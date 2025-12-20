آنارشیسم؛ نوستالژی اتوپی است

Anarchism.  آرام بختیاری ناکجاآباد مدینه فاضله، شوق دیدار بهشت زمینی بود.   واژه یونانی…

ایستاده گی طالبان در برابر جریان شکست ناپذیری تاریخ

نویسنده: مهرالدین مشید فرهنگ تسامح گرای خراسان تاریخی و ستیزه جویی…

علم او ټکنالوژي؛ د رښتینې خپلواکۍ محور

په اوسني عصر کې د نړۍ بڼه په بشپړه توګه…

تله‌ی «شرِ کوچک‌تر»؛ چرا نباید بد را در برابر بدتر…

هانا آرنت، فیلسوفی که عمر خود را صرف مطالعه ریشه‌های…

هستی، انسان و عدم 

رسول پویان  عمری گذشت در خم و پیچ مدام هیچ  بـودن نـدیده مانـدن کس در دوام هیچ  جاه و جلال و قـدرت آدم فـسـانه بود  ابحـاری در سـراب تخیّـل تمــام هیچ  زور…

            ائتلاف های شکننده و شجره نامۀ سیاه سیاستگران افغانستان

نویسنده: مهرالدین مشید تغییر ناپذیری طالبان و ناتاثیر گذاری مخالفان اعتماد…

             خواب ظلمانی

خفتگا ن رویا ی  یک  آرا مش ا ند  همچوکشتی بسته…

      نسبت ونسبیت 

نسبت بیان منسوب ومربوط ،ربط وتعلق وبا مفاهیم تناسب ،متناسب…

این هم بیاد تاریخ بماند

قومگرایی و ائتلاف ها بر بنیاد قومیت حلال مشکل افغانستان نیست! گرایش…

چرا اخلاق در همه‌ عرصه‌های زنده‌گی میان بیش‌ترین بشرِ قرنِ…

اخلاق‌نگری به سیاست‌مدارانِ بد اخلاق: مورد ترامپ محمدعثمان نجیب نماینده‌ی مکتب-دینی فلسفی من…

برابری حقوی + استعداد ذاتی = شایسته سالاری...!

انسان ها٬ نظر به توانایی های ذاتی برابر آفریده نشده اند.…

مرغ رویا  

رسول پویان  مسوزان بال پـرواز پرستـوهـای زیبا را   میفگـن در قفسهای طلایی…

تعامل که انزوا؟

نور محمد غفوري په نړیوالو اړیکو کې د هېوادونو برخلیک د…

از کابل تا دیاسپورا؛ روایتی از هفت خوان رنج های…

نویسنده: مهرالدین مشید افغانستان؛ در گره گاۀ تروریسم و مردم این…

هویت و عوامل تعیین‌کننده آن: بررسی علمی و تحقیقاتی

نور محمد غفوری خلاصه هویت یکی از مفاهیم بنیادین علوم اجتماعی و…

نقد متافیزیک؛ شرط انقلابی بودن،شد

Metaphisik. آرام بختیاری متافیزیک؛ میان الاهیات، و هستی شناسی توهمی.   آغاز بحث متافیزیک…

جهان در آستانهٔ زوال دموکراسی

نویسنده: مهرالدین مشید فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ نقطهٔ…

اتحاد 

تابکی در رنج  و دوری ها ستیم موج  نا  پید ا…

نان آوران کوچک

   ساجده میلاد در ازدحام جاده در شب ها  کودکی پرسه می‌زند هر…

یادهانی ضروری

خطاب به کسانی که به خطا، ببرک کارمل و محمود…

«
»

تصور کن !

 تاریخ انتشار :19.12.2025

 hoshyaresmaeil2017@hotmail.com

رشد تکنولوژی به پیشرفت سریع و فزاینده فناوری‌ها در دهه‌های اخیر اشاره دارد که با سرعت خیره‌کننده‌ای زندگی روزمره، کسب‌وکار و جوامع را متحول کرده و باعث افزایش بهره‌وری و رفاه شده است، ماشین هایی جدید ، قطارهایی با سرعت جت و جتهایی عجیب…

درمیانه این همه تغییرات نوین نسبت به قرن پیش ؛ بازماندگان سلطنت هنوز به بازگشت به گذشته اصرار میکنند . یعنی تصور کن درپوش اخنتاق از جامعه ایران برداشته میشود و فرض کنیم سیستم سلطنت از صندوق رای مردم بیرون میاد . حالا این سلطنت ارتجاعی چطور میتواند با جامعه قرن 21 تنظیم کند ؟ و یا فکر میکنند میشود جامعه ایران با حداقل سرعت 60 کیلومتری فرضی را ، با زور و چماق و عربده و فحاشی و سرکوب سلطنت پهلوی … به دوران فرغون برگردانند ؟

سلطنت در تاریخ ایران ریشه و روندی معمولی نداشته که حالا مثل اسکاندیناوی شاه سمبلک داشته باشد . هر چند رضا پهلوی ناخواسته پرده از مسئلهٔ اصلی برمی‌دارد و گفته اگر قرار باشد نقشش سمبولیک باشد، در کاخ بنشیند، سالی یک‌بار مجلس را افتتاح کند و متنی را که نخست‌وزیر نوشته بخواند، این نقش فایده‌ای ندارد یا دوست ندارد…

رضا خان قزاق با کمک انگلیس و آخوند شاه شد و پسرش محمد رضاشاه پهلوی با کمک آمریکا و آخوند در کودتای 28د مرداد 1332 و حالا رضا پهلوی به اسرائیل و آخوند امید دارد . سیستم سلطنتی مربوط به گذشته ای دور است تا قبایل مختلف حول یک راس شاه جمع باشند برای دفاع از خودشان …

این روزها و در قرن 21 چنین شکلی اساسا بی معنی است ساختار سیاسی جهان و منطقه خاورمیانه دیگر مثل قرون پیش نیست .

بازماندگان سلطنت در نوستالژی آبجوی شمس و کافه نادری و مینی ژوب و مجموعه ای از آزادیهای اجتماعی مشغول درجا زدن هستند . اما ساواک و اختناق و سرکوب و دزدی و فساد خاندان پهلوی و در 2 دوران سطلنت پهلوی در قرن 20 همیشه درالویت ذهن است .

سلطنت یک سیستم نخ نمای قدیمی مربوط به قرون گذشته است که ربطی به قرن 21 ندارد . سیستم سلطنتی در هرشکلی یعنی دیکتاتوری.ساختارهایی که روی یک فرد یا یک حزب یا یک اندیشه سوار است،یعنی دیکتاتوری… حزب رستاخیز شاه و حزب کمونیست استالین و حزب الله خدا و حزب هیتلر ….

خاندان پهلوی 2 بار به مدت نیم قرن امتحان عملی پس دادند واسمشان مترادف است با سرکوب و ساواک و زور و فساد…

بازماندگان پهلوی یادشان باشد تا ته تاریخ بدهکارید . وقتی در همین دموکراسی غربی با پرچم ساواک و فرهنگ دست بوسی و سجده و به هم زدن بساط دیگران … ظاهر میشوند ، یعنی نفی و انکار شعورانسانها در قرن 21 …

 قبیله پهلوی دوست دارند بی شعور باقی بمانند انتخاب خودشان است اسکولی وبیشعوری جرم نیست . بیماریست .

اسماعیل هوشیار

19.12.2025

