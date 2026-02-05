عدالت اجتماعی

نوشتهء نذیر ظفر‎عدالت روزی پیـــــدا میشه آخر‎سفاکان ترد و رســـوا…

خودتحقیری و خودتخریبی؛ تبیین فلسفی مفهومی

۱. خودتحقیری (Self-Denigration) در معنای فلسفی، خودتحقیری حالتی است که در…

سرمایه‌داری لیبرال و واکنش سوسیال‌دموکراسی

نور محمد غفوری تقابل، اصلاح یا همزیستی انتقادی؟ مقدمه سرمایه‌داری لیبرال به‌عنوان نظام…

             تشدید تنش تهران و واشنگتن؛ پس‌لرزه‌های منطقه‌ای آن

نویسنده: مهرالدین مشید سرنوشت دیکتاتوری‌های دینی؛ آزمون بقا برای اخوندیسم و…

دربارۀ «اصولنامۀ جزایی محاکم» اداره طالبان

اعلامیۀ انجمن سراسری حقوق؜دانان افغانستان بنام خداوند حق و عدالت انجمن سراسری…

هر که را مشکلی است!

امین الله مفکر امینی          2026-30-01 ! هر که را مشکلی باشد ناچار…

آ.و. لوناچارسکی

برگردان. رحیم کاکایی و.گ. بلینسکی پیشگفتار مترجم درباره ویساریون بلینسکی نویسنده، منتقد…

برهنه گویی و عریان سالاری؛ سیاستِ بی‌پرده و حاکمیتِ بی‌نقاب

نویسنده: مهرالدین مشید تحلیلی از زوال مشروعیت و فروپاشی پوشش های…

لیبرال کپیټالیزم: تاریخي شالید، بنسټونه او علمي نقد

نور محمد غفوری لنډیز  لیبراله سرمایه‌داري یا (لیبراله پانګوالي) يا (لیبرال کپیټالزم)…

همراه جمیله، وداع با گلزری!

Aitmatow, Tschingis) 20081928- ) آرام بختیاری سوسیالیسم، دیالکتیک وحدت خلقها شد. چنگیز آیتماتف،…

کیست ژورنالیست ؟

هرکی مایک در اختیارش بود ژورنالیست نیستیا  به یک رسانه …

مخاطب خاص نیست!

این سخن، با آنانی‌ست که روزی از شیر و قیماق…

نظریات قوم‌گرایانه و راسیستی مردود است!

نویسنده: نور محمد غفوری ۱. مقدمه مقالهٔ حاضر با عنوان «نظریات قوم‌گرایانه و…

       اصولنامه ی جزایی طالبان خیلی نفرت انگیزو ضد اسلامیست 

       نوشته ی : فروغی        پس ازنشروتطبیق احکام سختگیرانه و نفرت انگیز…

وفاداری به آرمان‌ها و رسالت نجات وطن

وفاداری به آرمان‌ها و رسالت نجات وطن پس از فروپاشی حکومتی…

شصت و یکمین سالگرد با افتخار حزب ما خجسته باد

رفقاى گرامى از نام سازمان حزبى ما در ايالات متحده امريكا به…

مرکه

له ښاغلي (عبدالملک پرهیز) سره د نړېوال ادبي ښوونځی اکسپرسیونیسم…

سرمایه‌داری در لبهٔ شکست؛ اقتصاد بحران‌زده و سیاست مشت‌آهنین

نویسنده: مهرالدین مشید بحران های ساختاری نظام سرمایه داری و ظهور…

سوسیال دموکراسی؛ تمایز مفهومی، تجربهٔ تاریخی و امکان بومی‌سازی در…

نور محمد غفوری مقالهٔ را تحت عنوان (چرا نهضت جدید سوسیال‌دموکراسی…

الگوریتم څه شی دی، څه وخت، چیرته او څنګه را…

نور محمد غفوري الگوریتم د ستونزې د حل لپاره د منظمو،…

«
»

تب بُر !

تاریخ انتشار :05.02.2026

hoshyaresmaeil2017@hotmail.com

ترامپ: گفت‌وگو با حکومت اسلامی در ایران به جایی نرسد شاید اتفاقات بدی بیفتد…

شروط آمریکا و مذاکراتش با حکومت اسلامی در ایران … پایان دادن به هسته‌ ، پایان به دسته موشکی ، پایان  نیابتی‌ ها…

آمریکا ناو جنگی فرستاد ، آمریکا ناو جنگی را پس فرستاد … مذاکرات لغو شد چند دقیقه بعد وصل شد ، انواع واسطه ها ، تهدید ، اورانیوم غنی شده در روسیه …

ماهها پیش حکومت اسلامی صراحتا اذعان کرد شروط آمریکا برای توافق یعنی نهایتا حذف ولایت فقیه و سپاه ….

از همون قدیم همین بود . الانم همینه . اصل موضوع همینه . چه با مذاکره و توافق و چه با ضربات مقطعی نطامی … به اونجا هم حتما میرسیم . بقیه مسیر تکنیکه !

و اما رضاپهلوی از رهبری و گاندی و بابایی و انقلاب اتوبوسی ، انقلاب وکالتی ، انقلاب ملی و انقلاب شیرو خورشید و یک پرچم به صندوق رای و انتخابات رسید و گفت ، همونطور که ترامپ گفت صندوق اتتخابات !

البته اول گفت صندوق انتخابات و رای مردم … بعد فراخوانی جدید و شاهانه در روز عشاق داد که همه عالم به عشق پهلوی بیان بیرون !

به رئیس مونیخ زنگ زدم و سوال کردم فرق دعوت از رضاپهلوی با دعوت قبلی چیه ؟ رئیس گفت اولا هیچ پولی کثیف نیست ، دوما این بار دربازکن حتما میذاریم روی میز … سوما شرایط یه جوریه که ما از طریق رضاپهلوی نیاز داریم تا یه ویشگونی از ولایت فقیه بگیریم .

خبرنگار : با این ؟ این پشمک به درد قلقلک هم نمیخوره . البته خود نظام حاکم هم بدش نمیاد این رضاپهلوی مخالف جدی ش معرفی بشه !

رئیس : آره میدونیم . ولی مجبوریم میفهمی مجبوریم . آخه نمیخوایم عظمای عزیز اوف بشه . این رضاپهلوی یه کم خُل و چل هست ولی کار راه اندازه !

جناب لات میشه بگی این چیه ؟

لات : جاوید شاه . این صندوق انتخاباته !

خبرنگار : پس چرا پیاز توشه ؟

لات : جاوید شاه . مگه صندوق انتخابات با صندوق پیاز فرقی میکنه ؟ جاوید شاه !

 شعار جاوید شاه ، انقلاب ملی یا یک پرچم و یک شاه و یک وطن و انقلاب شیروخورشید یا … مثل دما سنج میمونه که باهاس کرد تو یک سوراخی تا فقط نشون بده تب هست .

شعار واقعی مردم همون زن زندگی آزادی … تب بُر خوبیه !

05.02.2026

اسماعیل هوشیار

