جمهوری یعنی چه ؟

وقتیکه تبصره وتحلیل از جمهوریت می نماید دقت کامل داشته…

در این روز ها تحلیل های سیاسی پیرامون سقوط ویا…

کمند غزل

رسول پویان غـزال غـزل ار کمند افکند دل شرزه شیران ببند افکند ز…

فروپاشی شرم آور در اوجی از فساد و خیانت  و…

نویسنده: مهرالدین مشید بازخوانی یک سقوط و روایت های دردناک آن  ۱۵…

ردپای خراب‌کاری آلمان برای کشور ما و حمایت از فروپاشی…

ره‌بران طالبان خواهان پناهنده شدن به آلمان بودند. مولوی دلاور…

اسباب و عوامل سقوط جمهوری تحت اشغال

ماه اسد ماه به زانو در آمدن دو قدرت امپریالیستی…

فراخوان بخاطر انفاذ قانون اساسی

بنام خداوند حق و عدالت بدون پرداختن به چگونگی سقوط سومین…

تقدیم به روح ببرک کارمل، آن کوه اندیشه و خرد…

رفیق کارمل گرامی:  ما آن‌‌چه را فرمودید، انجام دادیم:  درس بخوان= خواندیم  کارکن=…

اسدالله بلهار جلالزي

 له نوښتګر کیسه لیکونکي، څېړونکي، ژباړونکي، تکړه ادیب او ژورنالیست…

چهارساله گی حاکمیت طالبان

نوشته ی : اسماعیل فروغی      امروز پانزدهم اگست 2025 ،…

آخرین نگاه و آخرین لبخند؛ جرقه ای سوزنده و بغضی…

نویسنده: مهرالدین مشید سنگ صبور من! خدا‌ نگهدارت؛ روایت یک سفر…

افغانستان د نړۍ په شطرنج کې یوه ډېره مهمه مهره!

حميدالله بسيا په نړیوال سیاست کې هر هېواد د شطرنج یوه…

چرا افلاتون پیامبر نشد ؟

platon (428-347 v.ch) آرام بختیاری غربی ها فیلسوف ساختند، شرقی ها، پیغمبر…

سوز وگداز!

امین الله مفکر امینی  2025-11-08! سوزوگدازِعشق،سوزد جسم وجانـــــــم زگٌدازیکه است بســـوز،روح وروانــــم ای اهلِ…

رسول همذاتوف

رسول همذاتوف (آواری: ХӀамзатил Расул؛ ۸ سپتامبر ۱۹۲۳ – ۳ نوامبر ۲۰۰۳) شاعر اهل اتحاد…

دنباله‌ی مانی‌فی‌ستِ مکتبِ دینی فلسفی من بیش از این نه…

خیلی متأسفیم برای بسیاری‌ها که دانش‌کستری را تنها با شنیدن…

افغانستان در پرتگاۀ مثلث جدال‌های قومی، تروریسم طالبانی و رقابت‌های…

نویسنده: مهرالدین مشید وقتی قومیت سلاح می‌شود، ترور حکومت می‌کند و…

غزۀ خونین

غـزه که جهـنـم زمین گردیدست از کینۀ شـیطـان لعین گردیدست درقحطی دایمی…

 فـرضـیـات ادبـیـات مـارکـسـیـسـتـی

ـررسـی انـتـقـادی دربـارۀ نـظـریـات مـطـرح شـده دربـارۀ ادبـیـات مـارکـسـیـسـتـی، کـه بـه آن…

سخن‌دان روزگذار

ای وای آن درخت شگوفان (شکست و ریخت) کاج بلند ز…

گاهنامه محبت 

شماره دوم سال ۲۸م گاهنامه محبت از چاپ برآمد. پیشکش…

«
»

جمهوری یعنی چه ؟

 تاریخ انتشار :19.08.2025

hoshyaresmaeil2017@hotmail.com

در تعریف کلی، جمهوری شیوهٔ حکومتی است که بر پایهٔ مردمسالاری، کثرت گرایی  جامعه ، حق حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی خودشان را به‌طور مستقیم از طریق زمامدارانی که با رضایت و رأی مستقیم مردم …

جمهوری اسلامی حاکم در ایران فقط در ظاهر اسم جمهوری را با تُف به اسلام چسباندند ولی درعمل مشخص حکومت اسلامی بود و هست .

 تیم بازرگان در آن زمان خمینی را متقاعد کرد که در زمانه فعلی اسم جمهوری نان توش است . حکومت اسلامی الان ظاهرا اسم جمهوری دارد ولی در عمل حکومت اسلامی است . جمهوری اساسا با کلماتی مثل اسلام قاطی نمیشود . طالبان یعنی اسلام ، شمشیر سعودی ها برای گردن زدن یعنی اسلام ، خونریزی و ترور یا عملکرد نظام خمینی یعنی اسلام … منتها بافت سیاسی اجتماعی هر منطقه جغرافیایی مثلا به طالب اجازه میدهد راحتر عمل کند و برای بقیه مناطق مشکتر است.

سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 1344 شکل گرفت با استخوان بندی و گوشت و پوست و تفکر اسلامی . اما از زمان شکل گیری تا سالها بعد مشغول کار تئوریک هستند . سازمان چریکهای فدایی دیرتر شکل گرفت اما زودتر عمل کرد . مجاهدین طی سالها مشغول چه کار تئوریکی هستند ؟

ایدئولوزی مسلط جهانی در آن زمان مارکسیست شوروی سابق است و آنها تمام تلاششان را کردند تا بین مارکسیست و اسلام وحدت ایجاد کننند اما شدنی نبود از هر طرف تناقصات چنین دستگاهی میشُرید . انشعاب تقی شهرام محصول این فرایند است یعنی آنها تلاششان را کردند و بعد تصمیم گرفتند که دستگاه فکری شان را یک دست کنند . راهشان را جدا کردند . برخلاف نظر مجاهدین تقی شهرام نه اپورتونیست بود و نه چپ نما .

هدفم از بیان این 2 مثال تاریخی فقط یک چیز است بعضی چیزها با هم قاطی نمیشود . از جمله اسلام و جمهوری  یا اسلام و مارکسیست . اینکه به شکل تاکتیکی یا مقطعی کنار هم بایستند عجیب نیست اما با هم قاطی نمیشود . سامانه سلطنت که در جریان عمل ثابت کرد به شکل تاکتیکی هم ظرفییت نشستن با دیگران را ندارد .

جمهوریت اساس بیعت ماست … جمله اسماعیل نوری علا است . جمهوری هم یعنی کثرت گرایی ، قبلا نوری علا به ریشه کلمات خیلی علاقه داشت حالا ندارد . اشخاص در انتخابشان آزدند اما کلمه را لطفا ذبح نکنید .

شرکت کنندگان مونیخ 2 با پرچم ساواک بیعت کردند با شعار مرگ بر کمونیست و مجاهد بیعت کردند با فرهنک سجده کردن بیعت کردند … در یک کلام شرکت کنندگان در مونیخ 2 با فاشیت پهلوی بیعت کردند .

اسماعیل هوشیار

19.08.2025

facebookShare on Facebook
TwitterTweet
FollowFollow us