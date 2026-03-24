جنگ ایران ، امریکا را درسراشیبی سقوط قرارخواهد داد 

نوشته ی : اسماعیل فروغی

جنگ امریکا واسراییل دربرابرایران که اکنون وارد چهارمین هفته اش شده است ، بی تردید همانند تمام جنگ ها و درگیری های دیگر، به پایان خواهد رسید . این جنگ ازهمین اکنون حقایق زیادی را به جهانیان روشن تر کرده است .

ــ این جنگ به ما ثابت خواهد کرد که توانایی نظامی امریکا آنگونه که ازسوی پنتاگون و ترامپ تبلیغ شده و ازآن به جهانیان تصویرهولناک وشکست ناپذیری ارئه داده بودند ، آنچنان هم نیست . نتنها آنچنان قدرتمند نیست ؛ بلکه بسیارآسیب پذیرهم است . وقتی امریکا جمع اسراییل ــ دوقدرت بزرگ نظامی جهان نتوانستندایران تحت تحریم و کمرشکسته را به زانو درآورند ، چگونه می توانند در برابرکوریای شمالی ، روسیه و یا چین تاب بیاورند ؟

ــ این جنگ این حقیقت را هم واضح نمود که امریکا هیچگاهی اینچنین منزوی نبوده است ــ چنانکه حتا نزدیک ترین متحدان استراتژیک اش چون جاپان ، جرمنی ، کوریای جنوبی ، استرالیا ، کانادا ، انگلستان ، تمام اتحادیه ی اروپا و کل کشورهای ناتو ؛ هیچکدام حاضر به حمایت و همراهی با او درین جنگ نشدند . همه به تقاضاهای پیهم و مکرراش جواب رد داده وهمه به او گفتند که جنگ علیه ایران ، جنگ ما نیست . این جنگ غیر قانونی وخلاف تمام موازین بین المللیست .

ــ وبالاخره این جنگ به آن شعارمیان خالی دونالد ترامپ خط بطلان کشید که می گفت من بدنبال جنگ نیستم ، من می خواهم برنده ی جایزه ی صلح نوبل شوم . من می خواهم از راه صلح عظمت را به امریکا برگردانم . دونالد ترامپ که با شعار « امریکا اولتر و باعظمت تر ازهمه » جنبش « ماکا » را براه انداخت ، بجای رونق بخشیدن کار و تولید در امریکا وبجای برگردان سربازان امریکایی ازجنگها به خانه هایشان که وعده داده بود ، گاهی گرینلند و کانال پاناما را تهدید به تسخیروتصرف به زور کرد ، گاهی کانادا را ایالت پنجاه و یکم خود اعلان نمود ، زمانی در ونزویلا شبانه رییس جمهور دزدی کرد و بالاخره حالا هم دوبارهمراه با اسراییل درحین گفتگوهای صلح ، بر ایران مستقل و عضو دایم سازمان ملل متحد چنان یورش برد و چنان قتل و ویرانی به بارآورد که تاریخ نظیر اش را ندیده است .

درست با درک غیرقانونی بودن این جنگ است که حتا هواداران جنبش « ماگا » این آتش افروزی ترامپ را خیانتی عقیدتی پنداشته و روزتاروزبا کمیت بیشتردربرابر ترامپ موضع می گیرند . نظرسنجی های اخیرنشان می دهد که حمله برایران باعث ایجاد شگاف عمیق دربین طرفداران ترامپ شده وهم اکنون ازهرچهارجمهوریخواه یک نفر با حمله برایران ، مخالفت جدی دارند. همه شاهدیم که درگرماگرم جنگ ” جوکنت ” رییس مرکزملی مبارزه با تروریسم، یکی ازنزدیکترین دوستان ترامپ ، استعفا داد و در استعفا نامه اش بصراحت نوشت که : « ایران تهدید قریب الوقوع برای امریکا ایجاد نکرده و او نمی تواند وجدان خود را با حمایت ازین جنگ بفروشد …» به همین سان است موضعگیری های صاف و شفاف ” جو روگان ” ، ” مگان کلی ” ژورنالیستان اثرگذار امریکا و ” تاکر کارلسون ” مجری نامدار سابق فاکس نیوز که با صراحت صدای رسای مخالفت با این جنگ و تجاوزبرایران را بلند نموده گفتند : « این جنگ به خواست و نیت اسراییل براه افتاده و لابی های حامی اسراییل ، ترامپ را هم وارد این جنگ ویرانگر نموده اند .»

به هرحال ، این جنگ هرزمانی ختم شود ، جهان را دگرگون خواهد کرد . دیگر تحمیل تحریم های غیرعادلانه برایران وسایرکشورهای جهان و تسلط غیرعادلانه و تحمیلی استراتژی پترو دالر، به پایان خواهد رسید . دیگرارز دالر تنها ارز مورد معامله درجهان نخواهد بود و دیگر اتحاد چندین ساله ی امریکا و اروپا ، آمریکا و جاپان ، امریکا و کوریا و امریکا با کانادا و استراليا آخرین ماه های عمرشان را سپری می نمایند . و شاید حتا تا پایان حکومتداری دونالد ترامپ ، اتحاد امنیتی ناتو و ایالات متحده ی امریکا هم آخرین نفس های شان را کشیده باشند .

فروغی ( ماه مارچ 2026 )