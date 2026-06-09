ترامپ، پادشاه یهودیان
او حاضر است آمریکا را فدای اسرائیل بکند.
ناظران کاهش بیشتر محبوبیت ترامپ را پیشبینی میکنند.
والنتین کاتاسانوف (Valentin Katasonov)، پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدیر مرکز پژوهشهای اقتصادی «شاراپوف»- فدراسیون روسیه، پژوهشگر مسائل پشت صحنه
ا. م. شیری- پیشتر در پائیز سال ١۴٠٣ نیز از همین نویسنده یک مقالۀ تحلیلی زیر عنوان: «دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یا پادشاه یهودیان» منتشر کردهام. مطالعۀ هر دو مطلب توصیه میشود.
دونالد ترامپ، چهل و هفتمین رئیس جمهور آمریکا، در ۱۴ ژوئن،۸۰ ساله میشود. سنی مناسب و بسیار محترم. به نظر میرسد زمان بازنشستگی فرا رسیده است. به هر حال، وقتی دورۀ ریاست جمهوری او به پایان برسد، ترامپ ۸۲ ساله خواهد بود. این یک رکورد سنی برای یک رئیس جمهور آمریکا است که کاخ سفید را ترک میکند. حتی جو بایدن هم وقتی کاخ سفید را ترک کرد، چند ماه جوانتر بود. اما دو دوره حضور در کاخ سفید برای ترامپ خستگیناپذیر کافی نیست. او رؤیای شرکت دوباره در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ۲۰۲۸ را در سر دارد.
گذشته از همۀ اینها، در تاریخ آمریکا سابقه دارد که یک نفر چهار بار عهدهدار مقام ریاست جمهوری باشد. فرانکلین روزولت نمونۀ این بود. اما در سال ۱۹۵۱، متمم بیست و دوم قانون اساسی آمریکا تصویب شد که هر نفر را به دو دوره در کاخ سفید محدود میکرد. با این حال، ترامپ از متمم بیست و دوم فعلی نگران نیست. او تلاش خواهد کرد تا آن را لغو کند، اگرچه روند لغو پیچیده است و به درصد بسیار بالایی از آرای موافق نیاز دارد. کارشناسان معتقدند احتمال موفقیت ترامپ کم است.
اما او یک طرح جایگزین دارد. ترامپ در سال ۲۰۲۸ برای معاونت ریاست جمهوری نامزد خواهد شد و یکی از نزدیکانش (مانند جی. دی. ونس) به عنوان نامزد اسمی ریاست جمهوری فعالیت خواهد کرد. پس از پیروزی در انتخابات و تصدی مقام، رئیس جمهور اسمی به بهانههای مختلف استعفا خواهد داد و ریاست جمهوری را به ترامپ واگذار خواهد کرد. با این حال، کارشناسان حقوقی بطور جدی معتقدند که این گزینه نامشروع خواهد بود. زیرا، طبق متمم دوازدهم قانون اساسی، کسی که واجد شرایط تصدی مقام ریاست جمهوری نباشد، از حق انتخاب شدن به عنوان معاون رئیس جمهور نیز برخوردار نیست.
ترامپ همچنین این گزینه را در آستین دارد که با اعلام وضعیت اضطراری ملی و لغو انتخابات، برای سومین دوره رئیس جمهور باقی بماند. ظاهراً، برای دستیابی به این هدف، ترامپ آماده است تا یک جنگ بزرگی که زمینۀ اعلام وضعیت اضطراری ملی را فراهم میآورد، آغاز کند. من قبلاً در مورد اینکه چگونه ترامپ بارها با صدور فرمان اجرایی وضعیت اضطراری اعلام کرده، و به او قدرت تصمیمگیری در مورد مسائلی را داده که معمولاً در اختیار کنگرۀ آمریکا است، نوشتهام. چهل و هفتمین رئیس جمهور آنقدر قدرت در دستان خود جمع کرده که به عنوان «پادشاه آمریکایی» شناخته میشود.
