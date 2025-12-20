تاریخ انتشار :19.12.2025

رشد تکنولوژی به پیشرفت سریع و فزاینده فناوری‌ها در دهه‌های اخیر اشاره دارد که با سرعت خیره‌کننده‌ای زندگی روزمره، کسب‌وکار و جوامع را متحول کرده و باعث افزایش بهره‌وری و رفاه شده است، ماشین هایی جدید ، قطارهایی با سرعت جت و جتهایی عجیب…

درمیانه این همه تغییرات نوین نسبت به قرن پیش ؛ بازماندگان سلطنت هنوز به بازگشت به گذشته اصرار میکنند . یعنی تصور کن درپوش اخنتاق از جامعه ایران برداشته میشود و فرض کنیم سیستم سلطنت از صندوق رای مردم بیرون میاد . حالا این سلطنت ارتجاعی چطور میتواند با جامعه قرن 21 تنظیم کند ؟ و یا فکر میکنند میشود جامعه ایران با حداقل سرعت 60 کیلومتری فرضی را ، با زور و چماق و عربده و فحاشی و سرکوب سلطنت پهلوی … به دوران فرغون برگردانند ؟

سلطنت در تاریخ ایران ریشه و روندی معمولی نداشته که حالا مثل اسکاندیناوی شاه سمبلک داشته باشد . هر چند رضا پهلوی ناخواسته پرده از مسئلهٔ اصلی برمی‌دارد و گفته اگر قرار باشد نقشش سمبولیک باشد، در کاخ بنشیند، سالی یک‌بار مجلس را افتتاح کند و متنی را که نخست‌وزیر نوشته بخواند، این نقش فایده‌ای ندارد یا دوست ندارد…

رضا خان قزاق با کمک انگلیس و آخوند شاه شد و پسرش محمد رضاشاه پهلوی با کمک آمریکا و آخوند در کودتای 28د مرداد 1332 و حالا رضا پهلوی به اسرائیل و آخوند امید دارد . سیستم سلطنتی مربوط به گذشته ای دور است تا قبایل مختلف حول یک راس شاه جمع باشند برای دفاع از خودشان …

این روزها و در قرن 21 چنین شکلی اساسا بی معنی است ساختار سیاسی جهان و منطقه خاورمیانه دیگر مثل قرون پیش نیست .

بازماندگان سلطنت در نوستالژی آبجوی شمس و کافه نادری و مینی ژوب و مجموعه ای از آزادیهای اجتماعی مشغول درجا زدن هستند . اما ساواک و اختناق و سرکوب و دزدی و فساد خاندان پهلوی و در 2 دوران سطلنت پهلوی در قرن 20 همیشه درالویت ذهن است .

سلطنت یک سیستم نخ نمای قدیمی مربوط به قرون گذشته است که ربطی به قرن 21 ندارد . سیستم سلطنتی در هرشکلی یعنی دیکتاتوری.ساختارهایی که روی یک فرد یا یک حزب یا یک اندیشه سوار است،یعنی دیکتاتوری… حزب رستاخیز شاه و حزب کمونیست استالین و حزب الله خدا و حزب هیتلر ….

خاندان پهلوی 2 بار به مدت نیم قرن امتحان عملی پس دادند واسمشان مترادف است با سرکوب و ساواک و زور و فساد…

بازماندگان پهلوی یادشان باشد تا ته تاریخ بدهکارید . وقتی در همین دموکراسی غربی با پرچم ساواک و فرهنگ دست بوسی و سجده و به هم زدن بساط دیگران … ظاهر میشوند ، یعنی نفی و انکار شعورانسانها در قرن 21 …

قبیله پهلوی دوست دارند بی شعور باقی بمانند انتخاب خودشان است اسکولی وبیشعوری جرم نیست . بیماریست .

اسماعیل هوشیار

19.12.2025