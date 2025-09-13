خاطر شاد
رسول پویان
تـو گـویی خامـۀ پاییز کلک استاد است
به هر طرف نگری تابلوی بهزاد است
تمـوز داغ و زمـسـتان می دود چـالاک
خزان رنگ و بهاران سـبز ایجاد است
اگر بهار پر از نغمه های نوروز است
که جـشن پاییزی مهــرگان دلـشاد است
ز اعـتـدال بهـار و خـزان بــریــم لـذت
چو ماه وسال سریعترزحرکت باد است
چـنار و کاج و سـپیدار گـرچـه زیبا یند
نـمـــاد خُــرّم گلـشـن ســـرو آزاد است
حدیث خسرو و شیرین نقل تاریخ است
ثبات عشق و محبت قـول فـرهـاد است
دلی که عاشق قـصر طلا و دبدبه است
به گاه سختی و روز شکست ناشاداست
صدای عشق حقیقی نمی شـود خاموش
شــراره یـی که ازل تـا ابـد دردادسـت
قـرار و وعـدۀ دل بازی سیاست نیست
وفا و مهر و صداقت مشرب راد است
خلوص عـشق و محبت را زدل جویید
هرآنچه دل کنداحساس عقل را یاداست
دهـان واعـظ و مفـتی و محـتسب بربند
که مست عشق وطرب بینیازارشادست
زهی که دل گـرفتار حلـقـۀ زلف اسـت
شکـنج زلف هـمـاورد دام صـیـاد است
نـوا و نغـمۀ نـوروز و مهـرگان هـردو
غزل غزل سخن نغز شوق معیاد است
فلک گـوش به آواز عشـق خـواهـد داد
که نغمه هـای تمدن شور و فریاد است
سـرود وعـدۀ دیـدار را بـه دل خـوانـید
زپشت هرغم وهجران خاطر شاد است
به جنگ قدرت ومظلوم کشی لعنت باد
جهان عاطفه و عشق رحمت وداداست
5/8/2025