخی نه چندان دور محمدعثمان نجیب من در دوران نخست حکومت…

احمدشاه بابا

احمدشاه بابا نومیالی اتل، غښتلی، توریالی او پیاوړی ملي شخصیت:  احمدشاه…

«چپ نو» و سوسیال‌دموکراسی در افغانستان

نور محمد غفوری «چپ نو» و سوسیال‌دموکراسی در افغانستانبازاندیشی در ایدئولوژی…

تهدیدهای پاکستان برضد افغانستان؛ از سیاست بازدارندگی تا بازی ژئوپولیتیک

نویسنده:  مهرالدین مشید از سیاست بازدارنده گی تا تغییر در رهبری…

بحران مالی سازمان ملل و فاجعه انسانی در افغانستان

آزمونی برای تعهد جهانی به انسان‌دوستی و چندجانبه‌گرایی سازمان ملل متحد…

میراث سکاها در شاهنامه فردوسی: سیستان، سجستان و ایران

- دکتر بیژن باران مقدمه: شاهنامه و جغرافیای هویت ایرانی. شاهنامه…

تروتسکی در تاریخ اندیشه سیاسی چپ

leo Trotzki ( 1879- 1940 )  آرام بختیاری سنت ترور سیاسی با…

پاسخ  ما

میر عبدالواحد سادات پاسخ  ما  : بر مبنای وجدان ملی و ندای…

قهرمانی تیم فوتسال؛ نمادی از وحدت ملی و امیدی برای…

نویسنده: مهرالدین مشید شگفتن گل های لیخنند در سرزمین به تاراج…

تحول فرهنگ سیاسی؛ کلید طلایی وحدت و ثبات ملی در…

نور محمد غفوری (بخش چهارم و آخری)  ۷. ویژگی‌های فرهنگ سیاسی مطلوب برای…

ارسطو

نوموړی د لرغوني یونان او لوېدیځې نړۍ یو له لویو…

تحول فرهنگ سیاسی؛ کلید طلایی وحدت و ثبات ملی در…

نور محمد غفوری (بخش سوم) ۶. چالش‌ها و راهکارهای تحول فرهنگ سیاسی در…

تحول فرهنگ سیاسی؛ کلید طلایی وحدت و ثبات ملی در…

نور محمد غفوری (بخش دوم)  ۴. وضعیت کنونی کلتور سیاسی در افغانستان در پرتو…

بیایید هموطن!

امین الله مفکر امینی       2025-12-10! بیــــا هموطن با هم یکی گردیم تا…

ما با پاکستان مشترکات نداریم !

مدتیست که عده ای نام از مشترکات میان افغانستان و…

                  خودکامه گی هم زوال پذیر است      

      نوشته ی : اسماعیل فروغی

       زهران ممدانی شهردارمنتخب نیویارک ، پس از پیروزی ، درحالی که رییس جمهورترامپ را به همنوایی و تساند فرا می خواند ، درپاسخ به تهدید های ترامپ مبنی برقطع کمک های دولت فدرال به نیویارک ، خطاب به رییس جمهور گفت : ” آقای رییس جمهور، آینده دردستان ماست . همان شهری که شما از دل آن بیرون آمده اید ، اکنون به تمام کشورنشان خواهد داد که چگونه باید شما را شکست بدهد . ” او با کنایه به سیاستهای ضد مهاجرتی ترامپ افزود که :  ” برای رسیدن به هرکدام ما ، باید از همه ی ما بگذری . نیویارک همیشه شهری برای مهاجران خواهد ماند – شهری که مهاجران آن راساخته اند ، با نیروی آنها زنده است و امروز یک مهاجرآن را رهبری می کند …” 

     ممدانی با اینگونه اظهارات صریح و تند ، واقعاً به کابوسی برای آقای ترامپ مبدل شده است . 

