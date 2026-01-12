به پیشواز بزرگداشت از سالگرد ح د خ ا

هویت واقعی هر حزب یا سازمان سیاسی، پیش از هر…

قتل نظم و قانون 

رسول پویان  خـدا نظـاره گـر قـتل نظـم و قـانـون است  ز بیم جنگ و تجاوز بشر جگرخون است  شرار حرص تجاوزگران چه افزون است  حدیث هیتلـر و چنگیز…

عشق فطرت اش!

امین الله مفکر امینی                             2026-04-01! زعشق گفتن نباید خواست صرف ارضای خواهشهای…

ګالیلیو ګالیله

دی یو ایتالیوي فیلسوف، ستوری پېژندونکی، فزیک‌پوه، ریاضي پوه…

آلبر کامو،‌ محصول یا قربانی استعمار فرانسه؟

درودها دوستان گرامی ما! محمدعثمان نجیب  نماینده‌ی مکتب  دینی فلسفی  من بیش از…

کتاب "زندگی عیسی" نقد مسیحیت بود 

Strauß, David (1808-1874) آرام بختیاری داوید اشتراوس؛- مبارز ضد مسیحی، مبلغ علم…

عدل الهی و عدالت اجتماعی و سرنوشت عدالت در جهان

نویسنده: مهرالدین مشید  خوانشی فلسفی–دینی از نسبت خدا، انسان و مسئولیت…

لذت چیست؟

لذت به معنای حقیقی٬ بدون وابستگی به خوردن و مراقبت جنسی٬ بصورت…

اختلاف دښمني نه ده؛ د اختلاف نه زغمل دښمني زېږوي

نور محمد غفوری په انساني ټولنو کې د بڼو او فکرونو اختلاف یو…

شاعر کرد زبان معاصر

آقای هوزان اسماعیل (به کردی: هۆزان ئیسماعیل) شاعر کرد زبان…

چند شعر کوتاه از لیلا طیبی

(۱) انسان کلام سبز ترحم، جاری از گلوی خدا بود.  از یاد برده…

جغرافیای سیاسی افغانستان و رقابت های نیاتی قدرت ها

نویسنده: مهرالدین مشید طالبان ژیوپلیتیک نیابتی؛ در هم زیستی با گروههای…

اعلامیه در مورد یورش سبعانه امپریالیسم آمریکا به ونزوئلا

سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان سرانجام شنبه ۳ جنوری، پس از آنکه…

زخم کهنۀ سال نوین

رسول پویان سال نو آمد ولی جنگ و جـدل افزون شدست کودک…

تحول ششم جدی، روزی که برایم زنگ زنده‌گی دوباره را به…

نوشته از بصیر دهزاد   قصه واقعی از صفحات زنده‌گی ام  این نوشته…

دوستدارم

نوشته نذیر ظفر ترا   از  هر کی بیشتر دوستدارم ترا  چون قیمت  سر دوستدارم سرم  را گر    برند…

مولود ابراهیم

آقای "مولود ابراهیم حسن" (به کُردی: مەولود ئیبراهیم حەسەن) شاعر…

پدیدار شناسی هوسرل؛ ایده آلیستی و بورژوایی؟

Edmund Hussrel(1859-1938)    آرام بختیاری جهان شناسی؛ فنومنولوگی و شناخت ظاهر پدیده ها…

ميسر نميشود

28/12/25 نوشته نذير ظفر پير م    وصال  يار   ميسر   نميشود وقت  خزان   بهار    ميسر  نميشود بيكار م اينكه شعر و…

«
»

تجلیل از شصت‌ویکمین سالگرد تأسیس ح د خ ا

به مناسبت شصت‌ویکمین سالگرد بنیان‌گذاری حزب دموکراتیک خلق افغانستان، نشست مشترکی از سوی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان و تشکل نوین حزب دموکراتیک خلق افغانستان (حزب زحمتکشان افغانستان) از طریق فضای مجازی (پلتفورم Zoom) برگزار گردید.

