     تسخیرگرینلند توسط امریکا، پایان ناتو را رقم خواهد زد

آلبر کامو،‌ محصول یا قربانی استعمار فرانسه؟

درودها دوستان گرامی ما! محمدعثمان نجیب  نماینده‌ی مکتب  دینی فلسفی  من بیش از…

کتاب "زندگی عیسی" نقد مسیحیت بود 

Strauß, David (1808-1874) آرام بختیاری داوید اشتراوس؛- مبارز ضد مسیحی، مبلغ علم…

عدل الهی و عدالت اجتماعی و سرنوشت عدالت در جهان

نویسنده: مهرالدین مشید  خوانشی فلسفی–دینی از نسبت خدا، انسان و مسئولیت…

لذت چیست؟

لذت به معنای حقیقی٬ بدون وابستگی به خوردن و مراقبت جنسی٬ بصورت…

اختلاف دښمني نه ده؛ د اختلاف نه زغمل دښمني زېږوي

نور محمد غفوری په انساني ټولنو کې د بڼو او فکرونو اختلاف یو…

شاعر کرد زبان معاصر

آقای هوزان اسماعیل (به کردی: هۆزان ئیسماعیل) شاعر کرد زبان…

چند شعر کوتاه از لیلا طیبی

(۱) انسان کلام سبز ترحم، جاری از گلوی خدا بود.  از یاد برده…

جغرافیای سیاسی افغانستان و رقابت های نیاتی قدرت ها

نویسنده: مهرالدین مشید طالبان ژیوپلیتیک نیابتی؛ در هم زیستی با گروههای…

اعلامیه در مورد یورش سبعانه امپریالیسم آمریکا به ونزوئلا

سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان سرانجام شنبه ۳ جنوری، پس از آنکه…

زخم کهنۀ سال نوین

رسول پویان سال نو آمد ولی جنگ و جـدل افزون شدست کودک…

تحول ششم جدی، روزی که برایم زنگ زنده‌گی دوباره را به…

نوشته از بصیر دهزاد   قصه واقعی از صفحات زنده‌گی ام  این نوشته…

دوستدارم

نوشته نذیر ظفر ترا   از  هر کی بیشتر دوستدارم ترا  چون قیمت  سر دوستدارم سرم  را گر    برند…

مولود ابراهیم

آقای "مولود ابراهیم حسن" (به کُردی: مەولود ئیبراهیم حەسەن) شاعر…

پدیدار شناسی هوسرل؛ ایده آلیستی و بورژوایی؟

Edmund Hussrel(1859-1938)    آرام بختیاری جهان شناسی؛ فنومنولوگی و شناخت ظاهر پدیده ها…

ميسر نميشود

28/12/25 نوشته نذير ظفر پير م    وصال  يار   ميسر   نميشود وقت  خزان   بهار    ميسر  نميشود بيكار م اينكه شعر و…

مهاجران در تیررس تروریستان و بازتولید سلطه طالبان در تبعید

نویسنده: مهرالدین مشید ترور جنرال سریع ، سرآغاز یک توطئه مضاعف،…

شماره ۳/۴ محبت 

شماره ۳/۴ م سال ۲۸م محبت از چاپ برآمدږ پیشکش…

مارکس و اتحادیه‌های کارگری(۸)

نوشته: ا. لازوفسکی برگردان: آمادور نویدی مارکس و جنبش اعتصاب مارکس و انگلس حداکثر توجه خود…

