نقد متافیزیک؛ شرط انقلابی بودن،شد

Metaphisik. آرام بختیاری متافیزیک؛ میان الاهیات، و هستی شناسی توهمی.   آغاز بحث متافیزیک…

جهان در آستانهٔ زوال دموکراسی

نویسنده: مهرالدین مشید فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ نقطهٔ…

اتحاد 

تابکی در رنج  و دوری ها ستیم موج  نا  پید ا…

نان آوران کوچک

   ساجده میلاد در ازدحام جاده در شب ها  کودکی پرسه می‌زند هر…

یادهانی ضروری

خطاب به کسانی که به خطا، ببرک کارمل و محمود…

روناک آلتون

خانم "روناک آلتون" (به کُردی: ڕوناک ئاڵتوون)، شاعر و نویسنده‌ی…

جګړې او ورک شوي سرتېري

حميدالله بسيا په انساني تاریخ کې جګړې تل له وینو، وېر،…

تجربه های تاریخی که به سرمایه های ملی بدل نشد

نویسنده: مهرالدین مشید شکست هایی که هر روز ما را وحشتناک…

لنینگراد دیمیتری شوستاکوویچ سمفونــیِ پیروزی ارتش سرخ بر فاشیسم 

ترجمه و تنظیم: آناهیتا اردوان این ترجمه را  به مهندس ارشد…

ارزش نقد و کم‌رنگی نقدهای ادبی

یکی از بدی‌های تاریخی در جهان و کشور ما، رنگ‌باختنِ…

                یک گرفتاری با مافیا

        و یک دنیا آموزش شرعی، حقوقی، سیاسی و مدنی                               (قسمت سوم…

چند شعر کوتاه از زانا کوردستانی

گاهی اتفاقی ستاره‌ای  در دفترم چشم باز می‌کند ولی، من هنوز به آفتاب نقش…

ترور عروس خدا، توسط پدران مقدس!

Hypatia(355-415م ). ترور دختر خدا، توسط پدران مقدس! آرام بختیاری نبرد مکتب و…

مخالفان پراکنده، بازیگران متحد؛ مدیریت خلای سیاست در افغانستان

نویسنده: مهرالدین مشید اردوگاۀ از هم گسخته؛ فرصتی برای مانورهای منطقه…

گام بزرگ به سوی مبارزهٔ مشترک

برگزاری نشست مشترک دفتر سیاسی – اجرایی و بیروی اجرائیه…

پدر سالار

ما زنان سر زمین های جنگ  زنان جهان سوم  جهان پدر سالار وقتی…

اسدالله بلهار جلالزي

له ښاغلي (اسدالله بلهار جلالزي) سره، چې د علم او…

افغانستان، سوار بر شانه های ژیوپولیتیک پرتنش و پیچیده منطقه…

نویسنده: مهرالدین مشید روایتی از زنده گی در سایه امید یا…

میراث سکاها، هویت ایرانی و مسئله تورانیان در شاهنامه 

- دکتر بیژن باران شاهنامه، خاطره حماسی سکاهای ایران، جغرافیای اسطوره‌ای…

افغانستان نقطه مرکزی جیو پولیتیک

در سیاست قدرت های مخرب نظم و ثبات ! در بردن…

جنگ سرد جدید ترامپ با اروپا

اکسیوس در این گزارش آورده است که جریمه ۱۴۰ میلیون دلاری اتحادیه اروپا علیه پلتفرم «ایکس» متعلق به «ایلان ماسک» جرقه درگیری‌ را زد که دولت ترامپ مدت‌ها برای آن آماده بود — و به آن در «راهبرد امنیت ملی» جدید خود رسمیت بخشید؛ سندی که اروپا را یک شرور ژئوپولیتیک معرفی می‌کند.

ترامپ روز گذشته در گفت‌وگو با «پالتیکو» گفت که «آن‌ها در حال نابود کردن خودشان هستند» و کشورهای اروپایی را «رو به زوال» و «ضعیف» خواند. جدیدترین تنش‌ها در حالی شکل گرفته که اختلافات میان آمریکا و متحدان اروپایی‌اش بر سر اوکراین و آینده امنیت قاره اروپا نیز افزایش یافته است.

اتحادیه اروپا روز جمعه پس از آنکه نهادهای نظارتی اعلام کردند پلتفرم ایکس کاربران را گمراه کرده، اطلاعات کلیدی درباره تبلیغات را پنهان نگه داشته و مانع دسترسی پژوهشگران به داده‌های عمومی شده است، ماسک را جریمه کرد.