در عین حال، ترامپ در حال بررسی یک «فرودگاه پشتیبان» است تا در صورتی که تمام برنامههایش برای اقامت سومین بار در کاخ سفید با شکست مواجه شود، از آن استفاده کند. این گزینۀ پشتیبان، تصدی نخستوزیری اسرائیل است. و این شوخی نیست.
ترامپ در ٢٠ مه، به خبرنگاران گفت: «میزان محبوبیت من در اسرائیل اکنون ٩٩ درصد است. ممکن است برای نخست وزیری تلاش کنم. بنابراین، شاید پس از پایان دورۀ فعلی ریاست جمهوری به اسرائیل بروم و سعی کنم نخست وزیر شوم». میتوان فرض کرد که ترامپ امیدوار است جایگزین بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر فعلی شود. این دو سیاستمدار همیشه رابطۀ بسیار نزدیک و تنگاتنگ با هم داشتهاند. ترامپ در بیانیۀ خود افزود که بنیامین نتانیاهو را «فرد بسیار خوبی میداند و هر کاری را که از او میخواهم، انجام میدهد». با این حال، نتانیاهو احتمالاً در مورد ترامپ همین فکر را میکند. ما با چشمان خود میبینیم که ترامپ هر کاری را که نخست وزیر فعلی اسرائیل از او میخواهد انجام دهد، انجام میدهد.
آدمهای بد در اسرائیل میخواهند نتانیاهو را برکنار کنند و سپس فوراً او را به زندان بفرستند. سه پروندۀ جنایی علیه او تشکیل شده و تا زمان تصدی نخستوزیری نتانیاهو «مسدود» شدهاند. اگر نتانیاهو بتواند دو یا سه سال دیگر دوام بیاورد، «ناجی» او، ترامپ، خواهد آمد و نخستوزیری اسرائیل را به دست خواهد گرفت و پروندههای جنایی را مختومه اعلام خواهد کرد و یا با حکمی نتانیاهو را «عفو» خواهد کرد.
در مورد روابط سرشار از محبت و دلبستگی میان ترامپ و نتانیاهو، همین بس که در اوایل ماه مه، رئیسجمهور آمریکا بار دیگر از اسحاق هرتزوگ، رئیسجمهور اسرائیل خواست تا در بحبوحۀ روندهای قضایی جاری علیه نخستوزیر اسرائیل، او را مورد عفو قرار دهد. ترامپ خطاب به رئیسجمهور اسرائیل اظهار داشت: «اگر من و بیبی (نتانیاهو) نبودیم، اسرائیل اصلاً وجود نداشت؛ دقیقاً به همین ترتیب. شما به نخستوزیری نیاز دارید که بتواند بر جنگ تمرکز کند، نه بر این مزخرفات». ترامپ به سرعت به نقش حیاتی خود در حفظ کشور اسرائیل اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که شهروندان و سیاستمداران قدرشناس اسرائیلی از نامزدی او برای نخست وزیری حمایت کنند.
ظاهراً بین هرتسوگ و نتانیاهو روابط سرشار از محبت و صمیمیت برقرار نیست. واکنش رئیسجمهور اسرائیل به درخواست ترامپ بسیار خشک و رسمی بود. هرتسوگ اعلام کرد که تصمیم دربارۀ احتمال عفو نتانیاهو به فراخوانهای علنی رئیسجمهور آمریکا وابسته نخواهد بود. زیرا، این موضوع منحصراً در حوزۀ صلاحیت نهادهای دولتی اسرائیل است و مطابق روند قانونی تعیینشده، با مشارکت وزارت دادگستری و مشاور حقوقی دفتر رئیسجمهور بررسی خواهد شد.
به نظر میرسد که هرتزوگ دوست نزدیک ترامپ هم نیست. اما به عقیدۀ رئیسجمهور آمریکا، مردم اسرائیل شیفتۀ او، یعنی ترامپ، هستند. زیرا، او گفته است که میزان محبوبیت ترامپ در اسرائیل حدود ۹۹ درصد است. در واقع، به نظر میرسد که محبوبیت ترامپ در اسرائیل واقعاً از محبوبیت نتانیاهو بالاتر باشد.
