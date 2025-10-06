جنگهای اقتصادی

بازیهای تسلیحاتی وبازارسازی فروش اسلحه

پس ازگذشت دوران نکبتباروظالمانه ی فیودالیزم ومراحل آغازین اختراع ماشین دربسا کشورهای پیشرفته ی جهان ورشد تخنیک وانقلابات صنعتی قرن پانزدهم میلادی با انکشافات تخنیکی وبرآمدهای بازر گانی ایجاد بانکها وگسترش صنایع سرمایداری بمنظور بازار یابی فروش کالاهای صنعتی وصدور آن بکشورهای جهان بخاطر تشدید چرخه های ی تولید وغارت ثروتهای طبیعی کشورها برای رونق بنگاه ها ی سرمایداری وبرده ساختن جوامع بشری دست به لشگر کشی وتجاوز به کشورهای جهان زدند که افتاب در قلمرو مستعمرات ایشان غروب نمیکرد.

پس از پیروزی انقلاب کبیرکارگری اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی اکتوبر ۱۹۱۷ عیسوی ،رشد و گسترش جنبشهای ملی دموکراتیک با سمتگیری سوسیالیستی ودوران پسا جنگ جهانی دوم که منجربه آزادی بیش از یکصد کشور جهان گردید، آنگاه قدرتهای سرمایداری واستعماری جهان باطرح نیو کلونیالیزم ومستعمره جویی حملات شانرا بصورت غیر مستقیم بشکل نیابتی ولشکراجاره یی تغیر شکل داده با گسترش جنگها وغارت منابع طبیعی کشورها زراد خانه های نظامی شانرا فعالتر ساخته وبخاطر چرخش عظیم تولیدات اسلحه سازی دوامدار، افسانه های میادین جنگی ،بازار سلاح ،مسابقات تسلیحاتی وغصب ذخایر معادن وراه اندازی جنگهای خانمانسوزمطرح گردید که دوام آن بقای آمپریالیزم جهانی را تضمین میکند زیرا چرخش تولید منابع تسلیحاتی به ذخیره سازی مواد خام ، مصروفیت کاری برای کارگر ، اشتغال بازرگانی ، محل تبادل واستهلاک تسلیحات ، نمایش سلاح وتبلیغات راهکاری اسلحه ، فراهم سازی سود وسرمایه و غارت نمودن کشور ها بستگی دارد.

چنانچه آنها با ایجاد جنگ ،مسابقات تسلیحاتی ونمایش قدرت تخریبی سلاح وجلب توجه جهانیان در کشورها ونقاط جهان ، هر کدام از کشورهای شامل جنگ را به هریکی از قدرتهای بازیگران جنگ وابسته ساخته آنها دربدل جنگ ، حمایت سیاسی ومصارف جنگی بدست می آورند وبا تشدید جنگها نمایشات اسلحه وکاربردی سلاح گدامهای بزرگ اسلحه دربازار جهانی هزاران بار پر وخالی شده سرمایه ی آن بدست آمپریالیزم جنگی جهان سرآزیر میشود . بدین لحاظ گفته میتوان که ایجاد پروسه ی جنگی وتشدید افزار جنگی ،بانکهای هردوطرف جنگ را پر میسازد زیرا یکطرف جنک بازار تولید وطرف دیگر آن بازار فروش اسلحه را مدیریت کرده درواقع متحدانه رونق بیشتر میبخشند چنانچه در اصل این حاصل همان بازیهای پشت پرده هست که هردوطرف درگیر جنگ درواقعیت استراتیژی مشترک را دنبال میکنند . یعنی یکطرف عرضه کننده سلاح وطرف دومی خرید اروگسترش دهنده ی بازار اسلحه درین صورت مولد ومستهلک سلاح در جنگ همکار ،مومد وتکمیل کننده پروسه مشترک غارت جهانی واقع میشوند .