در این نشست، بیش از یک‌صد تن از اعضا، پیش‌کسوتان، کادرها و هواداران حزب دموکراتیک خلق افغانستان از کشورهای مختلف جهان حضور فعال داشتند. فضای نشست منظم، رفیقانه و سرشار از همبستگی تشکیلاتی بود و برنامه با پخش سرود حزب، رسماً آغاز گردید. حضور گسترده و مشارکت فعال اشتراک‌کنندگان، بیانگر پیوند پایدار اعضا با تاریخ، آرمان‌ها و مسئولیت‌های سیاسی حزب در شرایط حساس کنونی کشور بود.

در آغاز برنامه، پیام رفیق سلطان‌علی کشتمند، از بنیان‌گذاران حزب دموکراتیک خلق افغانستان، عضو بیروی سیاسی ح.د.خ.ا و صدراعظم جمهوری دموکراتیک افغانستان، توسط رفیق اسدالله کشتمند قرائت گردید. در بخشی از این پیام آمده است:

«سپاسگزارم از شما رفقای همرزم که این عنعنهٔ پسندیده را با چنین روحیهٔ همبستگی، همگرایی و پیوستگی بخش‌هایی از پرچمداران راستین حزب، زنده نگه می‌دارید.»

در جریان این نشست تاریخی، بیست‌وسه تن از رفقا با ارائهٔ سخنرانی‌های تحلیلی و رهنمودی، به بررسی تاریخچهٔ حزب، نقش برجسته و انکارناپذیر آن در رشد آگاهی سیاسی مردم و روشنفکران افغانستان، دستاوردها، چالش‌ها، نارسایی‌ها و تجربه‌های تاریخی آن پرداختند. سخنرانان با رویکردی انتقادی، مسئولانه و آینده‌نگر، عملکرد حزب را در دوره‌های مختلف، به‌ویژه در سه دههٔ اخیر، مورد ارزیابی قرار داده و بر ضرورت نقد صریح گذشته، درس‌گیری از تجربهٔ تاریخی و بازسازی یک نیروی نو، مترقی، دموکراتیک و پاسخ‌گو به نیازهای امروز جامعه تأکید ورزیدند.

در پایان نشست، فراخوان این اجلاس قرائت گردید که در آن بر پایان‌دادن به پراکندگی‌ها و انشعابات، ضرورت وحدت تشکیلاتی، همگرایی ساختارهای برآمده از حزب دموکراتیک خلق افغانستان و تلاش مشترک برای ایجاد یک ساختار نو، کارآمد و متناسب با شرایط عینی جامعه و مطالبات مردم افغانستان تأکید شده بود.

همچنین در بخش پایانی برنامه، جریان کار اجلاس توسط رفیق زیارمل، رئیس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان، مورد ارزیابی قرار گرفت. وی با ارائهٔ سخنان رهنمودی، بر اهمیت مسئولیت تاریخی اعضای حزب در شرایط کنونی کشور تأکید نموده و از همهٔ اعضا و اشتراک‌کنندگان خواست تا برای بسیج نیروهای پراکنده، تقویت همبستگی تشکیلاتی و فراهم‌سازی زمینه‌های وحدت عملی، تلاش‌های هماهنگ، آگاهانه و پیگیرانه انجام دهند.

برگزارکنندگان این محفل، برگزاری این نشست را گامی مهم در راستای تحکیم همبستگی تشکیلاتی، فراهم‌سازی زمینه‌های وحدت نیروهای مترقی و عدالت‌خواه و تقویت گفت‌وگوی انتقادی و مسئولانه در میان نیروهای سیاسی پیشرو کشور ارزیابی نمودند.

نشست تجلیل از شصت‌ویکمین سالگرد تأسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان، نمادی از تداوم حیات فکری و سیاسی این حزب و بیانگر عزم راسخ اعضای آن برای ایفای نقشی فعال، مسئولانه و تاریخی در تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان به‌شمار می‌رود.