اما رقم ۹۹ درصد آشکارا اغراقآمیز است و به عادت ترامپ در استفاده از «عبارات پرطمطراق» برمیگردد. ترامپ حتی در نخستین دورۀ حضور خود در کاخ سفید نشان داد که اسرائیل را کمتر از آمریکا دوست ندارد. در سال ۲۰۱۸، پس از انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم (بیتالمقدس)، میزان حمایت از ترامپ در اسرائیل، طبق نظرسنجی مرکز پژوهشی «پیو» (Pew Research Center)، از ۵۶ درصد به ۶۹ درصد افزایش یافت. در آن زمان، ۸۰ درصد پاسخدهندگان دربارۀ ترامپ نظر مثبت داشتند و ۸۶ درصد معتقد بودند که دولت آمریکا هنگام تدوین سیاستهای خود واقعاً منافع اسرائیل را در نظر میگیرد.
در نظرسنجی مرکز پژوهشی «پیو» که در سال ۲۰۲۵ انجام شد، ۶۹ درصد اسرائیلیها به عملکرد ترامپ در عرصۀ بینالمللی ابراز اعتماد کردند. این دومین نتیجه در میان ۲۴ کشور شرکتکننده در این پژوهش بود (پس از نیجریه با ۷۹ درصد)
البته، ترامپ از چنین اعتمادی در داخل آمریکا برخوردار نیست. طبق گزارش گالوپ، میزان محبوبیت دونالد ترامپ در کل دورۀ ریاست جمهوریاش در آوریل ۲۰۱۹ در اوج خود به ٪۴۶ رسید. طبق نظرسنجی گالوپ که در دسامبر ۲۰۲۵ به عمل آمد، میزان محبوبیت ترامپ به ٪۳۶ کاهش یافت که بدترین رقم در دورۀ دوم ریاست جمهوری او بود. کمترین میزان محبوبیت ترامپ در ماه مه امسال، ٪۳۵ ثبت شد.
جامعهشناسان و دانشمندان علوم سیاسی پیشبینی میکنند که میزان حمایت از ترامپ در آمریکا همچنان کاهش یابد. مهمترین دلیل آن، این است که او به خاطر اسرائیل، برای نخستین بار آمریکا را مستقیماً وارد جنگ در خاورمیانه کرده است. به جای پیروزی برقآسایی که ترامپ انتظارش را داشت، عملیات نظامی طولانیمدتی شکل گرفته که هیچ چشمانداز روشنی برای پیروزی در آن دیده نمیشود.
در این جنگ ۴۲ فروند ماشین پرنده، از جمله هواپیماها، بالگردها و پهپادهای بزرگ از دست رفتهاند. بر اساس برآورد پایگاه «ردیاب هزینههای جنگ ایران» (Iran War Cost Tracker)، آمریکا طی ۷۹ روز جنگ با ایران، با احتساب مخارج نگهداری پرسنل کشتیهای آمریکایی اعزامشده به خاورمیانه و سایر هزینههای جانبی، بیش از ۸۵ میلیارد دلار هزینه کرده است. این «شمارشگر جنگ» روزانه ۱ میلیارد دلار ضرر از خزانهداری را ثبت میکند. اینکه این «شمارشگر» تا چه زمانی به کار خود ادامه خواهد داد، حدس و گمان است
علاوه بر این، اقتصاد آمریکا به دلیل افزایش شدید قیمت نفت و فرآوردههای نفتی پس از انسداد تنگۀ هرمز، متحمل خسارات هنگفتی شده است. طبق گزارش دانشکدۀ امور بینالملل و عمومی واتسون در دانشگاه براون، تا ۱۷ مه ۲۰۲۶، خسارت وارده به اقتصاد آمریکا از جنگ با ایران، با در نظر گرفتن افزایش قیمت بنزین و گازوئیل، بالغ بر ۴۱ میلیارد و ۵٠٠ میلیون دلار یا تقریباً ۳۱۶ دلار به ازای هر خانوار آمریکایی بوده است. قیمت بنزین در آمریکا در ۱۷ مه ۵۱ درصد افزایش یافت و به ۴ دلار و ۵۱ سنت در هر گالن رسید و قیمت گازوئیل نیز با افزایش ۵۴ درصدی، به ۵ دلار و ۶۵ سنت در هر گالن رسید.
