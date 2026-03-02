تکنیک یا ساختار ؟
تاریخ انتشار :01.03.2026
hoshyaresmaeil2017@hotmail.com
حملات نظامی غرب به حکومت اسلامی شروع شد . کاخ سفید میگوید این حملات به حکومت ایران به جنگ طولانیمدت منجر نمیشود…
ترامپ خطاب به سپاه پاسداران حکومت اسلامی، گفت: «باید سلاحهای خود را زمین بگذارید و از مصونیت کامل برخوردار شوید، یا در غیر این صورت با مرگ حتمی روبهرو خواهید شد.سپاه پاسدارن بازوی نظامی و حفاطتی ولایت فقیه و روحانییت حاکم است .
تلویزیون رسمی حکومت اسلامی سرانجام پس از نزدیک به ۲۰ ساعت، کشتهشدن رهبر حکومت اسلامی علی خامنه ای در حملۀ صبح شنبه ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ را تأیید کرد…
تهدید سپاه پاسدران برای بستن تنگه هرمز…
اینکه در تکنیک این حملات چطور و چه اندازه باشد در الویت نیست . اما تغییر در ساختار مهمتر است .
قرون وسطی یا حاکمییت کلیسا دورهای تقریبی ۱۰۰۰ ساله در تاریخ اروپا است . محققان این دوران 1000 ساله چون طولانی است را به سه بخش تقسیم کردند …
قرون وسطای آغازین
قرون وسطای میانه
قرون وسطای پایانی
حکومت اسلامی در پایان فاز اول است . فاز دوم نزانم چقدر یا چطور باشد ؟ به نظر من فاز سومی در کار نیست یا نیازی نیست . طول عمر این یکی قرون وسطی دین اسلام به نیم قرن میرسد .
این دوران سخت نیم قرنی اجتناب ناپذیر بود. فراموش نکنید این دوران برنده اش مولفه های داخلی نیستند چه در تبعید و چه حاکم و چه زیر خاک . شاخه حاکم فقط جیب ش را پُر کرد تا راحتر اکسیژن بسوزاند . ولی تاریخ ایران باخت .
سال 1356 به میلادی 1796 رئیس جمهور آمریکا در دی ماه به ایران سفر کرد و به شاه سابق گفت جزیره ثبات و بهترین دوست غرب در خاورمیانه… شش ماه بعد به خمینی گفتند رهبر..
صحنه را به بازی اگر تشبیه کنیم برنده ساکنان کاخ سفید هستند . بقیه داخلی ها همه باختند .
خلاصه : به نظر من جنگ چیز بدی است . ویرانی ، دلهره ، نگرانی ، تلفات ، درد … کاش و ای کاش جنگی نمیشد .
ولی بعضی وقتها مجبوری تحمل کنی مثل درد زایمان.
رسانه ای هم مشغول نشان دادن وقایع بود و طرفداران رضاپهلوی را هم نشان میداد که در ردیف اول صف با آرم خاص ساواک عربده میزدند !
از خبرنگارش پرسیدم این چیه ؟
گفت : جانشین .
گفتم : میدانی ساواک یعنی چه که نشانش میدهی و تبلیغش میکنی ؟ ساواک یعنی شکنجه و قتل و سرکوب …
گفت : نه نمیدانم .
گفتم : بی سوادی بد دردیه . اگر نمیدانی چرا نشان میدهی ؟
گفت : دیگه دیگه .
گفتم : ایران مال همه ایرانی هاست و ارث پدری هیچ دیکتانوری نیست . باهات موافقم که ایرانی ها هیچ تجربه دموکراسی ندارند ایران تجربه ندارد چون اصلا فرصت نداشت تجربه کند در حداقل صد سال گذشته مستمر زیر چتر دیکتاتوری پهلوی و فاشیسم دینی بود . ولی بالاخره باید از یه جایی شروع کرد . همه دنیا از یه جایی دموکراسی را شروع کرد .
01.03.2026
اسماعیل هوشیار