مائوئیسم در افغانستان: از نظریه‌پردازی تا عمل‌گرایی بدون استراتژی

این مقاله به بررسی تاریخی و تحلیلی جنبش مائوئیستی در…

                        به بهانه ی آمستردام              

   نوشته ی : اسماعیل فروغی          من نمیخواهم درباره ی چند وچون…

     تسخیرگرینلند توسط امریکا، پایان ناتو را رقم خواهد زد

     امریکا به کسی پاسخگو نیست .                  نوشته ی : اسماعیل فروغی

     تجاوزآشکارامریکا برکشورمستقل ونزویلا و ربودن رییس جمهور وهمسررییس جمهوردرتاریکی شب ، که ازیکهفته به اینسوجهان را به شوک عجیبی فروبرده است ، قبل ازهمه کوبیدن آخرین میخ بود برتابوت فرسوده ی نظم جهانی وقوانین بین المللی . این عمل قلدرمآبانه ، به اعتباروحیثیت امریکا حتا نزد نزدیکترین دوستان راهبردی اش بشدت صدمه وارد کرده و روی تمام ارزشهای فریبنده ی جهان غرب چون حقوق بشر، دیموکراسی و آزادیخواهی غربی، خط بطلان کشیده است. جالب اینست که تا هنوز سازمانهای بین المللی مدافع حقوق کشورها و مردمان جهان ، کشورهای امریکای لاتین وکشورهای مقتدرجهان ، به جزتقبیح کردن های متداول وهمگون ،  نتوانسته اند پاسخ روشن و قاطعی برای این تجاوز و زورگویی آشکار، ارائه دهند. من تاهنوز حتا ازحریفان جهانی ایالات متحده ی امریکا ــ (چین ، روسیه و ایران ) هم ، پیشنهاد قاطعی مثلاً پیشنهاد تحریم امریکا از تورنمنت های جهانی ورزش  یا به محاکمه کشاندن متجاوزان و رییس جمهور ربایان دریک دادگاه بین المللی ، نشنیده و نخوانده ام . کدام نیرویی می تواند امریکا را به جرم رییس جمهور ربایی و تجاور بریک کشور مستقل بازجویی و تحریم نماید ؟ هیچ نیرویی . امریکا به هیچ مرجع وسازمانی پاسخگو نیست. 

    اگر برای لحظه یی تصورنماییم که ، هرگاه جمهوری خلق چین ، رییس جمهور تایوان را می ربود یا جمهوری فدراتیف روسیه ، زیلنسکی را ازخانه اش می دزدید ؛ چه غوغایی گوش جهان را کر می کرد ! ،  چه تحریم هایی که وضع نمی شد و چه ناسزا ها و دشنام هایی که ازسوی رهبران امریکا وغرب ، نثار چین و روسیه نمی گردید !   

     ماست مالی های معمول شورای امنیت واظهارات محترمانه ی آقای گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد که تهاجم بر ونزویلا و رییس جمهورربایی امریکا را با بازی الفاظ نکوهش کردند ، نمی تواند پاسخ روشن و قانع کننده ای به حساب آید .   

     ویا : اتحادیه ی اروپا که همواره برتمام سیاهکاری های امریکا پرده انداخته است ، اینبارهم با بیانیه ی ریاکارانه ای این تجاوز و این رییس جمهور دزدی امریکا را پرده پوشی کرد . همانگونه که کمک مستقیم امریکا درقتل عام غزه نتوانست خشم اروپاییان این مدافعان دروغین آزادی و حقوق بشر را برانگیزد ، این رییس جمهور ربایی وحمله ی شبانه بر ونزویلای مستقل هم نتوانست آنان را دربرابرامریکا قراربدهد . آنان با ترسی که از دونالدترامپ رییس جمهورامریکا دارند ، فقط با کلمات و واژه های فریبنده ، ازپهلوی تجاوز و رییس جمهور دزدی رد شدند وحتا ازکاربرد واژه ی تجاوز و نقض فاحش قوانین بین المللی هم برای امریکا امتناع ورزیدند . شاید درگرینلندِ دنمارک ، زمانی که دونالد ترامپ با زورآن سرزمین پرازمنابع گرانبها را هم تصرف نماید ، دیگ غیرت اروپاییان به جوش آید ! شاید ! اما از قرارمعلوم درآن حالت هم ، اروپاییان ازترس برانگیختن خشم دونالد ترامپ ، ترس ازدست دادن حمایت امریکا درجنگ علیه روسیه وازترس تنش های تجاری با امریکا ؛  به پذیرش تکرارتحقیر ازسوی ترامپ تن خواهند داد تا قرارگرفتن در برابر ترامپ .

     بهرحال ، ازیادنبریم که موضعگیری اتحادیه ی اروپا درمورد تصرف گرینلند توسط امریکا ، آزمون بزرگیست برای کشورهای مقتدراروپایی ، برای اتحادیه ی اروپا و برای پیمان نظامی ناتو . هرگاه رهبران اروپا بازهمانند مستعمره عمل کرده ، گرینلند را دودسته به امریکا تقدیم نمایند ؛ بی تردید بقای ناتو وبقای اتحادیه ی اروپا را با خطر جدی مواجه می سازند . 

                       فروغی ( ماه جنوری سال 2026 )                                                   