ماسک در پاسخ اتحادیه اروپا را به «استبداد بوروکراتیک» و سرکوب آزادی بیان متهم کرد و با هشتگ «AbolishTheEU» موجی از حمایت راست‌افراطی‌ها و میلیون‌ها کاربر را به راه انداخت.

«رادوسلاو سیکورسکی» وزیر خارجه لهستان و از مدافعان سرسخت اتحادیه اروپا در پاسخ گفت: «به مریخ برو؛ آنجا هیچ کس سلام نازی را سانسور نمی‌کند.»

مقامات ارشد آمریکایی نیز فورا وارد میدان شدند. «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا این جریمه را «حمله‌ای به تمام پلتفرم‌های فناوری آمریکایی و مردم آمریکا» خواند.

«جی.دی ونس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا – شناخته‌شده‌ترین اروپاستیز دولت – این جریمه را «چرند» و نتیجه عدم پذیرش «سانسور اتحادیه اروپا» دانست.

سناتور «تد کروز» از ترامپ خواست علیه اتحادیه اروپا «تا زمانی که این مضحکه لغو شود» علیه اتحادیه اروپا تحریم وضع کند — اقدامی فوق‌العاده که معمولا برای دشمنان آمریکا به‌کار می‌رود.

این جدال بر سر پلتفرم ایکس، از همان نگرشی سرچشمه می‌گیرد که در راهبرد امنیت ملی ترامپ بیان شده است؛ سندی که اتحادیه اروپا را به «خفه‌کردن نوآوری از طریق مقررات» و «تخریب فرآیندهای دموکراتیک» متهم می‌کند.

در مرکز این اتهامات، مسئله مهاجرت گسترده قرار دارد: کاخ سفید معتقد است رهبران اروپایی با سیاست‌های مرز باز، موج عظیم تغییرات جمعیتی را رقم زده و هرگونه مخالفت با آن را سرکوب کرده‌اند.

ماسک و ونس که بسیاری از این استدلال‌ها را قبلا در یک سخنرانی تند در کنفرانس امنیتی مونیخ مطرح کرده بودند از احزاب راست افراطی اروپا، از جمله حزب AfD (جایگزین برای آلمان) حمایت کرده‌اند.

چنین دخالت‌هایی در سیاست داخلی اروپا اکنون در «راهبرد امنیت ملی» دولت ترامپ نهادینه شده است. «آنتونیو کاستا» رئیس شورای اروپا گفت: «اروپایی‌ها در موضوعات مختلف دیدگاهی متفاوت از آمریکایی‌ها دارند. این طبیعی است. آنچه نمی‌توانیم بپذیریم تهدید به دخالت در زندگی دموکراتیک اروپا است.»

برخی دیگر واکنش‌های تندتری نشان دادند: «جوزپ بورل» مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که این «اعلام یک جنگ سیاسی علیه اتحادیه اروپا است» و ترامپ خواهان دیدن اروپایی مطیع و تکه‌تکه شده است. وی از رهبران اروپایی خواست «دست از تظاهر بردارند که ترامپ دشمن ما نیست.»

راهبرد امنیت ملی ترامپ همچنین این سوال را مطرح می‌کند که آیا برخی از متحدان اروپایی به دلیل تغییرات جمعیتی می‌توانند متحدان قابل‌ اتکای ناتو باشند یا نه. این راهبرد تاکید می‌کند دوران «این تصور» که ناتو یک «ائتلاف همواره در حال گسترش» است، به پایان رسیده است.

روسیه از این شکاف فراآتلانتیک استقبال کرده است. «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت که «تغییراتی که می‌بینیم… تا حد زیادی با دیدگاه ما هم‌سوست.» کاخ سفید و کرملین قالبا در شک و تردید خود نسبت به قدرت و ارزش راهبردی اروپا هم‌نظر شده‌اند.

اکسیوس در ادامه نوشت که مجموعه رویدادهای اخیر نشان‌دهنده شکافی عمیق در نظم پس از جنگ جهانی دوم است ـ و برای اروپا، این اتفاق در بدترین زمان ممکن رخ می‌دهد.

رهبران فرانسه، آلمان و انگلیس روز دوشنبه در لندن با »ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین دیدار کردند؛ درحالی که می‌ترسند ترامپ توافق صلحی را به آن‌ها تحمیل کند که اروپا قادر به پذیرش آن نباشد.

بی‌اعتنایی کاخ سفید به «انتظارات غیرواقع‌بینانه» اروپا درباره جنگ، این نگرانی‌ها را تشدید کرده که قاره اروپا در مذاکرات مربوط به امنیت خودش به حاشیه رانده شود.

