ترامپ چرا بگرام رامی خواهد؟

این نوشته به علت طولانی بودن دردوبخش منتشرخواهدشد. دربخش اول زمینه ارتباط سرنوشت جنگ اوکرائین با برگشت امریکائی هابه بگرام مطرح می شود. دربخش دوم، برخی اززوایای احتمال برگشت امریکائی هابه بگرام موردارزیابی قرارخواهدگرفت.

جنگ اوکرائین قرارراا زتمام دنیاربوده است زیراتبعات و نقش وتاثیر آن برزندگی رومره انسان های روی زمین وبرروندشکل گیری نظم نوین جهانی ودرنتیجه تقلای نیروهائی که مانع شکل گیری وقوام این پدیده عظیم جهانشمول می شوند، همه وهمه جارادرمی نوردد. ناتو وامریکا دراین جنگ سرمایه گذاری بی سابقه وسرسام آوری را هم درعرصه مادی وهم درپهنای تاثیرگذاری برروان جمعی بشریت براه انداخته اندو وضع امروزی که شکست محتوم آنها رادرپی دارد، به هیچ وجه برای شان قابل قبول نیست وباچنگ ودندان، ازراه های گوناگون بابرخوردی تلافی جویانه درپی ادامه جنگ هستند. قبل از آغاز این جنگ تحریک شده به وسیله امریکا، همه غربی ها دراین تصور بودندکه باحساب های دقیقی که انجام داده بودند، روسیه درمدت کوتاهی درزیربارتحریم های بیسابقه وهمآهنگ غربی ودربرابراوکرائین مجهزبه مقادیربی سابقه ای ازآخرین تجهیزات ودست آوردهادرعرصه تسلیحاتی غربی(که ازسال2014بعدازکودتای فاشیستی آغازشده بود)، کمر خم خواهدکرداما مقاومت وسخت جانی ودرعین حال نیرومندی و تجربه بزرگ روسیه موجب آن شد که نتیجه آن چیزی نباشد که غربی هاانتظارداشتند. دراین جنگ مرگ وزندگی برای روسیه، ناتوتمام قدوباهمه دار وندارخودبه قصدنابودی آن صف آرائی بیسابقه وتاریخی رابه کاربست. نتیجه آن چیزی است که همه روزه شاهدآن هستیم یعنی پیشروی دائم روسیه ودرهم شکستن بلاوقفه ماشین جنگی ناتوکه به وسیله سربازان اوکرائینی به کارانداخته شده است. ازجانب دیگر دلاربه مثابه ارز ذخیره وتبادله جهانی به تدریج تضعیف می شودبناًنقش تعیین کننده امریکا درجهان روبه افول است. دراتحادیه اروپا هم به تدریج شکاف هابرملامی شودواعلام موضع رسمی جنگ طلبان با مخالفت روبه تزایدی مواجه می گردد واحتمال اینکه جنگ اوکرائین درگرماگرم این تعاملات بافروپاشی ارتش اوکراین به پایان برسد، هرروز برجسته ترمی گردد. امریکا نمی خواهد این شکست تاریخی به نام پرطنطنه اش ختم شود. تمام این صحنه سازی های ترامپ وحواریون اش ناشی ازدرک این واقعیت است که گرچه دراثر تبلیغات گمراه کننده رسانه ای دنیای سرمایه داری امپریالیستی تاهنوزتوده های مردمان دنیا به ویژه امریکائی هاازآن درک واطلاع درستی ندارند اما واقعیتی است که نمی توان ازآن فرارکرد.

