ترامپ: دیپلماسی در قبال ایران را ترجیح میدهم
دونالد ترامپ در سخنرانی سالیانه خود در صحن کنگره، ضمن تمجیدهای افراطی از خود و ادعاهای همیشگی، گفت: دیپلماسی را در قبال مسئله ایران ترجیح میدهم.
دونالد ترامپ در آغاز سخنرانی خود مدعی شد: کمتر از ۵ ماه دیگر کشور ما جشن استقلال را برگزار خواهد کرد. امروز مرزهای ما امن است و ما به نتایج بهتری دست خواهیم یافت و این عصر طلایی آمریکا است.
ترامپ گفت: جنگها و هرج و مرج را در سراسر جهان به ارث بردم و دولت جو بایدن و متحدانش در کنگره بدترین فاجعه تورم را برای ما به ارث گذاشتند. میتوانم با افتخار بگویم که پس از یک سال از به دست گرفتن قدرت، ما به یک تحول تاریخی دست یافتهایم.ما مدت کوتاهی پیش یک کشور مرده بودیم و اکنون جذابترین کشور جهان هستیم.
رئیس جمهور آمریکا در ادعایی دیگر گفت: من در عرض ۱۲ ماه بیش از ۱۸ تریلیون دلار تعهد از سراسر جهان دریافت کردم.
ترامپ همچنین با توصیف شرایطی که از دولت بایدن تحویل گرفته است، گفت: «من یک بحران واقعی را به ارث بردم؛ اقتصادی راکد با تورمی در سطوح بیسابقه و مرزهایی کاملاً باز.»
وی ادامه داد: «ما به شرایط گذشته برنخواهیم گشت. من یک بحران واقعی را با اقتصادی راکد، تورم بیسابقه و مرزهای باز به ارث بردهام».
رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد: در حال حاضر آمریکاییهای بیشتری نسبت به هر زمان دیگری در تاریخ کشورمان شغل دارند.
وی افزود: تولید نفت ما بیش از ۶۰۰ هزار بشکه افزایش یافته و شریک جدید ما ونزوئلا بیش از ۸۰ میلیون بشکه به ما عرضه کرده است.
ترامپ ادامه داد: نرخ قتل در سال گذشته بزرگترین کاهش خود را در تاریخ ثبت و پایینترین میزان را در بیش از ۱۲۵ سال گذشته تجربه کرده است
رئیس جمهور آمریکا گفت: دولت بایدن و متحدانش در کنگره بدترین نرخ تورم را در تاریخ کشورمان ایجاد کردهاند.وی مدعی شد: واشنگتن دیسی اکنون یکی از امنترین شهرهای ایالات متحده است.
وی در ادامه سخنان خود مدعی شد: امسال سال جشن گرفتن کشورمان و قهرمانانی خواهد بود که آزادی آن را حفظ کردند.
ترامپ با ادعای اینکه امروز مرزهای آمریکا امن هستند، گفت: «ما به نتایج بهتر و بهتر و بهتری دست خواهیم یافت. ما در ۹ ماه گذشته حتی یک مهاجر غیرقانونی را به آمریکا راه ندادهایم».
رئیس جمهور آمریکا گفت: از جمهوریخواهان خواستم بزرگترین کاهش مالیاتی در تاریخ ایالات متحده را تصویب کنند، اما برخی دموکراتها آن را رد کردند.
ترامپ ادامه داد: روزی فرا خواهد رسید که تعرفهها جایگزین مالیات بر درآمد شوند که بار سنگینی بر دوش شهروندان آمریکایی است.
وی درباره تصمیم دیوان عالی آمریکا در مورد تعرفهها گفت که این تصمیم بسیار تاسف بار است.
ترامپ اظهار داشت: من از تعرفهها استفاده کردم و صدها میلیارد دلار درآمد کسب کردم و معاملات زیادی را انجام دادیم.
رئیس جمهور آمریکا همچنین با اشاره به دویستوپنجاهمین سالگرد تاسیس ایالات متحده که قرار است امسال گرامی داشته شود، در ادعایی دیگر ریاست جمهوری خود را «تحولی ماندگار در تاریخ» توصیف کرد.
