تجلیل از شصتویکمین سالگرد تأسیس ح د خ ا
به مناسبت شصتویکمین سالگرد بنیانگذاری حزب دموکراتیک خلق افغانستان، نشست مشترکی از سوی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان و تشکل نوین حزب دموکراتیک خلق افغانستان (حزب زحمتکشان افغانستان) از طریق فضای مجازی (پلتفورم Zoom) برگزار گردید.
در این نشست، بیش از یکصد تن از اعضا، پیشکسوتان، کادرها و هواداران حزب دموکراتیک خلق افغانستان از کشورهای مختلف جهان حضور فعال داشتند. فضای نشست منظم، رفیقانه و سرشار از همبستگی تشکیلاتی بود و برنامه با پخش سرود حزب، رسماً آغاز گردید. حضور گسترده و مشارکت فعال اشتراککنندگان، بیانگر پیوند پایدار اعضا با تاریخ، آرمانها و مسئولیتهای سیاسی حزب در شرایط حساس کنونی کشور بود.
در آغاز برنامه، پیام رفیق سلطانعلی کشتمند، از بنیانگذاران حزب دموکراتیک خلق افغانستان، عضو بیروی سیاسی ح.د.خ.ا و صدراعظم جمهوری دموکراتیک افغانستان، توسط رفیق اسدالله کشتمند قرائت گردید. در بخشی از این پیام آمده است:
«سپاسگزارم از شما رفقای همرزم که این عنعنهٔ پسندیده را با چنین روحیهٔ همبستگی، همگرایی و پیوستگی بخشهایی از پرچمداران راستین حزب، زنده نگه میدارید.»
در جریان این نشست تاریخی، بیستوسه تن از رفقا با ارائهٔ سخنرانیهای تحلیلی و رهنمودی، به بررسی تاریخچهٔ حزب، نقش برجسته و انکارناپذیر آن در رشد آگاهی سیاسی مردم و روشنفکران افغانستان، دستاوردها، چالشها، نارساییها و تجربههای تاریخی آن پرداختند. سخنرانان با رویکردی انتقادی، مسئولانه و آیندهنگر، عملکرد حزب را در دورههای مختلف، بهویژه در سه دههٔ اخیر، مورد ارزیابی قرار داده و بر ضرورت نقد صریح گذشته، درسگیری از تجربهٔ تاریخی و بازسازی یک نیروی نو، مترقی، دموکراتیک و پاسخگو به نیازهای امروز جامعه تأکید ورزیدند.
در پایان نشست، فراخوان این اجلاس قرائت گردید که در آن بر پایاندادن به پراکندگیها و انشعابات، ضرورت وحدت تشکیلاتی، همگرایی ساختارهای برآمده از حزب دموکراتیک خلق افغانستان و تلاش مشترک برای ایجاد یک ساختار نو، کارآمد و متناسب با شرایط عینی جامعه و مطالبات مردم افغانستان تأکید شده بود.
همچنین در بخش پایانی برنامه، جریان کار اجلاس توسط رفیق زیارمل، رئیس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان، مورد ارزیابی قرار گرفت. وی با ارائهٔ سخنان رهنمودی، بر اهمیت مسئولیت تاریخی اعضای حزب در شرایط کنونی کشور تأکید نموده و از همهٔ اعضا و اشتراککنندگان خواست تا برای بسیج نیروهای پراکنده، تقویت همبستگی تشکیلاتی و فراهمسازی زمینههای وحدت عملی، تلاشهای هماهنگ، آگاهانه و پیگیرانه انجام دهند.
برگزارکنندگان این محفل، برگزاری این نشست را گامی مهم در راستای تحکیم همبستگی تشکیلاتی، فراهمسازی زمینههای وحدت نیروهای مترقی و عدالتخواه و تقویت گفتوگوی انتقادی و مسئولانه در میان نیروهای سیاسی پیشرو کشور ارزیابی نمودند.
نشست تجلیل از شصتویکمین سالگرد تأسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان، نمادی از تداوم حیات فکری و سیاسی این حزب و بیانگر عزم راسخ اعضای آن برای ایفای نقشی فعال، مسئولانه و تاریخی در تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان بهشمار میرود.