علم او ټکنالوژي؛ د رښتینې خپلواکۍ محور

په اوسني عصر کې د نړۍ بڼه په بشپړه توګه…

تله‌ی «شرِ کوچک‌تر»؛ چرا نباید بد را در برابر بدتر…

هانا آرنت، فیلسوفی که عمر خود را صرف مطالعه ریشه‌های…

هستی، انسان و عدم 

رسول پویان  عمری گذشت در خم و پیچ مدام هیچ  بـودن نـدیده مانـدن کس در دوام هیچ  جاه و جلال و قـدرت آدم فـسـانه بود  ابحـاری در سـراب تخیّـل تمــام هیچ  زور…

            ائتلاف های شکننده و شجره نامۀ سیاه سیاستگران افغانستان

نویسنده: مهرالدین مشید تغییر ناپذیری طالبان و ناتاثیر گذاری مخالفان اعتماد…

             خواب ظلمانی

خفتگا ن رویا ی  یک  آرا مش ا ند  همچوکشتی بسته…

      نسبت ونسبیت 

نسبت بیان منسوب ومربوط ،ربط وتعلق وبا مفاهیم تناسب ،متناسب…

این هم بیاد تاریخ بماند

قومگرایی و ائتلاف ها بر بنیاد قومیت حلال مشکل افغانستان نیست! گرایش…

چرا اخلاق در همه‌ عرصه‌های زنده‌گی میان بیش‌ترین بشرِ قرنِ…

اخلاق‌نگری به سیاست‌مدارانِ بد اخلاق: مورد ترامپ محمدعثمان نجیب نماینده‌ی مکتب-دینی فلسفی من…

برابری حقوی + استعداد ذاتی = شایسته سالاری...!

انسان ها٬ نظر به توانایی های ذاتی برابر آفریده نشده اند.…

مرغ رویا  

رسول پویان  مسوزان بال پـرواز پرستـوهـای زیبا را   میفگـن در قفسهای طلایی…

تعامل که انزوا؟

نور محمد غفوري په نړیوالو اړیکو کې د هېوادونو برخلیک د…

از کابل تا دیاسپورا؛ روایتی از هفت خوان رنج های…

نویسنده: مهرالدین مشید افغانستان؛ در گره گاۀ تروریسم و مردم این…

هویت و عوامل تعیین‌کننده آن: بررسی علمی و تحقیقاتی

نور محمد غفوری خلاصه هویت یکی از مفاهیم بنیادین علوم اجتماعی و…

نقد متافیزیک؛ شرط انقلابی بودن،شد

Metaphisik. آرام بختیاری متافیزیک؛ میان الاهیات، و هستی شناسی توهمی.   آغاز بحث متافیزیک…

جهان در آستانهٔ زوال دموکراسی

نویسنده: مهرالدین مشید فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ نقطهٔ…

اتحاد 

تابکی در رنج  و دوری ها ستیم موج  نا  پید ا…

نان آوران کوچک

   ساجده میلاد در ازدحام جاده در شب ها  کودکی پرسه می‌زند هر…

یادهانی ضروری

خطاب به کسانی که به خطا، ببرک کارمل و محمود…

روناک آلتون

خانم "روناک آلتون" (به کُردی: ڕوناک ئاڵتوون)، شاعر و نویسنده‌ی…

جګړې او ورک شوي سرتېري

حميدالله بسيا په انساني تاریخ کې جګړې تل له وینو، وېر،…

تله‌ی «شرِ کوچک‌تر»؛ چرا نباید بد را در برابر بدتر انتخاب کرد؟

هانا آرنت، فیلسوفی که عمر خود را صرف مطالعه ریشه‌های استبداد کرد، هشدار تکان‌دهنده‌ای به جوامع می‌دهد: «استدلالِ شرِ کوچک‌تر، یکی از پیچیده‌ترین سازوکارهای ماشینِ دیکتاتوری است.» بسیاری تصور می‌کنند با انتخاب گزینه‌ی «بد» برای فرار از «بدتر»، هوشمندی سیاسی به خرج داده‌اند. اما آرنت معتقد است این انتخاب، آغاز یک سقوط اخلاقی و سیاسی است. چرا؟

۱. عادی‌سازی جنایت

وقتی جامعه‌ای آگاهانه «بد» را می‌پذیرد، به سرعت ماهیتِ زشت آن را فراموش می‌کند. با این انتخاب، «بد» به استانداردی جدید و امری «طبیعی» تبدیل می‌شود. آرنت معتقد است این فرآیند، ذهن مردم را برای پذیرش فجایع بزرگ‌تر در آینده آماده می‌کند.

۲. ابزاری در دست قدرت

دیکتاتوری‌ها همواره با ایجاد ترس از یک «فاجعه بزرگ‌تر»، مردم را وادار به پذیرش وضع موجود می‌کنند. در واقع، سیستم‌های تمام‌تخواه از گزینه‌ی «بدتر» به عنوان مترسکی استفاده می‌کنند تا مردم با رضایتِ خود، به «بد» تن دهند و عملاً به همدستان نظام تبدیل شوند.

۳. مرگِ مسئولیت فردی

منطقِ «انتخاب بین بد و بدتر»، فرد را از مسئولیت اخلاقی تهی می‌کند. فرد با این توجیه که «انتخاب دیگری نداشتم»، وجدان خود را خاموش می‌کند. اما از نظر آرنت، کسی که بد را انتخاب می‌کند، همچنان مسئولِ تمام عواقب آن «بد» است و نمی‌تواند پشت کلمه‌ی «اجبار» پنهان شود.

۴. فرجامِ معامله با شر

تاریخ نشان داده است جوامعی که به بهانه مصلحت یا ترس، به شرِ کوچک‌تر باج داده‌اند، در نهایت هم آن «بد» را تجربه کرده‌اند و هم با همان «بدتر» مواجه شده‌اند.

در نتیجه‌:

از نظر هانا آرنت، راه مقابله با دیکتاتوری، نه انتخاب میان گزینه‌های فاسد، بلکه «امتناع از مشارکت» است. قدرتِ واقعی در دست کسانی است که از بازی در زمینِ «بد در برابر بدتر» خودداری می‌کنند و حاضر نمی‌شوند به پیچ‌ومُهره‌ای در ماشینِ ظلم تبدیل شوند.

حـــبـیـب الله( فــــتـاح )

