تحت قاعده درآوردن جنگ از

لحاظ حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین الملل عمومی رعایت اصول بشری در جنگها را جز مسئولیت دولت‌های شامل در جنگ دانسته در صورت اشتعال جنگ میان دو یا چند کشور لازم می‌داند تا دولت‌ها قواعد حقوقی جنگ را رعایت نمایند . منظور از رعایت این قواعد رعایت موقف دول بی‌طرف یا غیر شامل در جنگ ، خودداری از توسعه جنگ بر ساحات غیر نظامی و نفوس غیر شامل در جنک است . چون جنگ توسط نیروهای مسلح طرفین پیشبرده می‌شود همین نیروها ، استحکامات نظامی آنها با امکانات لوژستیکی و ابزار جنگی باید هدف قرارداده شود .

حقوق بین الملل عمومی با در نظر داشت انکشاف انواع سلاح های دارای اثرات جمعی بر غیر نظامی ها و خطرات ناشی از آن جنگ را بحیث وسیله رسیدن به اهداف ملی کشورها منع نموده است و این اصل در بند چهارم ماده دوم منشور سازمان ملل متحد صراحت داده شده و چنین مشعر است : ” کلیه اعضا در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه نمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور و یا از هر روش دیگریکه با اهداف ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند کرد .”

بر طبق این ماده استعمال قوه علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی بین اعضای سازمان ملل متحد مجاز نیست . جنگ تدافعی ممنوع نشده آنرا عادلانه می‌داند.

منظور از رعایت قانونیت در جنگ عمدتآ محدود ساختن اثرات و ساحه جنگ ، به حد اقل رساندن تلفات انسانی با منابع اقتصادی و مالی ، حفاظت از مراکز انرژی و تاسیسات عام المنفعه است .

قانونی ساختن جنگ در دو اعلامیه ( پار یس سال 1856 و سن پطرزبورگ سال 1868 ) ، سه پیمان ( ژنیو سال 1864 ، هاگ 1899 و 1907 و ژنیو سال 1929 و 1949 ) دو پروتوکل ( ژنیو 1925 و 1977 و معاهده 1945 و 1961 ژنیو ) صراحت داده شده است که در هر کدام آنها موارد گوناگون چون حمایت افراد ملکی ، حراست املاک خصوصی اتباع کشورهای متخاصم غیره ذکر گردید ه است.

دولت‌های شامل در جنگ از لحاظ حقوق بین الملل عمومی در بکار برد وسایل جنگ و شیوه های جنگی آزادی مطلق ندارند .

در جنگهای هوایی بمباردمان بخاطر ایجاد رعب و هراس بین اهالی ملکی ، تخر یب دارایی های شخصی ، آثار فرهنگی ، معابد و دیگر مناطق غیر نظامی ، تخریب ذخایر غذایی وغیره مجاز نیست .

اما در جنگ جاری اسرائیل و آمریکا با ایران موارد زیاد نقض این موازین و اصول دیده می‌شود. بمباردمان مکتب دخترانه و قتل 165 طفل توسط آمریکا و اسرائیل، بمبارد پالایشگاه نفتی در تهران توسط اسرائیل با اثرات خطرناک سمی آن میان مردم وغیره . با اتکا به اصول حقوق بین الملل عمومی اصلا آغاز جنگ از جانب امر یکا و اسرائیل غیر قانونی بوده در جریان جنگ تخطی های صریح از موازین حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد ت امه دارد .