جنگ صلیبی جدید ترامپ
انجیلیهای آمریکایی و نتانیاهو
هگزت، وزیر جنگ خالدار
ولادیمیر مالیشف (Vladimir MALYSHEV) – رئیس هیئت مدیرۀ سازمان مستقل غیرتجاری «کتابفروشی نویسنده»، سردبیر روزنامهای به همین نام، عضو اتحادیۀ نویسندگان روسیه. خبرنگار سابق و رئیس دفاتر خبرگزاری تاس در ایتالیا و یونان، نویسندۀ بیش از ٣٠ کتاب داستانی و روزنامهنگاری
ا. م. شیری- بسیار مشتاقم و آرزو میکنم ای کاش باری تعالی فرصتی برای بندگانش فراهم میکرد تا مستقیماً با او صحبت کنند. در این صورت، من از خدا عاجزانه تقاضا میکردم پیروان مذاهب و فرق ادیان مختلف را جمع کند؛ هفتهای یک روز، روز جمعه برای مسلمانان، روز شنبه برای کلیمیان، روز یکشنبه برای مسیحیان و باقی روزها برای دیگران موعظه کند و بصراحت بگوید که کدامشان در راه او هستند؛ او خدای کدامشان است. خدای فلسطینیها، زنان و کودکان غرقه در خون غزه، دختر بچههای دانشآموز میناب، مردم ایران ما، ثروتمندان فقیر آفریقا، خدای حقیقت و راستی و… یا خدای اپستین، ترامپ، هگزت خالدار، نتانیاهو، بن گویر، سموتریج، تزویر و دروغ؟! خدای بردگان است یا بردهداران؛ خدای امپراتوری آمریکا، انگلیس و… بطور کلی، خدای استعمار و بردگی، جنگ و کشتار، خونریزی و ویرانی، یغماگری و تاراج است یا خدای استقلال و آزادی، صلح و آرامش، امنیت و آسایش، توسعه و ترقی؟! این فهرست را میتوان تا حد بیشمار ادامه داد. اما افسوس، که به تعبیر حضرت حافظ، پای ما لنگ است و منزل بس دراز، دست ما کوتاه و خرما بر نخیل!
*-*-*
جنگ آمریکا علیه ایران از متعصبان انجیلی الهام گرفته است.
در پسزمینۀ جنگ فعلی در ایران تحولات غیرمنتظرهای در حال وقوع است. پاپ لئو چهاردهم- اولین پاپ آمریکایی در تاریخ- یکشنبۀ گذشته بیانیهای صادر کرد که احتمالاً هیچکس از وی انتظار نداشت. او با تقبیح شدید حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران، اعلام کرد که خداوند دعاهای رهبرانی را که جنگ به راه میاندازند و «دست خود را به خون آلوده میکنند»، اجابت نمیکند و بدین ترتیب آشکارا دولت دونالد ترامپ را نکوهش کرد.
روزنامۀ گاردین گزارش داد که پاپ این سخنان را روز یکشنبه، همزمان با ورود هزاران سرباز آمریکایی به خاورمیانه و چند روز پس از آن بیان کرد که پیت هگزت، وزیر جنگ آمریکا، خواستار خشونت علیه دشمنانی شد که «سزاوار هیچ رحمی نیستند».
پاپ در مراسم یکشنبۀ نخل در میدان سنت پیتر، درگیری بین ایران، اسرائیل و آمریکا را «وحشتناک» خواند و گفت که نمیتوان از عیسی برای توجیه جنگ استفاده کرد.
او خطاب به دهها هزار نفر از اعضای کلیسا گفت: «این خدای ماست: عیسی پادشاه صلح است و جنگ را مردود میداند. بنابراین، هیچکس نمیتواند از او برای توجیه جنگ استفاده کند. او به دعاهای کسانی که جنگ آغاز میکنند، گوش نمیدهد. بلکه، آنها را رد میکند». پاپ با نقل یک آیه از کتاب مقدس، افزود: «هر قدر هم دعا کنید، من دعای شما را نخواهم شنید: دستان شما به خون آلوده است».
