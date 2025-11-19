جمعبندی غیر تحلیلی از جریانات اخیر نظامی و دپلماتیک افغانستان و. پاکستان که ثبت تاریخ باشد

آنچه سیاسیون و نظامی های پاکستان پس از حملات هوایی و برخوردهای نظامی زمینی با ناکامی مذاکرات ترکیه علیه افغانستان تبلیغ و بهانه آوردند چنین بود :

۱– حمایت از تروریسم .

۲– حملات تی تی پی از خاک افغانسنان .

۳– افغانستان وسیله نیابتی هند .

۴– ترویج ناسیونالیسم پشتونی در مناطق قبایل انطرف دیورند .

تقاضاها :

۱– منع حملات تروریستی .

۲–تامین امنیت پاکستان از جانب افغانستان .

۳– عملیات علیه تی تی پی .

۴–انتقال تی تی پی از پاکستان به افغانستان .

5– شناخت تی تی پی بحیث گروه تروریستی .

پس ازین فشارها :

۱– ضربات جوابی زمینی روزهای اول تجاوز پاکستان بر پوسته های نزدیک خط فرضی

۲– موضعگیری با ثبات جانب افغانی در مذاکرات ترکیه و برتری استدلال آنها در برابر هئیت پاکستانی که با عصبانیت میز مذاکره را ترک کردند ، این خود نوعی مهارت دپلماتیک است که جانب مقابل در خلای منطق قرار داده شود و باعث عصبانیت ان گردد .

۳– پایداری مردم افغانستان در دفاع از کشور با موضع ضد پاکستانی افغانهای بیرون از کشور .

۴– تصمیم قطع تجارت و ترانزیت با پاکستان و از طریق بندر گاههای آن کشور .

۵– منع ورود اشیای پاکستانی .

۶– منع ورود ادویه طبی از پاکستان .

۷– تعین سه ماه وقت برای تجار افغانی غرض تصفیه حساب های شان در پاکستان و قطع فعالیت اقتصادی در آنجا.

۸– فشار مجموعی مردم پاکستان علیه حاکمیت نظامی آنها در مناسبات با افغانستان

۹– فشار مردمان خیبر پختونخوا و اسمبلی ایالتی آن بر حکومت نظامی ها در سیاست شان علیه افغانستان .

۱۰– متانت تاجران افغان که واقعآ قابل تقدیر و تحسین است در قبول خسارات ناشی از بندش بنادر و هم صدائی با مردم در مورد قبول توقف تجارت با پاکستان .

همه این عوامل باعث شد تا وزارت خارجه پاکستان خلاف اضافه گویی ها و تهدیدها که نه از نظر دپلماسی و نه از نظر اخلاق همسایه داری شایسته دولتمردان نیست اعلان نماید که حاضر است با افغانستان به میز مذاکره برگردد .گزینه نظامی هم به خاموشی رفت .

د رین اعلان ازآن خواسته های غیر موجه وغیر منطقی تهدید آمیز صرفنظر شده یک جمله گفته شد که افغانستان تضمین کتبی بدهد. این نظر مانند تمام تقاضاهای بی مورد پاکستان باز هم مورد ندارد . تضمین کتبی برای چه ؟ این جمله بر می‌گردد به همان تقاضاهای قبلی که منظور آن گذاشتن بار ملامت حوادث یک ماه گذشته بدوش افغانستان میباشد، ولی از جانب افغانستان رد شده و باز هم رد می‌گردد.

اگر پای تضمین خط به میان اید پاکستان این تضمین ها را تکرارآ برای افغانستان بطور کتبی بدهد :

۲– منع فعالیت داعش خراسان از پاکستان به افغانستان با انسداد مراکز آن. شاهد وجود مراکز داعش خراسان در پاکستان قتل پنج چهره اثر گذار داعش خراسان در بلوچستان ، سند ، خیبر پختونخوا و پنجاب آست یعنی ان گروه تروریستی در هر چهار صوبه پاکستان مراکز دارند و فعال اند .

۲– تعهد بر اینکه از فضای پاکستان درونهای آمریکا به فضای افغانستان داخل نشوند .

۳– تعهد در مورد خودداری از حملات مشابه قبلی از هوا و زمین به افغانستان و عدم نقض حاکمیت کشور .

۴– تعهد در مورد خودداری همیشگی از بندش بنادر در هر چهار فصل سال بخصوص فصل صدور میوه و تر کاری که بیش از هفتاد سال است ادامه دارد .

۵– تعهد در مورد اینکه یا هیچ بهانه کانتینر هاو لاری های اموال تجارتی افغانستان را در بندر کراچی توقف نمی‌دهد و ته جایی دالری ازآنها نمی‌گیرد.

۶– یک وعده اخلاقی بر مبنای همسایگی در مورد عدم زجر و آزار مهاجرین افغان تا برگشت خروج نهایی آنها.