   – در چنین وضعیتی که ترامپ به جز تیم و طرفداران تندرو خود اش ، با همه اقشار و گروههای مردم از ژورنالیست و روزنامه نگار تا محاکم ، قضات و هزاران کارمند دولت در افتاده و از چهل روز به این‌سو دولت اش به تعطیلی رفته است ؛

   – در چنین وضعیتی که سیاستهای مهاجرتی و اقتصادی ترامپ ، با ناکامی های جدی روبرو گردیده است ؛

   – و بالاخره درچنین وضعیتی که رقبای بزرگ اقتصادی امریکا و حدود چهل کشور جهان تمام معاملات مالی – تجاری شان را نه با دالر امریکایی بلکه با ارزهای ملی شان به انجام می رسانند ؛ ظهور سیاستمدار جوان ، هوشیار ، پرخاشگر و شجاعی چون زهران ممدانی باید دردسر سازوکابوسی باشد برای رییس جمهور ی که بیشتر به یک زورگو و خودکامه می ماند تا رهبرو راهنمای برحق مردم .

     گذشته ازین ، مثل اینکه پیروزی ممدانی ، نقطه ی عطفی خواهد شد برای تغیرات شگرف در نیویارک و شاید هم برای تمام شهرهای ایالات متحده ی امریکا. پیروزی زهران ممدانی برخلاف تصورات و تحلیل های سرسری ایدیولوژی گرایانه ی برخی ها ، نه ریشه ی مذهبی و ایدیولوژیکی داشته ونه با منابع سرمایه و قدرت سروکاری دارد . این پیروزی پژواک خواسته ها و نیازهای اکثریت مردم نیویارک و درنهایت امریکاست که می خواهند بالاخره سیاست را در خدمت انسان ببینند و سیاستمداران را به تأمین عدالت اجتماعی – ولو نسبی وادار بگردانند .

   طوری که معلوم است همانگونه که زمانی کمونیزم شوروی ازپاسخ دادن به نیازهای جامعه و جهان عاجز مانده بود ، حالا اقتصاد بازار آزاد و نیو لیبرالیزم امریکایی در رأس آقای ترامپ هم توان پاسخگویی به خواستهای مردم و بحران های گونه گون اجتماعی – اقتصادی را درسطح کشوروجهان از دست داده است . 

       ژرف تر شدن روزافزون قطب بندی های سیاسی درامریکا ، بی اعتمادی مردم به سیاستمداران ، خسته گی عمومی ازنظام اقتصادی موجود و گسترش مداوم بی‌عدالتی ، اینها همه دست به دست هم داده ، سبب سربرآوردن شخصیت‌هایی چون برنی سندرز و زهران ممدانی شده است . پیروزی ممدانی در واقع بازتاب دهنده و بیانگر تفکر نو در مردم و شروع و نمادی ازیک نوع سیاست اجتماعی – مردمی به صحنه ی قدرت است . 

       شاید هنوز زود است درباره ی تحقق ایده های مردم گرایانه و عدالتخوهانه ی ممدانی جوان قضاوت نماییم ؛ اما پیروزی های او درآینده می تواند آزمون جدی تاریخی باشد برای سنجش توان سیاست چپگرایانه دردوران پس ازنیولیبرالیزم یا حداقل در دل نیولیبرالیزم . واگرنتایج این آزمون مثبت بود ، می تواند قدرت الهام بخشی شود برای تمام جهان غرب .

      شاید آقای ممدانی درراه تحقق آرمان‌های اجتماعی وعدالتخواهانه اش به دلیل نبود زیر ساخت های اقتصادی – اجتماعی لازم و به دلیل مخالفت های زورمندان از جمله مخالفت های آقای ترامپ ، با دشواری های بزرگی روبرو شود ؛ اما درهرحالتی نخستین نشانه هایی ازفرسایش و زوال قدرت وخودکامه گی را به نمایش خواهد گذاشت . ظهور آقای زهران ممدانی این مشعل حقیقت را باردیگر روشن می سازد که هیچ فرمانروایی در جهان ابدی نبوده است و ابدی نمی تواند باشد . 

                                                        فروغی ( ماه نوامبر سال 2025 )   

