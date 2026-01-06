‌ مأموران سیا در ونزوئلا چگونه عملیات علیه مادورو را آماده کردند و چرا عکس‌های آدم‌ربایی او دستکاری شد

ولادیمیر مالیشف (Vladimir MALYSHEV) – رئیس هیئت مدیرۀ سازمان مستقل غیرتجاری «کتابفروشی نویسنده»، سردبیر روزنامه‌ای به همین نام، عضو اتحادیۀ نویسندگان روسیه. خبرنگار سابق و رئیس دفاتر خبرگزاری تاس در ایتالیا و یونان، نویسندۀ بیش از ٣٠ کتاب داستانی و روزنامه‌نگاری.

ا. م. شیری- رژیم تروریستی آمریکا جنگ بعد از جنگ به راه می‌اندازد تا جنایت جنگ قبلی را از حافظه‌ها بزداید. همچنانکه شاهدیم در اثر حملۀ کانگسترهای آمریکایی به ونزوئلا، پاک‌سازی قومی، قتل‌عام و نسل‌کشی در غرب آسیا، بویژه در فلسطین بدست صهیونیست‌های آنگلوساکسونی به فراموش سپرده شده است. بطوریکه دیگر کسی به کشتار کودکان فلسطین توجهی ندارد. برای حمایت از آن‌ها و تقبیح دولت آدمخوار قوم یهود نمایش‌های اعتراضی برگزار نمی‌کند؛ حرفی نمی‌زند؛ مطلب نمی‌نویسد؛ عربده‌کشی‌های دیوانه‌وار سردستۀ تروریست‌های دولت آمریکا را نمی‌شنود؛ هیچ کس نمی‌گوید که رژیم امپراتوری آمریکا، از ابتدای پیدایش تروریسم را به سطح سیاست دولتی پذیرفته است. در این غوغا کسی کس را نپرسد…

در حالی که هنوز دقیقاً مشخص نیست که چگونه ایالات متحده، تنها چند روز قبل از عملیات، در ۲۷ دسامبر، ربودن برق‌آسای مادورو را برنامه‌ریزی کرد، پورتال آنلاین آمریکایی Grayzone مقاله‌ای با تیتر گویای «تاریخ مخفی: سفیر سابق ایالات متحده در ونزوئلا با همکاری افسران سابق سیا از طرح کودتا پول درمی‌آورد»، منتشر کرد. در این مقاله، نویسندگان، جک پالسون و مکس بلومنتال جزئیات چگونگی توطئۀ انریکه د لا توره، رئیس سابق سیا، و جیمز استوری، سفیر سابق ایالات متحده در ونزوئلا، برای تغییر رژیم را شرح می‌دهند.

همانطور که در این مقاله اشاره شده است، این جیمز جیمی استوری، سفیر سابق آمریکا در ونزوئلا، «رهبر بالفعل مخالفان تحت حمایت واشنگتن در ونزوئلا، از کودتا حمایت می‌کند». با این حال، سال گذشته، استوری و د لا توره سمت‌های رسمی خود را در دولت آمریکا ترک کردند و در شرکت‌های تجاری مشغول به کار شدند.

بطوریکه استوری اکنون در مقام مشاور ارشد در شرکت Dinámica Americas شاغل است و ظاهراً «به شرکت‌ها، سازمان‌های خیریه، سازمان‌های غیرانتفاعی، سازمان‌های چندجانبه و دیگران کمک می‌کند تا با موفقیت در چشم‌انداز در حال تغییر در قارۀ آمریکا حرکت کنند». خوان کروز، مدیر سابق سیا در امور آمریکای لاتین،جزو همکاران او در شرکت Dinámica است که پیش از این توسط The Grayzone به دلیل نقشش در مدیریت دارایی‌های مخالفان در آستانۀ تهاجم ناموفق مزدوران، عملیات گیدئون، افشا شده بود.

او در شرکت مدیریت ریسک Frontier Advisors که استوری تأسیس کرده، در کنار دیوید کول، مدیرعامل Zodiac Gold، کار می‌کند. شرکت استوری از ثروت معدنی لیبریا، کشوری که به دلیل تسلط خارجی بر مناطق تولیدکنندۀ طلا، از قاچاق گسترده و جنگل‌زدایی رنج می‌برد، بهره‌برداری می‌کند. ستوان سابق، دیو بلو، مدیرعامل دیگر استوری در شرکت Frontier، شرکت سهام خصوصی Global Frontier Capital را نیز اداره می‌کند که «اعتبارات کربن را برای فروش به سرمایه‌گذاران و آلوده‌کنندگانی که به دنبال جبران خسارت هستند»، در جنوب آسیا و آمریکای جنوبی ایجاد می‌کند. نویسندگان مقاله در Grayzone، تنها چند روز قبل از ربودن رئیس جمهور ونزوئلا، خاطرنشان کردند که اینها همان افرادی هستند که به دنبال سود بردن از ویرانه‌های کشور ونزوئلا در یک سناریوی خیالی پس از مادورو هستند.

