تاریخ انتشار :27.04.2026

به گزارش سی‌بی‌اس، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا شامگاه شنبه 25 آپریل 2026 پس از وقوع یک حادثه امنیتی در خارج از سالن اصلی هتل هیلتون واشینگتن، توسط سرویس مخفی از مراسم سالانه خبرنگاران کاخ سفید بیرون برده شد.

این اقدام چند روز بعد از پاشیدن سُس در برلین به رضاپهلوی رهبرشاه خودخوانده رُخ داد و احمقهای پهلوی چی گفتند ترور این 2 رهبر تاثیر گذار وای وای وای…

پاشیدن رنگ یا زدن تخم مرغ به عنوان اعتراض در غرب روتین است . جهت اطلاع بی سوادانی که گفتند از مخالفان سلطنت پهلوی اتنقام میگیرند . اونوقت چه جوری ؟ از کسانی که وسط جنگ ودود و سلاح بودند ؟ این جماعت لمپن سلطنتی با صدای ترقه میرینن به خودشون !

ابتدا پارلمان اروپا زیر بار دعوت از پهلوی نمیرود و قاطعانه جواب رد میدهند .

در قدم بعد 2 نماینده آلمانی از حزب راست از پهلوی دعوت غیر رسمی میکنند و رضا شاد و خندان میرود.

سیستمهای حفاظتی در غرب قاعدتا باید درجه بندی داشته باشد مثلا برای رئیس جمهور آمریکا بالاترین درجه A ، برای حامد اسماعیلیون B ، برای رقیه خانم محل قدیم ما Y , مش باقر بقال X و برای رضاپهلوی Z…

به همین سیاق لایه های مختلف برای سوژه های مختلف … حفاظت خیلی نامحسوس ، حفاطت نامحسوس ، نیمه محسوس ، محسوس ، خیلی محسوس … این آخرین لایه مخصوص امثال رضاپهلوی است چون عاشق دیده شدن است ، تازه شیشه ضد گلوله هم بهش میدن !

رضاپهلوی رفت برلین و ابتدا با آتش بس شدیدا مخالفت کرد وگفت جنگ رو ادامه بدید … و بعد سُس خورد .

فرد سُس زننده از کجا رسید مهم نیست … ولی با این کارش موفق شد این پیام را از طرف اروپا به رضاپهلوی منتقل کند … که بی خیال .

خودشان باد کردند حالا تنظیم باد میکنند . اون 80 میلیون طرفدار در رسانه همان بار کاذب قضیه است . رضا پهلوی نماینده 5 درصد طرفداران لمپن خودش است و ربطی به مردم ایران ندارد . کاخ سفید هم چند بار گفت نه … ولی رضاپهلوی ترجیح داد نشنود .

پاشیدن سُس به رضاپهلوی در برلین بعید میدانم ساخته و پرداخته سامانه سلطنت باشد از آن حجم از آیکیو نباید انتظار چیزی داشت . بخش حفاظت فقط چشمش را بست تا اتفاق بیافتد جهت تنظیم باد !

ذهنی که بگوید کار خودش است بافاصله باید سوال کند چرا ؟ امثال ترامپ با اردوغان … برای تثیبت بیشتر خودشان ! این پشمک خان چرا ؟ برای باز سازی چهره طرفدار جنگش و بمب اتم ؟ ولی مهمترین و اولین و آخرین موضعش در اروپا این بود که اصلا چرا آتش بس شد !؟ چرا وعده عصرحجر ترامپ محقق نشد ؟

در ضمن اون بچه مثبتی که گفت سیاسی برخورد کنید و مسخره نکنید…

یا دآوری کنم رضاپهلوی با سامانه سلطنت اساسا سیاسی نیست فقط به درد مسخره شدن میخورد . هر وقت سیاسی شد ماهم سیاسی میشیم . برای سیاسی شدن هم اون دفترچه گذار و منشور تو مستراح … بابت شعار مرگ بر کمونیست و مجاهد هم عذرخواهی رسمی …

اینکه رسانه آشغال پرور فارسی زبان به رضا پهلوی بگوید شاهزاده یا رهبر یا … بذارید برای درکوزه ! اینها ادامه همان نسلی هستند که در 1357 به خمینی گفتند رهبر ! اینها به نفعشان باشد برای گوز هیتلر هم تیتر میزنند .

رضاپهلوی به بمباران خارجی میگوید حملات بشر دوستانه و به سُس گوجه فرنگی میگوید ترور و خشونت !

بزرگوار میشه بگی با این حجم از آیکیو چطور باید سیاسی برخورد کرد ؟ شما به فردی در مقطع دیپلمه بگو بیا کنار رضا پهلوی در اول ایتدایی بشبن ! اگر شدنی بود خبر بده چطوری ؟

اسماعیل هوشیار