غربی ها وامریکائی هادرشرایطی که درباطلاق اوکرائین گیرمانده اند، برا ی اولین باردم ازصلح می زنند. چه شد که غربی هابه یک بارگی صلح طلب شدند؟ درواقع اجبار صحنه جنگ کسانی راکه به صلح واقعی هیچ ایمان وعلاقه ای ندارند به سوی نوعی ازتگدی برای صلح اماباحفظ ظاهرمتفرعن کشانده است. آن ها به آتش بس برای تجدید قوا نیازدارندولی روسیه به آن هااین فرصت رانمی دهد. امریکائی هاوبه ویژه ترامپ ناراحت است ازاینکه چراروس ها آتش بس رانمی پذیرنددرحالیکه درغزه همچنان به نسل کشی مردمان بی نواوبی دفاع فلسطینی به دولت فوق دست راستی اسرائیل واعمال فاشیستی آن کمک می کندوپیهم قطعنامه های آتس بس رادرشورای امنیت سازمان ملل وتومی کنند ودربرابرآن به اصطلاح طرح صلح ترامپ برای غزه را مطرح می سازند که یک دنیا غدرونیرنگ درآستین دارد. دیده شودکه بازچه حیله هائی به کارمی برند. سیاست امریکا درقبال مسئله غزه چنان غیرعادلانه، پرازتکبر وبیرحمانه است که الکساندرمرکوری تحلیل گر نامدارانگلیسی می گوید که برخوردترامپ درقبال غزه صاف وساده گانگستریزم است.

اکنون امریکابا درک دقیق ازتوان خودوچشیدن طعم تلخ شکستی که برایش غیرقابل انتظاربود مصم شده است، لااقل درظاهرامر، ازاین مخمصه که درحال برباددادن تمام ابهت ونقش رهبری کننده اش بردنیای غرب است خودرانجات بدهد. حکومت پنهان امریکا بااستفاده ماهرانه ازشیوه بی بندوبارانه ترامپ درتلاش است ازروی صحنه ی این بازی باهمان شیوه مسخره وی بیرون رفته ولی سرنخ حوادث راباارسال سلاح های مرگ بارورهبری عملیات جنگی دراوکرائین درسایه همچنان دردست نگه دارد تااگر معجزه ای رخ دادوغرب راه گم کرده ازقضابه پیروزی هائی دست یافت، ازجمع آوری میوه آن محروم نماند. واقعیت این است که امریکا شدیداًدل درگرواین جنگ دارد وباتمام قوادرفکر انتقام کشی ازروسیه دراین عرصه بسیاربااهمیت جهانی است اما برپایه واقعیت های میدانی چاره ای ندارد جز اینکه بااقدامات نمایشی واتخاذ روشی پرازابهام درباره رهبری جنگ دراوکرائین شکست نهائی راکه به احتمال بسیارقوی اتفاق خواهدافتاد، به نام متحدان بی اراده ورام اروپائی خود ثبت نماید. باصحنه سازی نه چندان ماهرانه ای ، ترامپ(بخوان حکومت پنهان امریکا)به اروپائی ها می گویدشما به اندازه کافی بزرگ هستید، بگیرید رهبری جنگ باروسیه باشما! ولی مطمئن باید بودکه این فقط روی صحنه وظاهرقضیه است؛ درپشت صحنه، پشت میزرهبری جنگ تغیر چندانی واردنخواهدشد زیراجریان بلاوقفه پیشرفته ترین سلاح های مرگبارامریکائی همچنان ادامه خواهدیافت وحتی تشدید خواهدشد، چنانچه دراین روزها زمزمه هایی مبنی برارسال موشک های “توما هوک” ازطریق مقامات مسئول بالارتبه امریکائی چون “جی. دی. ونس” معاون ترامپ ودادن اجازه به کیف برای هدف قراردادن مسکو ودیگر شهرها واهداف دیگر به گوش می رسد. به گفته مسئولین روسی وروداین موشک هاتغییری دروضع کلی جبهه واردنخواهدکرد. شاید برعکس این گفته سخنگوی کرملین آقای”دیمیتری پسکوف” که ناشی از حس اعتمادبه نفس بوده وبا آرامش ومتانت اداشد، بتوان پیش بینی کردکه ورود “توماهوک” هادرصحنه جنگ اوکرائین تغییرات بزرگی رابه شکل فروغلتیدن تندرغضب روس هابر پایگاه هاومراکز فرماندهی اوکرائینی که درآن ها ناتوئی هاهم قراردارند درپی داشته باشد وشاید چه بلایای دیگری که درپی ان خواهد آمد.