ترامپ گفت: تقریباً همه کشورها و شرکتها میخواهند توافقنامههای تجاری امضا شده با ما را قبل از تصمیم دادگاه عالی حفظ کنند.
وی افزود: توافقنامههای تجاری تحت قوانین جایگزین کاملاً آزمایششده و تأییدشده به قوت خود باقی خواهند ماند.
ترامپ همچنین مدعی شد: به تورم عظیم در قیمت داروهای تجویزی که قبلاً سابقه نداشته و با وجود تلاشهای رؤسای جمهوری قبلی تحقق نیافته، پایان خواهم داد.
رئیس جمهور آمریکا اشاره داشت: امشب رسماً جنگی علیه تقلب و فساد را اعلام میکنم که رهبری آن را جی. دی .ونس، معاون فخیم رئیسجمهور برعهده خواهد داشت.
ترامپ در بخشی از سخنرانی خود درباره سومالی ادعا کرد: جامعه سومالیایی در مینهسوتا پول مالیاتدهندگان را میدزدد و این فسادی است که نمیخواهیم از طریق مهاجرت غیرقانونی وارد کنیم.
وی افزود: میخواهم بودجه شرکتهای بیمه بزرگ را متوقف کنم و پول را مستقیماً به مردم بدهم تا خودشان مراقبتهای بهداشتی بخرند.
ترامپ گفت: دموکراتها بودجه وزارتخانه مسئول حمایت از آمریکاییها را مسدود کردند.
رئیسجمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود با اذعان به قدرت و توان موشکی ایران اما با چاشنی «ایرانهراسی» گفت: ایران موشکهایی توسعه داده که قادرند اروپا و پایگاههای ما در خارج را تهدید کنند و هماکنون در حال توسعه موشکهایی هستند که به ایالات متحده خواهند رسید.
وی همچنین با بیان اینکه «ما در حال مذاکره با ایران هستیم.» به سبک همیشگی و با تکرار تناقضگوییهای خود مدعی شد که «من ترجیح میدهم این مسئله از طریق دیپلماسی حل شود، اما هیچ کس نباید در عزم آمریکا تردید کند، هرگز اجازه نخواهم داد که ایران به سلاح هستهای دست یابد.»
رئیس جمهوری آمریکا در حالی ادعا می کند که مانع دستیابی ایران به سلاح هسته ای می شود که دستیابی به سلاح اتمی هرگز بخشی از دکترین دفاعی ایران نبوده است. فتوای رهبری معظم انقلاب درباره حرام بودن ساخت و استفاده از سلاح های هسته ای مهمترین سند حقانیت ایران در استفاده صلح آمیز از این فناوری است.
آژانس بین المللی انرژی اتمی و حتی دستگاه های جاسوسی غربی نیز بارها در گزارش های متعدد بر ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران صحه گذاشته اند. تلاش رژیم صهیونیستی برای ایجاد ایرانهراسی در جهان مهمترین علت توجه آمریکا و دیگر قدرتهای جهانی به موضوع هسته ای ایران شده است.
رئیس جمهوری آمریکا درباره رویکرد این کشور در آمریکای لاتین نیز گفت : در حال تلاش برای بازگرداندن امنیت و برتری آمریکا در نیمکره غربی هستیم و اقدامات لازم را برای حفاظت از منافع خود انجام میدهیم.
وی افزود : باندهای قاچاق مواد مخدر طی سالهای گذشته بر مناطق وسیعی از منطقه ما، از جمله بخشهای بزرگی از مکزیک، مسلط شدهاند.
ترامپ درباره ونزوئلا نیز گفت: گروهی از نیروهای ویژه ما در ژانویه گذشته در ونزوئلا یکی از پیچیدهترین و چشمگیرترین عملیاتهای نظامی تاریخ را انجام دادند.
رئیس جمهوری آمریکا افزود : از ژانویه گذشته با رهبری جدید ونزوئلا همکاری کردهایم که صدها زندانی سیاسی را آزاد کرده است. ما از نزدیک با رئیسجمهور جدید ونزوئلا همکاری میکنیم تا دستاوردهای اقتصادی بزرگی برای هر دو کشور به دست آوریم.