علاوه بر این، از استوری به عنوان «شریک راهبردی» در Tower Strategy LLC، یک شرکت لابی‌گری که توسط انریکه د لا توره، رئیس سابق سیا در ونزوئلا تأسیس شده، نام برده شده است. انریکه د لا توره پیش از این برای یک شرکت لابی‌گری که توسط یکی از نزدیکان وزیر امور خارجۀ ایالات متحده، مارکو روبیو، معمار اصلی استراتژی تغییر رژیم ترامپ در ونزوئلا، تأسیس کرده، کار می‌کرد. ماه گذشته، انریکه د لا توره شرکت لابی‌گری خود، Tower Strategy LLC، را راه‌اندازی کرد و جیمز بی. استوری، سفیر سابق ایالات متحده در ونزوئلا، را به عنوان «شریک استراتژیک» خود معرفی کرد. هر چهار مشتری جدید Tower Strategy از طریق کار آقای د لا توره در شرکت قبلی‌اش، به شرکت Continental Strategy مستقر در واشنگتن، جذب شده‌اند.

شرکت کانتیننتال در سال ۲۰۲۱ توسط کارلوس تروخیو، سفیر سابق ایالات متحده در سازمان کشورهای آمریکایی که روابط نزدیکی با مارکو روبیو، وزیر امور خارجۀ فعلی آمریکا داشت، تأسیس شد. دِ لا توره به عنوان بخشی از اعلام پیوستن به شرکت تروخیو، عکسی از خود را که نشان سازمان سیا را در کنار وزیر امور خارجه، روبیو به تن داشت، به طور گسترده منتشر کرد.

به گزارش Grayzone، مایک پمپئو، مدیر سابق سیا، روز دوشنبه در مصاحبه‌ با فاکس اند فرندز، توقیف نفتکش‌ها را «اقدامی درست» خواند و اظهار داشت که اگر دولت مادورو سرنگون شود، «شرکت‌های آمریکایی می‌توانند وارد شوند و محصولات خود را بفروشند – شلومبرگر، هالیبرتون، شورون – همۀ شرکت‌های بزرگ انرژی ما می‌توانند به ونزوئلا بروند و یک مدل سرمایه‌داری اقتصادی بسازند».

گری‌زون از نمونه‌های دیگری از همکاری مأموران سیا و دیپلمات‌های آمریکایی با شرکت‌های تجاری که توسعۀ منابع در ونزوئلا و سایر کشورهای آمریکای لاتین را هدف قرار می‌دهند، نام می‌برد. این نشان می‌دهد که استراتژی فعلی ترامپ از حمایت از مخالفان به ایجاد نهادهای تجاری تحت نظارت مأموران سیا برای بهره‌برداری از ثروت نفتی ونزوئلا تغییر کرده است. این اتفاقی نیست که پس از دستگیری مادورو، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که واشنگتن اکنون بر ونزوئلا حکومت خواهد کرد. به عبارت دیگر، هیچ صحبتی از «دموکراسی» و «آزادی» مردم ونزوئلا از «دیکتاتور مادورو» در میان نیست.

همچنین، تصور اینکه از طریق این ساختارهای تجاریِ تابع سازمان سیا، رشوه‌ها به خائنین در رأس نخبگان نظامی ونزوئلا پرداخت شده، که گمان می‌رود مادورو را به نیروهای ویژه آمریکایی تحویل داده‌اند، دشوار نیست.

با این حال، نیویورک تایمز دستگیری رئیس جمهور یک کشور مستقل را عملیاتی «شجاعانه» توسط نیروهای ویژۀ ایالات متحده توصیف می‌کند. این روزنامه می‌نویسد: «به محض رسیدن به محل، نیروهای دلتا به سرعت از ساختمان عبور کردند تا آقای مادورو را پیدا کنند. حدود ۱۳۰۰ مایل دورتر، در اتاقی در مارالاگو، آقای ترامپ و دستیاران ارشدش به لطف دوربینی که بر روی هواپیما بالای صحنه نصب شده بود، شاهد وقوع حمله به صورت زنده بودند. در حالی که ژنرال کین در مورد وقایع روی صفحۀ نمایش اظهار نظر می‌کرد، رئیس جمهور او را با سؤالاتی در مورد چگونگی انجام عملیات مورد حمله قرار داد».

آقای ترامپ صبح شنبه در فاکس نیوز گفت: «من به معنای واقعی کلمه آن را مثل یک برنامۀ تلویزیونی تماشا کردم» [هیلاری کلینتون هم صحنۀ ترور فجیع سرهنگ قذافی را تماشا کرد. مترجم].