او بدون نام بردن از دولت و یا از یک شخص خاص، همانطور که روزنامۀ انگلیس نوشت، اظهارات غیرمعمول و تند او پس از دعای هگزت دربارۀ خشونت و افزایش نیروهای زمینی آمریکا در نزدیکی ایران مطرح شد. پاپ رم با نقل بخشی از انجیل در این باره که عیسی یکی از شاگردانش را که قصد داشت در برابر سربازانی که برای دستگیری او آمده بودند با شمشیر مقاومت کند، سرزنش میکند. پاپ گفت عیسی نه سلاح به دست گرفت و نه جنگید. پاپ گفت که عیسی خود را مسلح نکرد و نجنگید. «او یک چهرۀ مهربان از خدا را به ما نشان داد، که همواره خشونت را رد میکند. او بهجای تلاش برای نجات خود، اجازه داد به صلیب کشیده شود».
پس از بیانیۀ پاپ، مفسران بار دیگر توجه خود را به خالکوبیهای وزیر آمریکایی متمرکز کردند. همانطور که همه میدانند، روی سینه هگزت، صلیب اورشلیم – نماد صلیبیون اوایل قرن دوازدهم، خالکوبی شده است. روی شانۀ او شعار جنگ صلیبی اول، نوشته شده است: «خداوند چنین میخواهد». بنابراین، برای وزیر جنگ و نخبگان ریاست جمهوری، جنگ در ایران فقط بر سر نفت نیست؛ بلکه یک درگیری واقعاً کتاب مقدسی نیز هست.
ژاک ساپیر، دانشمند علوم سیاسی، اقتصاددان، مقام سابق وزارت دفاع و مدیر فعلی دانشکدۀ جنگ اقتصادی، اظهار داشت: «این قشر خوانش آخرالزمانی از وضعیت بینالمللی دارد. آنها به آخرالزمان اشاره میکنند و واقعاً معتقدند که آخرالزمان با تمام پیامدهایش، با ویرانیهای عظیم، اما همچنین ناجی همۀ ارواح، از راه میرسد. و اسرائیل نقش بزرگی در «مکاشفه» ایفا میکند. از این رو، به دلایل مذهبی و ناجی-مسیحایی از اسرائیل حمایت میشود».
رهبران همۀ طرفهای درگیر، نه فقط ایران، به طرز حیرتانگیزی از دین برای توجیه اقدامات خود استفاده میکنند. موضوعی که توجه ویژه و بحثهای زیادی را برانگیخت، این بود که هگزت باورهای مسیحی خود را وارد سیاست پنتاگون کرده است. هفتۀ گذشته، در یک مراسم مسیحی در واشنگتن که به پرسنل نظامی و غیرنظامی اختصاص داشت، هگزت گفت: «باشد که هر شلیک در مبارزه با دشمنان عدالت و ملت بزرگ ما اثر خود را بگذارد. به آنها در هر تصمیمی خرد، در مواجهه با آزمایشهای آینده استقامت، وحدت ناگسستنی و در مبارزه با کسانی که شایستۀ هیچ رحمی نیستند، نیرویی عظیم عطا کن».
هگزت عضو کلیسایی است که بخشی از انجمن کلیساهای انجیلی اصلاحشده محسوب میشود. بنیانگذار این انجمن، خود را یک «ملیگرای مسیحی» توصیف میکند.
پاپ در موعظۀ روز یکشنبۀ خود به این دلیل ابراز تأسف کرد که ممکن است مسیحیان منطقه برای برگزاری جشن عید پاک وقت نداشته باشند. برای مسیحیان، یکشنبۀ نخل، آغاز هفتۀ مقدس است که ورود مسیح به اورشلیم را تنها چند روز قبل از مصلوب شدن و رستاخیز او گرامی میدارد. واکنش اسرائیل فوری بود. روز یکشنبه، پلیس اسرائیل از ورود کاردینال پیرباتیستا پیزابالا، اسقف اعظم ناظر بر اسرائیل و سرزمینهای فلسطینی، به کلیسای مقبرۀ مقدس در اورشلیم برای برگزاری مراسم عشای ربانی جلوگیری کرد.
