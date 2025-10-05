حق باشد بر زبانم
امین االله مفکر امینی 2025-05-10!
تــا اخـــــرین نفس، حرفی حق باشد بر زبانـــــــم
که با حق بین همدم بـودم به هرصبح وهم شامـم
بس سختیهــا دید م بحـرف وعمـــــلـــم دراینــراه
یکی کٌفـــــرو دیگر بستند به تهمـــت ها وگنــــــاه
ولی قــــامت رســا بـــودم چو سـروی، نگشتم خم
به پـــــرچمی گفتن وکٌـــفر که نیشــــم زدندهـــردم
خنـــده ها شد برلب مـــــرا با سخـــــن های ریــــا
که بحق گوی گویـند زریــــا سخــــــن هـای خطـــا
اگراوهــــــام راجهل گـــفتنش زبٌــــــن کافـریســـت
نازم بر چون کــــــافرکه بهتر زچــون مسلمانیست
که اهلِ علــم زخمــه خـــورده ز ادیان و مذاهـــب
که مـذاهــــب عــاری زحـــــق ومملــو زغـرایــــب
مفکرحـــــق گویـــــد تا تــن میباشــد وروا نـــش
که خداونــد حق است و حــق میباشــد نگهبا نـش