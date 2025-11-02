قهرمانی تیم فوتسال؛ نمادی از وحدت ملی و امیدی برای…

جلوه‌ی رنگ و نغمه در موزه دیدی؛ نمایش آثار فریدالله ادیب‌آیین از مجموعه محمدرضا بحرانی


مشعل – واحد خبر هنر معاصر:
دو اثر درخشان از هنرمند برجسته افغانستان، فریدالله ادیب‌آیین، با عنوان‌های «سرخ عنابی» و «راگامالا» در موزه بین‌المللی دیدی به نمایش درآمده است. این آثار از مجموعه خصوصی محمدرضا بحرانی انتخاب شده و به عنوان بخشی از نمایشگاه هنرهای معاصر منطقه‌ای معرفی شده‌اند.

این دو تابلو، بازتابی از نگاه فلسفی و چندوجهی ادیب‌آیین هستند؛ هنرمندی که با ترکیب رنگ، ریتم و معنا، جهانی تازه از ادراک حسی و عرفانی را در بوم‌های خود می‌سازد.

«سرخ عنابی»؛ شور پنهان در لایه‌های رنگ

اثر «سرخ عنابی» با ساختاری پرانرژی و بافتی چندلایه، روایت‌گر درون‌مایه‌ای از شور، اشتیاق و سیر درونی انسان است. رنگ عنابی در این تابلو، مفهومی از حرارت حیات و جریان عشق را القا می‌کند.
این نقاشی با استفاده از حرکت‌های آزاد و پرشتاب، مرز میان سکون و جنبش را درهم می‌شکند و به نوعی بیان درونی از تپش روح انسان بدل می‌شود.

«راگامالا»؛ پژواک موسیقی در رنگ

تابلوی «راگامالا»، یکی از آثار شاخص تلفیقی ادیب‌آیین است که در آن موسیقی، ریتم و رنگ در هم تنیده‌اند. این اثر بر پایه‌ی ساختار راگ‌های کلاسیک هند بنا شده است؛ جایی که هر رنگ نماد یک نت موسیقایی و هر حرکت قلم، نشانی از ضرب و آهنگ است.
در «راگامالا»، تماشاگر نه‌تنها رنگ‌ها را می‌بیند، بلکه احساس طنین صداها را نیز درون خویش می‌شنود؛ گویی نقاشی به زبان موسیقی سخن می‌گوید.

نمایش آثار فریدالله ادیب‌آیین در موزه بین‌المللی دیدی گامی تازه در معرفی هنر معاصر افغانستان به شمار می‌رود. حضور این آثار از مجموعه‌ی محمدرضا بحرانی نشان از اهمیت گردآوری، حفظ و ارائه‌ی آثار ارزشمند هنرمندان منطقه دارد.

کارشناسان هنری، ادیب‌آیین را از معدود هنرمندانی می‌دانند که توانسته است پیوندی میان نقاشی، موسیقی و معنا ایجاد کند؛ پیوندی که مرزهای جغرافیا و زبان را درنوردیده و به بیانی جهانی از احساس و ادراک بدل شده است.
نویسنده؛ سهیل داور