معلوم شده است که موضع فعلی پاپ، که جنگ علیه ایران را به شدت محکوم میکند، نشان میدهد که آنچه در حال وقوع است، یک رویارویی مذهبی است. به عنوان مثال، پورتال ایتالیایی «Antidiplomatico» آن را «جنگ صلیبی جدید» نامید و تصریح کرد که جنگ علیه ایران در آمریکا «از متعصبان انجیلی الهام گرفته است».
این نشریه مینویسد: «اما متعصبان مذهبی واقعی چه کسانی هستند؟ رهبران ایران یا آمریکا؟» «ما این پرسش را از خودمان پرسیدیم و با سه خبر که همزمان با شروع جنگ در ایران منتشر شد، شروع کردیم. خبر اول، شکایتی بود که حداقل ۲۰۰ سرباز آمریکایی به «بنیاد آزادی مذهبی ارتش» علیه فرماندهان خود ثبت کردند. این فرماندهان متهم بودند که حمله به جمهوری اسلامی را «بخشی از یک طرح الهی» معرفی کردهاند. این فرماندهان ادعا کردند که ترامپ «از سوی عیسی مسیح مأمور شده است تا ایران را به آتش بکشد، آرماگدون را به ارمغان بیاورد و در نتیجه، بازگشت خود به زمین را اعلام کند».
خبر دوم، به سخنان مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، مربوط است. او، ده روز قبل از حملۀ آمریکا در مصاحبه با تاکر کارلسون گفت که اگر اسرائیل کل خاورمیانه، از مصر تا عراق را مستعمرۀ خود کند، «هیچ آسیبی نخواهد دید». زیرا، کتاب پیدایش میگوید که این سرزمین مقدس برای آنها در نظر گرفته شده است (پیدایش ۱۵ میگوید که اسرائیل «از نیل تا فرات» گسترش خواهد یافت).
خبر سوم، دعای جمعی بود که در ۵ مارس در دفتر بیضی شکل کاخ سفید برگزار شد. ویدئویی که به طور گسترده منتشر شده است، گروهی از رهبران انجیلی را بطور آشکار نشان میدهد که ترامپ را احاطه کرده و یک دعای جمعی را رهبری میکنند و برای رئیس جمهور آمریکا پیروزی و موفقیت در جنگ آرزو میکنند. رهبر این گروه کوچک، پائولا وایت کین، برنامهساز تلویزیونی، یک انجیلی متعصب است که به مدت یک سال ریاست «دفتر ایمان کاخ سفید» را که ترامپ ایجاد کرده، بر عهده داشت و مهمتر از آن، بخشی از قدرتمندترین لابی صهیونیست مسیحی آمریکا، یعنی مسیحیان متحد اسرائیل است. مسیحیان متحد اسرائیل سازمانی است که ۱۰ میلیون عضو دارد و اکثراً انجیلی هستند. مأموریت این سازمان تسریع بازگشت یهودیان به «سرزمین مقدس» و آمادهسازی برای آخرالزمان و ظهور دوم مسیح است [تصاویر در متن اصلی مقاله].
در آمریکا سازمانها و لابیهای انجیلی زیادی با میلیونها عضو، میلیاردها دلار دارایی و نفوذ تعیینکننده در سیاست، از جمله، «انجمن ملی انجیلیها»، «ائتلاف ایمان و آزادی»، «شورای تحقیقات خانواده» و البته «سازمان مسیحیان متحد اسرائیل» وجود دارند. این سازمانها شاهد افزایش وزن و نفوذ انتخاباتی خود بین دهههای ١٩٨٠ و ٢٠٠٠ بودند و در پیروزیهای رونالد ریگان و جورج دبلیو بوش نقش تعیینکننده بازی کردند. آنها به تأمینکنندگان مالی اصلی حزب جمهوریخواه به عنوان ضامن ارزشهای سنتی، مبارزه با ازدواج همجنسگرایان و مبارزه با ایدئولوژی جنسیتی در جامعۀ رو به سکولاریزه شدن، تبدیل شدند.
