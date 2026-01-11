ترامپ در مصاحبه ای گفت اشتیاق زیاد برای سقوط رژیم ایران دارد !

حمایت ازین اشتیاق در میان برخی ایرانیان در داخل و خارج و نیز عده ای از مردمان غیر ایرانی زیاد است .

این حقیقت است که تحرکات خیابانی چند روز اخیر منشا از مشکلات مردم ، فساد دستگاه اداری ، و برخی مظالم رژیم علیه مردم می‌گیرد، اما این عوامل باعث شده است تا زمینه برای نفوذی های موساد اسرائیل و سی.ای.ای. آمریکا مساعد گردد. بیش از چهل سال تحریم ها و تعزیرات ، تبلیغات گسترده اسرائیل و آمریکا علیه رژیم وضعیت پولی و اقتصادی آن کشور را به حالت ناهنجاری در آورده و در انگیزش احساسات تاثیر قوی بجا گذاشته است . حملات اسرائیل بر ایران و بمباردمان توسط آمریکا را در ایجاد و گسترش معضلات اقتصادی و بحران اسعاری نباید دست کم گرفت . شعار های هماهنگ بنیامین نتنیاهو و دونالد ترامپ در مورد سرنگون سازی رژیم پیش از جریانات داخلی جا ی فضای مطبوعات را درهم پیچیده بود .

تعهدات شهزاده پهلوی به اسرائیل و آمریکا و ریکلام او توسط مطبوعات هردو کشور نشانه دست داشتن در تحرکات جاری میباشد .

ایران بخاطر نفت و گاز از توجه آمریکا دور نیست ، ترامپ نفت خوار در بدست آوردن منابع نفتی ایران مانند ونزویلا طمع کلان دارد و مشتاق سقوط رژیم است و اسرائیل ایران را بحیث یگانه کشور اسلامی غیر متحد با خوددر منطقه خطر بزرگ تبلیغ می‌کند.

انقلات اسلامی ایران و تحول هفت ثور در افغانستان در یک سال و با تفاوت چند ماه رخ داد. در افغانستان در چهل سال چهار رئیس جمهور کشته شد ، دوبار مورد حمله کشورهای خارجی قرار گرفت ، حدود شش بار تحول قدرت یا به اثر مداخله و لشکر کشی خارجی یا از اثر اختلافات درونی عملی گردید ، اما درین مدت در ایران با حفظ همه معضلات ناشی از تحر یم ها رژیم حاکم برقرار باقی مانده است .

تحولات و تجاوزات در افغانسنان شاهد نابه سامانی ها ، قتل ها و کشتارها ، ویرانی و فرار ها بوده است که کشور را به زانو انداخت . از روی تجربه چهل و هفت ساله افغانستان ایرانیان معترض و مدافعان آن بدانند که در قبال تحرکات مدنی آغاز شده استفاده جویان آمریکا و اسرائیل روزی را به ایران نخواهند آورد که مردم ایران چیزی بدست بیاورند جز آزادی مطبوعات کنترول شده( عمدتآ بی بند وباری تبلیغاتی ) ، آزادی های افراطی دوران شاه با از دست دادن منابع و ذخایر کشور شان .

آمریکا و اسرائیل برای تضعیف ایران یا به تجزیه دست خواهند زد یا به یک حکومت غیر ملی ، تابع و منقاد امر و نهی خود اکتفا خواهند کرد . آن گاه یقینا مردم ایران منقاد چنین حالت نخواهند شد و آرامش به کشور بر نخواهد گشت اگرچه مانند احمد الشرع همه توجه غرب به آن معطوف گردد .

کسانیکه از پادشاهی آریامهر پدر شهزاده خاطره ها دارند فراموش نکنند که مظالم شاه در کشتار ها. اعدام ها، شکنجه ها ثبت تاریخ آن دوران ایران میباشد ، زندان های باغ شاه و اوین در آن زمانه ها شکنجه گاه و مقتلگاه کسانی بود که برای عدالت و دموکراسی می رزمیدند ، باسلطه آمریکا بر دستگاه شاهی و محافظین آمریکایی شاه مخالف بودند ، . رژیم شاه به اثر یک کودتای خونین علیه حکومت دکتور مصدق از طرف سی. ای. ای. روی کار آورده شد پنجاه سال بعد ازآن کودتا مسئول سی. ای .ای در سازماندهی کودتا علیه مصدق در بی بی سی جر یان مکمل آغاز و انجام کودتا را بازگو کرد. حالا هم نباید از خطر چنین پلان مخفی آن سازمان خالی ذهن بود .

یاد آوری آزادی های دوران شاهی در برخی موارد چون نشرات به شرط آنکه ضد آمریکا و اسرائیل و رژیم شاه نمی بود یک جهت تاریخ است ولی زجر ها ، شکنجه ها ، کشتار ها و زندانی سازی ها ی مخالفین سیاسی رژیم روی دیگر صفحات تاریخ ایران میباشد .

احتمال سقوط رژیم ایران پیامد های کلانی چون سقوط ارزش های ایرانی ، تاراج دارایی های نفت و گاز ، تضعیف قدرت دفاعی ، خطرات جنگهای داخلی ، خطرات تجزیه و مشکلات عدم توانایی رهبری را در قبال میداشته باشد ، با چنین حالت منطقه ما دچار بحران خواهد شد ( گرچه پیش از بروز این حوادث پاکستان ، عربستان سعودی و حالا ترکیه با هم متحد شده اند )،.

قضاوت پیش از وقت مشکل است اما نشانه‌ها و علائم خطرات را می‌توان از پیش دید .

در هر تحولی که پای امر یکا و اسرائیل دخیل باشد نفعی برای مردم ایران ازآن متصور نمی‌باشد .