در حالی که رئیس جمهور از فلوریدا شاهد حمله بود، نیروهای دلتا فورس با استفاده از مواد منفجره وارد ساختمان شدند. یک مقام آمریکایی گفت که نیروهای ویژه سه دقیقه پس از انفجار در، از ساختمان عبور کردند تا به محل اقامت آقای مادورو برسند. ترامپ در یک کنفرانس مطبوعاتی با ژنرال کین گفت: «او سعی داشت به یک محل امن برسد. در بسیار ضخیم و سنگین بود. اما او نتوانست به آن برسد. او به در رسید، اما نتوانست آن را ببندد».

آیا واقعاً اینطور بود؟ همه چیز خیلی ساده به نظر می‌رسد. نیویورک تایمز توضیح نمی‌دهد که مثلاً محافظان شخصی مادورو در جریان حملۀ نیروهای ویژۀ آمریکایی چه می‌کردند. همچنین این واقعیت را توضیح نمی‌دهد که بالگردهای حامل نیروهای آمریکایی در کاراکاس عملاً با هیچ مقاومت جدی مواجه نشدند.

با این حال، این فرضیه که ممکن است تیم امنیتی شخصی مادورو به او خیانت کرده باشد، چندان منطقی نیست. همانطور که فایننشال تایمز در ماه نوامبر به نقل از منابع خود گزارش داد، تیم امنیتی شخصی او اخیراً تقویت شده و عمدتاً از کوبایی‌ها تشکیل شده بود. و رشوه دادن به آن‌ها بعید است.

و این هم یک نکتۀ عجیب دیگر. همانطور که نیویورک تایمز گزارش می‌دهد، «قبل از اینکه آقای ترامپ عکس مرد دستگیر شده را منتشر کند، یکی از سردبیران، ما را از تصویر دیگری که در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد و به نظر می‌رسید آقای مادورو را در بازداشت نیروهای آمریکایی یا ادارۀ مبارزۀ با مواد مخدر نشان می‌دهد، مطلع کرد. این تصویر تأئید نشده و از سوی یک منبع – خبرنگار نیویورک تایمز – ارائه شده بود. کلینتون کارگیل، مدیر خبری ما برای عملیات عکاسی، آن تصویر و همچنین تصویر دیگری را در رسانه‌های اجتماعی کشف کرد. عکسی که به خبرنگار نیویورک تایمز ارائه شده بود، ظاهراً رئیس جمهور مادورو را در بازداشت نظامی نشان می‌داد. تصویری که در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد، ظاهراً رئیس جمهور مادورو را با لباس‌های متفاوت، آن هم در بازداشت نظامی، نشان می‌داد».

این روزنامۀ آمریکایی خاطرنشان کرد: «کلینتون از یک ابزار تشخیص مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده کرد و با استوارت تامپسون، نویسندۀ اطلاعات نادرست، مشورت کرد. هر دو اشاره کردند که این دو تصویر حاوی تناقضاتی هستند که نشان می‌دهد جعلی هستند. به عنوان مثال، استوارت به ردیف دوم عجیب و غریب پنجره‌ها در قسمت بار هواپیما اشاره کرد».

بنابراین، آیا عکس مادوروی ربوده شده، همانطور که روزنامۀ معتبر آمریکایی ادعا می‌کند، جعلی است؟ اما چرا؟

از همه مهم‌تر، همانطور که روزنامۀ گاردین انگلیس، که به هیچ‌وجه با مادورو همدل نیست، می‌نویسد: «مشخص نیست منظور ترامپ از اینکه گفته آمریکا بر ونزوئلا حکومت خواهد کرد، دقیقاً چه بوده است. زیرا، هیچ نشانۀ مبنی بر تصرف پایتخت توسط آمریکا وجود نداشت و سربازان ونزوئلایی در پست‌های خود در پایگاه‌های نظامی در سراسر کشور باقی مانده بودند. ترامپ اعزام نیروهای آمریکایی به خاک ونزوئلا را رد نکرد، اما اظهار داشت که مقامات ونزوئلایی با خواسته‌های او موافقت کرده‌اند، در صورتیکه با اظهارات شجاعانۀ مقامات در ساعات پس از ربودن مادورو، کاملاً در تضاد است».

این نشریه یادآوری می‌کند: «در گذشته، ایالات متحده رزمایش‌های نظامی را با شبیه‌سازی سناریوی «سر بریدن» رهبری ونزوئلا انجام می‌داد. این رزمایش‌ها هرج و مرج طولانی مدت، خروج گستردۀ پناهندگان از ونزوئلا و مبارزه بین جناح‌های متخاصم برای کنترل کشور را پیش‌بینی می‌کردند».

داگلاس فرح، متخصص آمریکای لاتین که به سازماندهی رزمایش‌های نظامی کمک کرد، گفت: «این امر منجر به هرج و مرج طولانی مدت خواهد شد… بدون هیچ راه خروجی مشخصی».