بنا بر آن آنها به تعقیب آسیبها ی طبیعی سیل وزلزله ومهاجرت مردم درکشورها بخاطر استثمارنیروهای مولده وغصب ثروتهای طبیعی گویا با نمایش مقابله ومخالفت باهمدیگردر عقب جنگهای جعلی،جغرافیای جعلی ِ،صلح جعلی ،اخطاریه های جعلی ، اندیشه سازی وتیوری توطیه خط ونشانهای جعلی وایجاد مرضهای جعلی ،سرحدات نا عادلانه وجعلی ،ایجاد برخی ازکشورهای جعلی ،دولت های نو ظهور ونظامهای گوش بفرمان را دربین خود تقسیم وتحت استعمار واداره ی خود می آورند . بنا بر آن شکل دادن ونمایش چنین دشمنیها در میان ابرقدرتهای بزرگ جهان همانند دشمنی شب باروز است که یکی تیره وتار ظلمت ناک ودیگری روشن وگرم تابان وسوزنده که اختلاف وتضادهرکدام آن درنفی طرف مقابل است درحالیکه موجودیت هر کدام آن در موجودیت طرف مقابل . بنابر آن این شعبده بازی طبیعت است که جوامع را گول زده راهگم میسازد. چنانچه گریز روز از شب وگریز شب از روز تا کجا می انجامد که بانمایش گریز واختلاف ظاهری اصلاً در عقب یکدیگر چنان چسپیده اند که میلیاردها سال شب از روز وروز ازشب جدایی نداشته اما با آنهم بود یکی در صورت نبود دیگرش ممکن میگردد وموجودیت هردو دریک مکان وزمان ناممکن بوده لیکن در نقاط مختلف جهان میتوان همزمان از موجودیت هردو یاد آوری کرد چنانچه بفرض مثال ساعت ۱۲ بجه در یک نقطه ی جهان روز است وهمان ساعت ۱۲ بجه در دیگر نقاط دنیا شب . بازهم چنین بازیهای مکانی ، زمان رازیر سوال میبرد که موضوع آن گرچه خالی از دلچسپی نیست اما در بحث حاضر گنجایش ندارد.

بنا بر آن این پروسه ی دشمنی وتضاد برپاییه ی ارتباطات بسیار نزدیک محکم وناگسستنی استوار میباشد که شب بهمراه روزعلی الرغم همه تضادها بلا وقفه بدور هم میچرخند وهر کدام تکمیل کننده ی همدیگر خود هستند . در مسایل جنگ وصلح جهانی نیز با وجود همه اختلافات وتضادها رقابتها ومسابقات منافع قدرتهای متضاد ویا موافق منافع آنها با مذاکرات پنهانی وتفاهمات تا وقتیکه وجود دارد جنگ محدود وصلح عمومی مستقر است وقتی این تعادل برهم بخورد باتکر خوری منافع قدرتهای بزرگ در بین هم جنگهای جهانی متصور میگردد .

زیرا درنبود میادین جنگ ومنابع زیر زمینی چرخه ی تولید اسلحه وکارزار جنگی قدرتهای استعمارگر جهانی به کندی مواجه شده بیکاری ملیونها کارگر نبود مالیات درآمد بازار فروش ،ورشکستگی سودهای کلان غارتگرانه رکود اقتصادی را ببار می آورد که سرمایداری جهانی آنرا تحمل نمیکند زیرا چرخه تولید بر نظام سرمایداری بازار کار، بنگاه فابریکات مسایل بازرگانی منابع مواد خام منابع استهلاکی مولدین وبصورت مستقیم وغیر مستقیم نیمی از جامعه ی سرمایداری بزرگ جهانی را دربر میگیرد .

این درحالیست که قدرتهای بزرگ جهانی با راه اندازی تبلیغات مغشوش کننده ی ذهنیتها در کشورهای عقب مانده با ایجاد تعصبات مذهبی ،نفاق ،تفرقه ،تبلیغات گرسنگی دادن جوامع فقیر ،سرباز گیری قوای بشری ،بازی های استخباراتی وسایر تلاشهای راهبردی وبازیهای ابزاری روند سود آور جنگ وسوی استفاده ازآنرابنام نظم جهانی انجام داده دیده میشود که هردو نیروی بزرگ مقابل هم در عمل مکمل همدیگراند .

اینکه خونهاییکه در نتیجه ی چنین بازیها ریخته میشود با ابراز شادباشهای روح شهدا که هر دو طرف شهید تعریف شده با چند تا اعلامیه های کومک رسانی وهمدردی حقوق بشر خلاصه وختم میشود. وجنگهای دورانی پیش تعین شده ،پلان شده وخط کشی شده در گوشه ونقاط مختلف جهان مسیر مقطعی خود را بصورت هدفمند طی نموده چرخه تولید اسلحه وشعله های آتش جنگ وتقسیم منافع ومنابع را دوامدارساخته بازیهای جدید رابوجود می آورد.

اما این را هم از نظر دور نباید داشت که رشد بیسرحد علوم فنون وانگشاف تکنالوژی جهانی ، رشد ذهنیتهای نسل نو جهانی و ظهور قدرتهای بزرگ برای مدیریت وکنترول جهان وچگونگی نظم عادلانه ی جهانی و آینده ی جهان اهمیت اساسی وتاثیر بسزایی دارد که اخیراً توجه جهان را شدیداً بخود جلب نموده است .

باعرض حرمت

عبدالوکیل کوچی