در آمریکا هرچه بیشتر زمزمههایی مبنی بر این شنیده میشود که ترامپ به بهای منافع آمریکا، سیاستی را دنبال میکند که صرفاً در راستای منافع اسرائیل است. از همین رو، مخالفان سرسخت ترامپ میگویند که او رئیسجمهور آمریکا نیست، بلکه «پادشاه یهودیان» است. جالب توجه آنکه در میان شهروندان آمریکایی که خود را «یهودی» معرفی میکنند، نگرش نسبت به ترامپ حتی منفیتر از نگرش نوادگان آنگلوساکسونهاست. بهعنوان نمونه، ترامپ در سال ۲۰۲۴ با ابراز ناراحتی خاطرنشان کرد که تنها ۲۱ درصد از رأیدهندگان یهودی به او رأی دادهاند.
حالا برگردیم به اظهارات ترامپ دربارۀ آمادگیاش برای نخستوزیر شدن در اسرائیل. برخی این سخن را شوخی تلقی کردند. اما هر شوخی سهمی از حقیقت در خود دارد. به خصوص وقتی که بارها و بارها تکرار شود. لازم به یادآوری است که ترامپ این شوخی را اولین بار در دورۀ اول ریاست جمهوری خود مطرح کرد. در نوامبر ۲۰۱۹، یهودیان ارتدکس آمریکایی در هتل اینترکانتیننتال برای جمعآوری کمک مالی برای مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آیندۀ ترامپ در سال بعد در منهتن مراسمی برگزار کردند. چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا به این مراسم دعوت شد و دونالد ترامپ آن را پذیرفت. خاخام یوسف اسحاق جاکوبسون این مراسم را با یک دعای ویژه به افتخار ترامپ آغاز کرد: «ای خدای ما، پادشاه جهان، تو متبرک هستی که بخشی از عشق، جلال و شفقت خود را به انسانی عطا کردهای که همواره از حیثیت هر انسان بیگناه و هر یهودی حمایت میکند». در این گردهمآیی، خاخامها و دیگر یهودیان سخنان ستایشآمیز بسیاری دربارۀ ترامپ بیان کردند. ترامپ نیز در پاسخ سخنرانی کرد. از میان سخنان او تنها به یک بخش اشاره میکنم. ترامپ از این شکایت کرد که دموکراتهای آمریکا در پی سازماندهی روند استیضاح او هستند. او گفت که اگر دموکراتها موفق شوند وی را از کاخ سفید کنار بزنند، آماده است فعالیت سیاسی خود را در اسرائیل ادامه دهد آن هم نه در هر سمتی، بلکه در مقام نخستوزیر اسرائیل. ترامپ گفت: «فکر میکنم میزان محبوبیت و تأئید من در اسرائیل ۹۸ درصد است. اگر اینجا اتفاقی بیفتد، به اسرائیل میروم. من نخستوزیر خواهم شد». حاضران از این سخنان و افشاگری دونالد ترامپ با شادی استقبال کردند.
اینکه ترامپ نخستوزیر اسرائیل خواهد شد یا نه، پرسش بزرگی است. البته به احتمال زیاد چنین نخواهد شد. اما بسیاری معتقدند که ترامپ برای اسرائیل حتی بیشتر از بنیامین نتانیاهو کار کرده و همچنان میکند. علاوه بر این، ترامپ برای اسرائیل بیشتر از آمریکا کار میکند. و این ادعا اغراق نیست. بسیاری از کارشناسان و سیاستمداران نیز همین نظر را دارند. برای نمونه، در دسامبر سال ۲۰۱۹، مارک لوین، مجری شبکۀ فاکس نیوز، ترامپ را «نخستین رئیسجمهور یهودی» آمریکا نامید. او در مراسم جشن یهودی حانوکا در کاخ سفید گفت: «برای من افتخار بزرگی است که در کنار نخستین رئیسجمهور یهودی آمریکا حضور دارم. و اگر او یهودی هم نباشد، باید یهودی بشود».
١٩ خرداد-جوزا ١۴٠۵