به گفتهٔ Antidiplomatico، ترامپ پس از انتخاب شدن بهجایگاه رئیس کاخ سفید، بر بیاعتمادی اولیۀ خود نسبت به جامعهٔ انجیلی غلبه کرد و آن را به مرجع مذهبی دولت خود تبدیل نمود؛ بهطوریکه دل بسیاری از رهبران آن را به دست آورد و قضات انجیلی را به دیوان عالی منصوب کرد.
به نوشتۀ این نشریه، در دولت کنونی، ترامپ بالاترین مناصب دولتی را به مسیحیان تمامیتخواه و بنیادگرایان صهیونیست از انواع گوناگون، از مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان که آشکارا از «تسخیر شیطانی» اعضای اپوزیسیون سخن میگوید تا راسل ووت، مدیر بانفوذ دفتر مدیریت و بودجه و تا کریستی نوئم، وزیر امنیت داخلی، و نیز والتز، هگزت و هاکبی سپرده است. از سوی دیگر، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، به جریان راستِ نوین ملهم از کاتولیکها تعلق دارد و بسیاری او را حلقهٔ اتصال میان دنیای انجیلیِ مسلط در دولت «آمریکا را دوباره بزرگ کنیم» و افراطیترین و تهاجمیترین جناح کاتولیکی میدانند».
آیا همین تعصب مذهبی، «جنگ صلیبی» جدید نیست که اکنون الهامبخش خود ترامپ، یعنی کسی است، که علیرغم شکست آشکار ماجراجوییاش در ایران، سرسختانه و برخلاف منطق اولیه، به جنگ و حمایت از اسرائیل ادامه میدهد و اعتراضات در آمریکا و سراسر جهان را نادیده میگیرد؟ آیا به همین دلیل نیست که خود پاپ اکنون او را به خاطر این کار محکوم میکند؟
جنگ با ایران، از نظر آمریکا، جنگ تمدنها است. آمریکاییهای عادی باید رویارویی با تهران را به عنوان مبارزه بین خیر و شرّ درک کنند. پیت هگزت، وزیر جنگ آمریکا، اعلام کرد: «جنگهای احمقانه، جنگهای از نظر سیاسی درست گذشته، دقیقاً نقطه مقابل کاری هستند که ما اکنون انجام میدهیم. آنها که اهداف مبهم و قوانین محدود درگیری داشتند، دیگر تکرار نخواهد شد». او گفت: «کسانی که آرزوی صلح دارند، باید برای جنگ آماده شوند. این قطعاً ایدۀ جدیدی نیست. این را همۀ جمعیت میداند. ریشههای آن به روم قرن چهارم برمیگردد».
همانطور که دانشمندان علوم سیاسی بلافاصله خاطرنشان کردند، این اشاره به روم قرن چهارم به هیچ وجه تصادفی نبود. هم برای دموکراتها و هم برای جمهوریخواهان، » بسیار محبوب است. ترامپ هفت سال پیش به این موضوع اذعان کرد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اظهار داشت: «آمریکا و ایتالیا با یک میراث فرهنگی و سیاسی مشترک که در روم باستان ریشه دارد، به هم پیوند خوردهاند».
و میتوانیم اضافه کنیم که پارس، سلف بلافصل ایران، به مدت ۷۰۰ سال دشمن روم بود. از اینرو، جنگ کنونی در ایران برای اطرافیان و خود ترامپ، که خود را وارث برگزیدهٔ روم تصور میکند، ماهیت مذهبی مانند «جنگ صلیبی» جدید دارد.
اما در اینجا ناگفته نماند که در نهایت، رومیها در حین جنگ با ایرانیان، به بربرها راه دادند و آنها شهر جاودان را ویران کردند. اما بعید است که ترامپ و دستیارش هگزت، چنین درک عمیقی از تاریخ داشته باشند. و اگر داشتند، هرگز وارد این نبرد انتحاری نمیشدند. پاپ آمریکایی این موضوع را به آنها یادآوری کرد. اما، ظاهراً به سخنان او گوش نمیدهند…
١۴ فروردین-حمل ١۴٠۵