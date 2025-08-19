جمهوری یعنی چه ؟

تاریخ انتشار :19.08.2025

hoshyaresmaeil2017@hotmail.com

در تعریف کلی، جمهوری شیوهٔ حکومتی است که بر پایهٔ مردمسالاری، کثرت گرایی جامعه ، حق حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی خودشان را به‌طور مستقیم از طریق زمامدارانی که با رضایت و رأی مستقیم مردم …

جمهوری اسلامی حاکم در ایران فقط در ظاهر اسم جمهوری را با تُف به اسلام چسباندند ولی درعمل مشخص حکومت اسلامی بود و هست .

تیم بازرگان در آن زمان خمینی را متقاعد کرد که در زمانه فعلی اسم جمهوری نان توش است . حکومت اسلامی الان ظاهرا اسم جمهوری دارد ولی در عمل حکومت اسلامی است . جمهوری اساسا با کلماتی مثل اسلام قاطی نمیشود . طالبان یعنی اسلام ، شمشیر سعودی ها برای گردن زدن یعنی اسلام ، خونریزی و ترور یا عملکرد نظام خمینی یعنی اسلام … منتها بافت سیاسی اجتماعی هر منطقه جغرافیایی مثلا به طالب اجازه میدهد راحتر عمل کند و برای بقیه مناطق مشکتر است.

سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 1344 شکل گرفت با استخوان بندی و گوشت و پوست و تفکر اسلامی . اما از زمان شکل گیری تا سالها بعد مشغول کار تئوریک هستند . سازمان چریکهای فدایی دیرتر شکل گرفت اما زودتر عمل کرد . مجاهدین طی سالها مشغول چه کار تئوریکی هستند ؟

ایدئولوزی مسلط جهانی در آن زمان مارکسیست شوروی سابق است و آنها تمام تلاششان را کردند تا بین مارکسیست و اسلام وحدت ایجاد کننند اما شدنی نبود از هر طرف تناقصات چنین دستگاهی میشُرید . انشعاب تقی شهرام محصول این فرایند است یعنی آنها تلاششان را کردند و بعد تصمیم گرفتند که دستگاه فکری شان را یک دست کنند . راهشان را جدا کردند . برخلاف نظر مجاهدین تقی شهرام نه اپورتونیست بود و نه چپ نما .

هدفم از بیان این 2 مثال تاریخی فقط یک چیز است بعضی چیزها با هم قاطی نمیشود . از جمله اسلام و جمهوری یا اسلام و مارکسیست . اینکه به شکل تاکتیکی یا مقطعی کنار هم بایستند عجیب نیست اما با هم قاطی نمیشود . سامانه سلطنت که در جریان عمل ثابت کرد به شکل تاکتیکی هم ظرفییت نشستن با دیگران را ندارد .

جمهوریت اساس بیعت ماست … جمله اسماعیل نوری علا است . جمهوری هم یعنی کثرت گرایی ، قبلا نوری علا به ریشه کلمات خیلی علاقه داشت حالا ندارد . اشخاص در انتخابشان آزدند اما کلمه را لطفا ذبح نکنید .

شرکت کنندگان مونیخ 2 با پرچم ساواک بیعت کردند با شعار مرگ بر کمونیست و مجاهد بیعت کردند با فرهنک سجده کردن بیعت کردند … در یک کلام شرکت کنندگان در مونیخ 2 با فاشیت پهلوی بیعت کردند .

اسماعیل هوشیار

19.08.2025