درگرماگرم این بازی های فریبنده امریکائی ها، بعضی ازرهبران کوتاه اندیش اروپائی درچنین وضعی باپنهان کردن کوچکی خود درسایه این “بذل” امریکائی ها سربه جنون می زنند وبا به اصطلاح ابتکارات واقدامات تشنج آفرین پیهم خویش به تحریک هرچه بیشترمی پردازندتابتوانند امریکا راوارددرگیری مستقیم تربا روسیه بسازند، این رهبران عاقبت نیندیش شاید نمی دانند که اگرامریکائی هاتوان کاربیشتری رامی داشتند درین جنگی که مال خودشان است، به هیچ وجه دریغ نمی کردند . این رهبران کوته اندیش اروپائی نمی دانند که این بذل امریکائی هادرجهت سپردن ظاهری رهبری جنگ اوکرائین به آن هایک تحفه آلوده به سم است، زیرا امریکائی ها بامهارت اروپائی هارا درصف اول قرارمی دهند تادرصورت شکست بسیارمحتوم دراین جنگ عظیم، پایان ماجرابه نام اروپا رقم بخورد.

اهل سیاست اما می داند که این عقب نشینی امریکا فقط ظاهر قضیه است؛ امریکا پس پرده همچنان پشت فرمان قرارخواهدداشت زیرا نتیجه سهمگیری همه کشورهای عضوناتودرجهت کمک به عملیات بزرگ جنگی به وسیله نیروهای نیابتی اوکرائینی، بدون کمک ورهبری مستقیم(این باراعلام ناشده) امریکا بسیارناچیزخواهدبود. این امریکا است که باامکانات عظیم خود، درعرصه جمع آوری اطلاعات ازطریق ماهواره هاوپروازهای اکتشافی پیرامون روسیه به ویژه جوارمرزهای روسیه دردریاهای بالتیک وسیاه وحتی تعیین اهداف واماده ساختن کوردینات هاجهت گشودن آتش نقش اساسی راایفا می کند. بدون اجازه امریکائی هاشلیک این موشک هاواعزام پهپادهادرعمق خاک روسیه امکان پذیرنیست. درواقع بدون کمک امریکا فروپاشی تمام جبهات دراین جنگ سرنوشت سازبین روسیه وناتوبه سادگی اتفاق خواهد افتاد . گذشته ازآن،همه می دانند که مرکز اساسی رهبری وهمآهنگ سازی کمک رسانی وعملیات جنگی دراوکرائین درپایگاه بزرگ امریکائی “رامشتاین” درجنوب آلمان قراردارد که همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد. “رامشتاین” یکی ازبزرگترین پایگاه های نظامی امریکا دراروپااست. ازاین پایگاه برای عملیات هوائی وپشتیبانی ازنیروهای نظامی دراروپا وخاورمیانه استفاده می شود. دراین مرکز کمک ها، سهمگیری وفعالیت تقریباًپنجاه کشور مرتبط به غرب وناتو درجنگ اوکرائین همآهنگی می شود. نکته دیگری راکه ترامپ گفته این است که اروپائی هامصارف این جنگ رابپردازندوامریکا سلاح های موردنظرراتامین می کند. یک مطلب دراین میان ماهرانه درسایه قرارداده می شود وآن اینکه دردنیای امروزی این سلاح هافقط به اجازه کشور تهیه کننده می توانندمورداستفاده قراربگیرند. هیچ کسی تجاوز صهیونیست هابرقطرو خاموشی کامل پیشرفته ترین سلاح های دفاعی ساخت امریکا راکه قطردراختیاردارد، ازیادنبرده است. درهرجائی که سلاح امریکامورداستفاده قرارمی گیردبایدامریکا کوداستفاده ازآن راآزادکند. درنتیجه این که چه کسی به شرکت های بزرگ مجتمع های نظامی- صنعتی امریکاپول بپردازد، تاوقتی که رهبری پنهانی جنگ درپشت پرده دردست امریکائی هااست، تغییری درصورت واقع جنگ واردنخواهدکرد. این جنگ، ازروزاول؛ ازآوانی که امریکائی هادراوکرائین کودتای فاشیستی رابه راه انداختند جنگ امریکائی هابوده وهمچنان تاآخر مال آنها باقی خواهدماند. مرتبط بااین حوادث، یکی ازویژگی های سیاست های