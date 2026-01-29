تاریخ گواه است که هیچ ملتی را رایگان عزت و مقام نبخشیده است

همراه جمیله، وداع با گلزری!

Aitmatow, Tschingis) 20081928- ) آرام بختیاری سوسیالیسم، دیالکتیک وحدت خلقها شد. چنگیز آیتماتف،…

کیست ژورنالیست ؟

هرکی مایک در اختیارش بود ژورنالیست نیستیا  به یک رسانه …

مخاطب خاص نیست!

این سخن، با آنانی‌ست که روزی از شیر و قیماق…

نظریات قوم‌گرایانه و راسیستی مردود است!

نویسنده: نور محمد غفوری ۱. مقدمه مقالهٔ حاضر با عنوان «نظریات قوم‌گرایانه و…

       اصولنامه ی جزایی طالبان خیلی نفرت انگیزو ضد اسلامیست 

       نوشته ی : فروغی        پس ازنشروتطبیق احکام سختگیرانه و نفرت انگیز…

وفاداری به آرمان‌ها و رسالت نجات وطن

وفاداری به آرمان‌ها و رسالت نجات وطن پس از فروپاشی حکومتی…

شصت و یکمین سالگرد با افتخار حزب ما خجسته باد

رفقاى گرامى از نام سازمان حزبى ما در ايالات متحده امريكا به…

مرکه

له ښاغلي (عبدالملک پرهیز) سره د نړېوال ادبي ښوونځی اکسپرسیونیسم…

سرمایه‌داری در لبهٔ شکست؛ اقتصاد بحران‌زده و سیاست مشت‌آهنین

نویسنده: مهرالدین مشید بحران های ساختاری نظام سرمایه داری و ظهور…

سوسیال دموکراسی؛ تمایز مفهومی، تجربهٔ تاریخی و امکان بومی‌سازی در…

نور محمد غفوری مقالهٔ را تحت عنوان (چرا نهضت جدید سوسیال‌دموکراسی…

الگوریتم څه شی دی، څه وخت، چیرته او څنګه را…

نور محمد غفوري الگوریتم د ستونزې د حل لپاره د منظمو،…

د گوند کالیزه په مناسبت‎

پتمنو خویندو او ملگرو د افغانستان دخلق دموکراتیک گوند د…

بوی نفت و خون 

رسول پویان  ز خون سرخ بشر دست ظلم گلگون است  زطرف جیحـون وکارون تا امازون است  خـدا نظـاره گـر قـتل نظـم و قـانـون است  ز بیم جنگ و تجاوز بشر جگرخون است  شرار…

چه ارزان فروختند!

امین الله مفکر امینی                        2026-22-01! چه ارزان فروختند مردمِ دانـــــای  میهن ما را…

پاسخ به سیاه‌مشق آقای انجنیر کمال بهادری (نامی بی‌هویت که…

درباره‌ی مسئولیت جمعی، نقد سیاسی و ضرورت عبور از فردمحورینوشته‌ی…

چرنیشفسکی نیکولای گاوریلوویچ

ترجمه. رحیم کاکایی پ. ا. نیکولایف.  بخش یکم نیکولای گاوریلوویچ چرنیشفسکی در ۱۲…

ټکنالوژي، سیاست او د عدالت پوښتنه

نور محمد غفوری ایا د نوې زمانې په راتګ سره ټولنیز…

وحدت به‌مثابه پراتیک تاریخی

بازخوانی تیوریک نشست شصت و یکمین سالگرد تأسیس حزب دموکراتیک…

یادنامهٔ دکتورعبدالسلام آثم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ در روزگاری که تاریخ کشورما مشحون از رخ داد های…

بحران فقر در افغانستان: عوامل، چشم‌انداز و راهکارهای مقابله با…

افغانستان در یکی از تاریک‌ترین برهه‌های تاریخ معاصر خود بصورت…

«
»

تاریخ گواه است که هیچ ملتی را رایگان عزت و مقام نبخشیده است

دقیقا نزدیک به 83 سال قبل یکی از معجزه های تاریخ، آیثار و ایستاده گی از محاصره را در مقابل فاشیستان و متجاوزین را تاریخ در خود ثبت کرده است.

 این محاصره که به عنوان یکی از طولانی‌ترین و دهشتناک‌ترین محاصره‌های تاریخ شناخته می‌شود — فراتر از نمایش رنج و ویرانی بود. آنچه در لنینگراد روی داد، تابلوئی باشکوه از عزمی پولادین، صبری بی‌کران و شجاعتی ناب بود. مردان و زنان این شهر، با تحمل گرسنگی، سرما و مرگ به وظایفی خود ادامه دادند، ثابت کردند که انسان‌های متحد و مصمم، در پناه همبستگی، حتی در تاریک‌ترین لحظات نیز می‌توانند بر هر تجاوز و زورگویی پیروز گردند.

شهری که به زیبایی و داشتن موزیم های زیبا مشهور بود به قبرستانی بیش از 1.5 میلیون انسان و شهری کاملا ویرانه مبدل گردید .

این تنها تاریخ روسیه و یک شهری تاریخی روسیه نیست، بلکه یکی از مثال ها از هزاران یا ده ها هزار مثالی است که تاریخ آن را در خود ثبت کرده است. 

این رویداد درسی جهانی و فراتر از زمان به همراه دارد مقاومت در برابر ستم، مرزی جغرافیایی یا نژادی نمی‌شناسد و هرگاه ملتی یکپارچه و استوار بر ارزش‌های خویش برخیزد، هیچ قدرتی قادر به شکست آن نخواهد بود. امروز نیز، یاد این ایستادگی، راهنمای همه ملت‌های آزاده‌ای است که برای پاسداری از کرامت و خاک خود در برابر زورگویان روزگار می‌کوشند. تاریخ هرگز فراموش نخواهد کرد که چگونه روح جمعی می‌تواند بر تباهی‌های مادی چیره شود و پیروزی را از ژرفای ناممکن بیرون بکشد.

نیکپی. ا

facebookShare on Facebook
TwitterTweet
FollowFollow us