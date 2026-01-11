     تسخیرگرینلند توسط امریکا، پایان ناتو را رقم خواهد زد

امریکا به کسی پاسخگو نیست . نوشته ی : اسماعیل فروغی

تجاوزآشکارامریکا برکشورمستقل ونزویلا و ربودن رییس جمهور وهمسررییس جمهوردرتاریکی شب ، که ازیکهفته به اینسوجهان را به شوک عجیبی فروبرده است ، قبل ازهمه کوبیدن آخرین میخ بود برتابوت فرسوده ی نظم جهانی وقوانین بین المللی . این عمل قلدرمآبانه ، به اعتباروحیثیت امریکا حتا نزد نزدیکترین دوستان راهبردی اش بشدت صدمه وارد کرده و روی تمام ارزشهای فریبنده ی جهان غرب چون حقوق بشر، دیموکراسی و آزادیخواهی غربی، خط بطلان کشیده است. جالب اینست که تا هنوز سازمانهای بین المللی مدافع حقوق کشورها و مردمان جهان ، کشورهای امریکای لاتین وکشورهای مقتدرجهان ، به جزتقبیح کردن های متداول وهمگون ، نتوانسته اند پاسخ روشن و قاطعی برای این تجاوز و زورگویی آشکار، ارائه دهند. من تاهنوز حتا ازحریفان جهانی ایالات متحده ی امریکا ــ (چین ، روسیه و ایران ) هم ، پیشنهاد قاطعی مثلاً پیشنهاد تحریم امریکا از تورنمنت های جهانی ورزش یا به محاکمه کشاندن متجاوزان و رییس جمهور ربایان دریک دادگاه بین المللی ، نشنیده و نخوانده ام . کدام نیرویی می تواند امریکا را به جرم رییس جمهور ربایی و تجاور بریک کشور مستقل بازجویی و تحریم نماید ؟ هیچ نیرویی . امریکا به هیچ مرجع وسازمانی پاسخگو نیست.

اگر برای لحظه یی تصورنماییم که ، هرگاه جمهوری خلق چین ، رییس جمهور تایوان را می ربود یا جمهوری فدراتیف روسیه ، زیلنسکی را ازخانه اش می دزدید ؛ چه غوغایی گوش جهان را کر می کرد ! ، چه تحریم هایی که وضع نمی شد و چه ناسزا ها و دشنام هایی که ازسوی رهبران امریکا وغرب ، نثار چین و روسیه نمی گردید !

ماست مالی های معمول شورای امنیت واظهارات محترمانه ی آقای گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد که تهاجم بر ونزویلا و رییس جمهورربایی امریکا را با بازی الفاظ نکوهش کردند ، نمی تواند پاسخ روشن و قانع کننده ای به حساب آید .

ویا : اتحادیه ی اروپا که همواره برتمام سیاهکاری های امریکا پرده انداخته است ، اینبارهم با بیانیه ی ریاکارانه ای این تجاوز و این رییس جمهور دزدی امریکا را پرده پوشی کرد . همانگونه که کمک مستقیم امریکا درقتل عام غزه نتوانست خشم اروپاییان این مدافعان دروغین آزادی و حقوق بشر را برانگیزد ، این رییس جمهور ربایی وحمله ی شبانه بر ونزویلای مستقل هم نتوانست آنان را دربرابرامریکا قراربدهد . آنان با ترسی که از دونالدترامپ رییس جمهورامریکا دارند ، فقط با کلمات و واژه های فریبنده ، ازپهلوی تجاوز و رییس جمهور دزدی رد شدند وحتا ازکاربرد واژه ی تجاوز و نقض فاحش قوانین بین المللی هم برای امریکا امتناع ورزیدند . شاید درگرینلندِ دنمارک ، زمانی که دونالد ترامپ با زورآن سرزمین پرازمنابع گرانبها را هم تصرف نماید ، دیگ غیرت اروپاییان به جوش آید ! شاید ! اما از قرارمعلوم درآن حالت هم ، اروپاییان ازترس برانگیختن خشم دونالد ترامپ ، ترس ازدست دادن حمایت امریکا درجنگ علیه روسیه وازترس تنش های تجاری با امریکا ؛ به پذیرش تکرارتحقیر ازسوی ترامپ تن خواهند داد تا قرارگرفتن در برابر ترامپ .

بهرحال ، ازیادنبریم که موضعگیری اتحادیه ی اروپا درمورد تصرف گرینلند توسط امریکا ، آزمون بزرگیست برای کشورهای مقتدراروپایی ، برای اتحادیه ی اروپا و برای پیمان نظامی ناتو . هرگاه رهبران اروپا بازهمانند مستعمره عمل کرده ، گرینلند را دودسته به امریکا تقدیم نمایند ؛ بی تردید بقای ناتو وبقای اتحادیه ی اروپا را با خطر جدی مواجه می سازند .

فروغی ( ماه جنوری سال 2026 )