تاریخ انتشار :05.02.2026

ترامپ: گفت‌وگو با حکومت اسلامی در ایران به جایی نرسد شاید اتفاقات بدی بیفتد…

شروط آمریکا و مذاکراتش با حکومت اسلامی در ایران … پایان دادن به هسته‌ ، پایان به دسته موشکی ، پایان نیابتی‌ ها…

آمریکا ناو جنگی فرستاد ، آمریکا ناو جنگی را پس فرستاد … مذاکرات لغو شد چند دقیقه بعد وصل شد ، انواع واسطه ها ، تهدید ، اورانیوم غنی شده در روسیه …

ماهها پیش حکومت اسلامی صراحتا اذعان کرد شروط آمریکا برای توافق یعنی نهایتا حذف ولایت فقیه و سپاه ….

از همون قدیم همین بود . الانم همینه . اصل موضوع همینه . چه با مذاکره و توافق و چه با ضربات مقطعی نطامی … به اونجا هم حتما میرسیم . بقیه مسیر تکنیکه !

و اما رضاپهلوی از رهبری و گاندی و بابایی و انقلاب اتوبوسی ، انقلاب وکالتی ، انقلاب ملی و انقلاب شیرو خورشید و یک پرچم به صندوق رای و انتخابات رسید و گفت ، همونطور که ترامپ گفت صندوق اتتخابات !

البته اول گفت صندوق انتخابات و رای مردم … بعد فراخوانی جدید و شاهانه در روز عشاق داد که همه عالم به عشق پهلوی بیان بیرون !

به رئیس مونیخ زنگ زدم و سوال کردم فرق دعوت از رضاپهلوی با دعوت قبلی چیه ؟ رئیس گفت اولا هیچ پولی کثیف نیست ، دوما این بار دربازکن حتما میذاریم روی میز … سوما شرایط یه جوریه که ما از طریق رضاپهلوی نیاز داریم تا یه ویشگونی از ولایت فقیه بگیریم .

خبرنگار : با این ؟ این پشمک به درد قلقلک هم نمیخوره . البته خود نظام حاکم هم بدش نمیاد این رضاپهلوی مخالف جدی ش معرفی بشه !

رئیس : آره میدونیم . ولی مجبوریم میفهمی مجبوریم . آخه نمیخوایم عظمای عزیز اوف بشه . این رضاپهلوی یه کم خُل و چل هست ولی کار راه اندازه !

جناب لات میشه بگی این چیه ؟

لات : جاوید شاه . این صندوق انتخاباته !

خبرنگار : پس چرا پیاز توشه ؟

لات : جاوید شاه . مگه صندوق انتخابات با صندوق پیاز فرقی میکنه ؟ جاوید شاه !

شعار جاوید شاه ، انقلاب ملی یا یک پرچم و یک شاه و یک وطن و انقلاب شیروخورشید یا … مثل دما سنج میمونه که باهاس کرد تو یک سوراخی تا فقط نشون بده تب هست .

شعار واقعی مردم همون زن زندگی آزادی … تب بُر خوبیه !

اسماعیل هوشیار