امریکا ازطریق ترامپ دراین ماجراوسایر معضلات امروزی دنیابی مسئولیتی فوق تصور درابراز واعلام وتغییرمتداوم سیاست هااست؛ به نحوی که هیچگاه نمی شودازنیات واقعی امریکا درقبال موضوعات مطروحه سردرآورد واین محتملاً ازجانب سردمداران حکومت پنهان یک امیتازدرجهت انعطاف پذیری درمیدان عمل تلقی شود ولی بی اعتباری شدید نسبت به قول وقرارامریکائی هارادرپی دارد، به عقیده آگاهان سیاسی، هرنوع استتارنقش رهبری کننده امریکا دراین جنگ نمی تواندکسی به ویژه روس هارافریب بدهد. نه تنهادراین زمینه بلکه به طورکلی موضع گیری های ضدونقیض، بی پشتوانه، عامیانه وغیرقابل اعتمادترامپ به ویژه فضای رسانه ای جهان رابه افتضاح کشانیده است. درواقع ترامپ به گفته حتی تحلیل گران امریکائی به یک دلقک شباهت پیداکرده است. می توان به این عقیده رسید که شایدموضع گیری ها واظهارات ترامپ نقش به رسوائی کشاندن سیاست وموضع گیری های مسئولانه راایفامی کندتامردم هرچه بیشتر دربرابرسیاست بی تفاوت بمانند وازآن نفرت پیداکنند. یاشاید این هم موردنظرباشدکه درنتیجه سردرگمی ای که خودمسئولین امریکائی به ویژه حکومت پنهان بامارک ترامپ درمسیرحوادث دراماتیک، انبوه ومتراکم روندتغییر نظم جهانی درشرایط دشوار کنونی با آن روبروشده اند، تلاش دارندباچنین شیوه ای مردم راهم سردرگم سازند. باتوجه به این وضع وعلایم فراوانی که وجوددارد، به سادگی می توان به این نتیجه رسید که سیاست های امریکا درگردبادبی اعتمادی ودرعین زمان خودشیفتگی خطرناکی دست وپا می زند. درشرایط بغرنج وتاحدودی نامکشوف کنونی، این سیاست ها می تواندکسانی راکه درمقام تصمیم گیری قراردارند به اشتباهات بزرگی که برسرنوشت بشریت تاثیرعظیمی خواهدداشت، بکشاند. بایدتوجه داشت که درچنین بغرنجی های دنیای درحال تغییر، ازیک سوسکوت دوستان مطیع وسربه راه امریکامانند اتحادیه اروپا و”غرب جمعی” واز جانب دیگرترس کشورهائی که به ناحق موردتجاوزقرارگرفته اند، سردمداران حکومت پنهان رامحتملاً به سوی این ایده فریبنده می بردکه امریکا همیشه حق به جانب است وهنوزهم نیروئی است که می تواندهرچه بخواهدهمان خواهدشد. اگرچنین باشد، این خطای بزرگ ووحشتناکی است که زمینه های تامین صلح جهانی راشکننده ترساخته و جهان رابه سوی تشنج وبی امنی بیشتر خواهدکشاند. این به این معنی نیست که دیگرامریکا نقشی نداردوهمه بایدازاو روبرگردانند. نه؛ چنین نیست تاهنوزهم دربسی مواردامریکا حرف اول رامی زند ولی روندی که آغازشده وپرازبغرنجی های دوران های گذاربااهمیت تاریخی است، اتفاقاً آغاز گسل ازهمین نقشی است که امریکا به ایفای آن پافشاری ورزد.

بناً بخشی ازحکومت پنهان وسردمداران هوشیارامریکا درحال هضم این واقعیت دردناک هستند ودرفکر چاره جوئی برای تلافی امکانات ازدست رفته خوددرجاهائی دیگر ویافتن راه های دیگری جهت ایجادمزاحمت برای دشمن سرسخت وتاریخی خویش یعنی روسیه تقلاوتلاش دارند. دراین زمینه یکی از راه هائی راکه امریکائی ها به احتمال قوی درکنارسایربازی های سیاسی وعملیاتی خویش درپیش خواهندگرفت استفاده ازسرمایه گذاری های پنهانی، هوشیارانه، درازمدت وبااهمیت شان درافغانستان خواهدبود. دراین عرصه دراین روزها بعدازاظهارات جنجالی ترامپ همه جا صحبت ازبگرام است.

ادامه دارد