وی از عملیات آمریکا در ونزوئلا به عنوان یک پیروزی بزرگ برای امنیت ایالات متحده یاد کرد و مدعی شد که این اقدام افقهای روشن و جدیدی برای مردم ونزوئلا ایجاد میکند.
ترامپ گفت : به لطف کارزار نظامی ما در منطقه کارائیب و اقیانوس آرام، ورود مقادیر بیسابقه از مواد مخدر به کشورمان متوقف شده است.
وی با بیان اینکه هیچ کشوری نباید در عزم آمریکا تردید کند، ادعا کرد که ما قدرتمندترین ارتش جهان را در اختیار داریم و امیدواریم هرگز مجبور به استفاده از آن نشویم.
تقلب در انتخابات ما بسیار گسترده است
ترامپ درباره مهاجران غیر قانونی نیز گفت: وظیفه دولت آمریکا حفاظت از شهروندان آمریکایی است نه مهاجران غیرقانونی.
وی درباره شهردار نیویورک هم گفت که شهردار نیویورک کمونیست است، اما آدم خوبی است.
ترامپ افزود: از کنگره میخواهم لایحهای را تصویب کند که مهاجران غیرقانونی را از رأی دادن در انتخابات آمریکا منع کند.
وی اظهار داشت: تنها دلیلی که دموکراتها از ارائه کارت شناسایی رأیدهنده خودداری میکنند، این است که میخواهند انتخابات را دستکاری کنند.
وی افزود: تقلب در انتخابات ما بسیار گسترده است و همه رأیدهندگان باید کارت شناسایی خود را ارائه دهند.
رئیس جمهوری آمریکا گفت: دموکراتها کشور ما را نابود میکنند اما ما جلوی آن را گرفتیم.
رئیس جمهور آمریکا افزود: ما دین را دوست داریم و احیای آن را دوست داریم و آن با قدرتی بازمیگردد که هیچکس انتظارش را نداشت.
وی در ادامه سخنرانیش گفت: چیزی که بین آمریکا و مرزهای کاملاً باز فاصله میاندازد، رئیسجمهور ترامپ و جمهوریخواهان بزرگ در کنگره هستند.
ترامپ با بیان اینکه از تابستان گذشته شروع به استقرار گارد ملی و امنیت فدرال برای بازگرداندن امنیت به خطرناکترین شهرهایمان از جمله پایتخت کرده است، مدعی شد که جرم و جنایت در واشنگتن به لطف استقرار گارد ملی تقریباً از بین رفته است.
ترامپ مدعی شد: فردی که به نیروهای گارد ملی در پایتخت تیراندازی کرد، بیمار و خارج از کنترل بود و نباید در کشور ما میبود.
وی بدون اشاره به ناراضایتی موجود در میان شهروندان به خاطر سیاستهای خود در داخل و خارج از کشور افزود: ما به بازگرداندن امنیت به آمریکاییها در داخل افتخار و همچنین برای بازگرداندن امنیت به آمریکاییها در خارج از کشور تلاش میکنیم.
ترامپ با تکرار ادعاهای گذشته خود گفت: در ده ماه اول ریاست جمهوریام، ۸ جنگ از جمله غزه را به پایان رساندم.
ترامپ درباره جنگ اوکراین نیز ادعا کرد: ما به شدت برای پایان دادن به جنگ در اوکراین تلاش می کنیم.
وی با اشاره به تبادل اسرا بین حماس و اسرائیل گفت: حماس با اسرائیل برای بازگرداندن اسرای مرده در غزه همکاری کرد.
ترامپ گفت: تمامی اسرای زنده و مرده بر اساس توافق آتش بس غزه که درباره آن مذاکره کردیم، بازگردانده شدند.
وی مدعی شد که برای تحقق صلح تا حد امکان تلاش خواهد کرد و هرگز در برابر تهدیدهایی که آمریکا با آن مواجه است، در صورت لزوم، تردید نخواهد کرد.