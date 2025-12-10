جنگ سرد جدید ترامپ با اروپا

اکسیوس در این گزارش آورده است که جریمه ۱۴۰ میلیون دلاری اتحادیه اروپا علیه پلتفرم «ایکس» متعلق به «ایلان ماسک» جرقه درگیری‌ را زد که دولت ترامپ مدت‌ها برای آن آماده بود — و به آن در «راهبرد امنیت ملی» جدید خود رسمیت بخشید؛ سندی که اروپا را یک شرور ژئوپولیتیک معرفی می‌کند.

ترامپ روز گذشته در گفت‌وگو با «پالتیکو» گفت که «آن‌ها در حال نابود کردن خودشان هستند» و کشورهای اروپایی را «رو به زوال» و «ضعیف» خواند. جدیدترین تنش‌ها در حالی شکل گرفته که اختلافات میان آمریکا و متحدان اروپایی‌اش بر سر اوکراین و آینده امنیت قاره اروپا نیز افزایش یافته است.

اتحادیه اروپا روز جمعه پس از آنکه نهادهای نظارتی اعلام کردند پلتفرم ایکس کاربران را گمراه کرده، اطلاعات کلیدی درباره تبلیغات را پنهان نگه داشته و مانع دسترسی پژوهشگران به داده‌های عمومی شده است، ماسک را جریمه کرد.

ماسک در پاسخ اتحادیه اروپا را به «استبداد بوروکراتیک» و سرکوب آزادی بیان متهم کرد و با هشتگ «AbolishTheEU» موجی از حمایت راست‌افراطی‌ها و میلیون‌ها کاربر را به راه انداخت.

«رادوسلاو سیکورسکی» وزیر خارجه لهستان و از مدافعان سرسخت اتحادیه اروپا در پاسخ گفت: «به مریخ برو؛ آنجا هیچ کس سلام نازی را سانسور نمی‌کند.»

مقامات ارشد آمریکایی نیز فورا وارد میدان شدند. «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا این جریمه را «حمله‌ای به تمام پلتفرم‌های فناوری آمریکایی و مردم آمریکا» خواند.

«جی.دی ونس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا – شناخته‌شده‌ترین اروپاستیز دولت – این جریمه را «چرند» و نتیجه عدم پذیرش «سانسور اتحادیه اروپا» دانست.

سناتور «تد کروز» از ترامپ خواست علیه اتحادیه اروپا «تا زمانی که این مضحکه لغو شود» علیه اتحادیه اروپا تحریم وضع کند — اقدامی فوق‌العاده که معمولا برای دشمنان آمریکا به‌کار می‌رود.

این جدال بر سر پلتفرم ایکس، از همان نگرشی سرچشمه می‌گیرد که در راهبرد امنیت ملی ترامپ بیان شده است؛ سندی که اتحادیه اروپا را به «خفه‌کردن نوآوری از طریق مقررات» و «تخریب فرآیندهای دموکراتیک» متهم می‌کند.

در مرکز این اتهامات، مسئله مهاجرت گسترده قرار دارد: کاخ سفید معتقد است رهبران اروپایی با سیاست‌های مرز باز، موج عظیم تغییرات جمعیتی را رقم زده و هرگونه مخالفت با آن را سرکوب کرده‌اند.

ماسک و ونس که بسیاری از این استدلال‌ها را قبلا در یک سخنرانی تند در کنفرانس امنیتی مونیخ مطرح کرده بودند از احزاب راست افراطی اروپا، از جمله حزب AfD (جایگزین برای آلمان) حمایت کرده‌اند.

چنین دخالت‌هایی در سیاست داخلی اروپا اکنون در «راهبرد امنیت ملی» دولت ترامپ نهادینه شده است. «آنتونیو کاستا» رئیس شورای اروپا گفت: «اروپایی‌ها در موضوعات مختلف دیدگاهی متفاوت از آمریکایی‌ها دارند. این طبیعی است. آنچه نمی‌توانیم بپذیریم تهدید به دخالت در زندگی دموکراتیک اروپا است.»

برخی دیگر واکنش‌های تندتری نشان دادند: «جوزپ بورل» مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که این «اعلام یک جنگ سیاسی علیه اتحادیه اروپا است» و ترامپ خواهان دیدن اروپایی مطیع و تکه‌تکه شده است. وی از رهبران اروپایی خواست «دست از تظاهر بردارند که ترامپ دشمن ما نیست.»

راهبرد امنیت ملی ترامپ همچنین این سوال را مطرح می‌کند که آیا برخی از متحدان اروپایی به دلیل تغییرات جمعیتی می‌توانند متحدان قابل‌ اتکای ناتو باشند یا نه. این راهبرد تاکید می‌کند دوران «این تصور» که ناتو یک «ائتلاف همواره در حال گسترش» است، به پایان رسیده است.

روسیه از این شکاف فراآتلانتیک استقبال کرده است. «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت که «تغییراتی که می‌بینیم… تا حد زیادی با دیدگاه ما هم‌سوست.» کاخ سفید و کرملین قالبا در شک و تردید خود نسبت به قدرت و ارزش راهبردی اروپا هم‌نظر شده‌اند.

اکسیوس در ادامه نوشت که مجموعه رویدادهای اخیر نشان‌دهنده شکافی عمیق در نظم پس از جنگ جهانی دوم است ـ و برای اروپا، این اتفاق در بدترین زمان ممکن رخ می‌دهد.

رهبران فرانسه، آلمان و انگلیس روز دوشنبه در لندن با »ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین دیدار کردند؛ درحالی که می‌ترسند ترامپ توافق صلحی را به آن‌ها تحمیل کند که اروپا قادر به پذیرش آن نباشد.

بی‌اعتنایی کاخ سفید به «انتظارات غیرواقع‌بینانه» اروپا درباره جنگ، این نگرانی‌ها را تشدید کرده که قاره اروپا در مذاکرات مربوط به امنیت خودش به حاشیه رانده شود.