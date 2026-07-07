خوبیم ولی بد !

تاریخ انتشار :07.07.2026

hoshyaresmaeil2017@hotmail.com

رئیس‌جمهور آمریکا، روز شنبه همزمان با جشن گرفتن دویست‌وپنجاهمین سالگرد استقلال این کشور از محوطه ملی در واشنگتن دی‌سی سخنرانی کرد ترامپ گفت رویای آمریکایی بازگشته است کمونیسم مثل سرطان است باید آن را ریشه‌کن کرد …

حالا چرا عمو سام بی مروت یاد جنازه کمونیست افتاده ؟ چون کمونیست یک دشمن واقعی و جدی بود در قرن 20 . انواع اسلامهای خشن یا نرم دشمن و خطر نیستند.

این روزها تیترهای خبری میگه تشیع جنازه خامئه ای یا فاز اول حکومت اسلامی بعد نیم قرن حکومت و جنایت انجام شد حدود 100 هزار شرکت کردند میلیاردها دلار پول نقد سپاه میگیرد ، ماهی چندین پرواز هواپیمایی ماهان با مدیریت سپاه مستقیم به یمن …

رسانه و تیترها طوری القاء میکنند که در یک کلام بعد از ضربات نظامی غرب به حکومت اسلامی ، آمریکا شکست خورد و حکومت اسلامی در ایران قوی تر شد .

ولی تجربه نشان میدهد غرب در تاکتیک اشتباه زیاد دارد اما در استراتژی نمیتواند اشتباه کند .

رفتن به عراق و ساکن شدن در خاورمیانه یک استراتژی بود . تاکتیکهای بعدش را فقط باید تجربه میکرد .

چند ماه ابتدای سرنگونی صدام هرج و مرج و غارت و جنایت … حتی بوش پسر که رئیس چمهور وقت کاخ سفید بود لنگه کفش خورد ولی بعد ازمدتی دولت عراقی شکل گرفت و بودند کسانی که مدعی بودن آمریکا شکست خورد و از عراق فرار کرد .

زمانی که دولت عراقی ساز مخالف کوک کرد نیرویی به نام داعش در مدت 3 روز با سلاح سنگین نیمی از عراق ر ا گرفت .

داعش کیست ؟ بدنه اش هر جنایتکار و سرخوره ایی از هرکجا میتواند باشد اما ستون فقراتش از چی تشکل شده است و افسار سرش دست کیست ؟ داعش نیروی نیابتی غرب در خاورمیانه است با سلاح و لجستیک کامل غرب …

پس آمریکا در عراق شکست نخورده بود فقط رفت در سایه!

الان هم فقط تاکتیک را باید شناخت . تنگه هرمز یک اهرم دست سپاه است اما غرب با همین صحنه مشغول کارگردانی است . فراموش نکنید غرب در هر شرایطی بازیکن نیست کارگردان است . غرب عامل شکست ناپذیری نیست اما آن ببر کاغذی مائوی قرن 20 هم نیست . اینکه در داخل ایران چطور وقایع پیش برود را خواهیم دید . آیا همین هسته رادیکالتر از قبل توان انجام توافق نهایی با غرب و ظرفییت تنظیم با ارزشهای بورژوازی را دارد ؟

واشنگتن‌پست در گزارشی به بهانه تشییع علی خامنه‌ای نوشت که حکومت اسلامی در ایران پس از ماه‌ها حملات نظامی آمریکا و اسرائیل، نه‌تنها دچار فروپاشی نشده بلکه با یک حلقه رهبری جوان‌تر و سخت‌گیرتر از دل بحران بیرون آمده است .

گاردین هم نوشت اشگها برای خامنه ای واقعی هستند . ترامپ گفت ولی اشگها ساختگی هستند و اگر توافقی نشود ما برمیگردیم و کار را تمام میکنیم .

مهم نیست اشگها واقعی بودند یا ساختگی ؟ این روزها در رسانه های حکومت دینی صحبت از کودتا علیه ولایت فقیه و انحلال سپاه شنیده می‌شود . این حرف‌ها خواسته کاخ سفید است که سالهاست بیان میکنند با اسم مستعار بمب اتم و اورانیوم .

کار راحتی نیست اما باید است . هنوز نمیفهمم این دو جراحی سخت توام با خونریزی خواهد بود یا نه ؟؟

گروه حماس روز دوشنبه ۱۵ تیر از انحلال خود خبر داد و بدین ترتیب راه را برای تشکیل یک کمیته تکنوکرات جهت اداره این منطقه هموار کرد!

07.07.2026

اسماعیل هوشیار