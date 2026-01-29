تاریخ گواه است که هیچ ملتی را رایگان عزت و مقام نبخشیده است

دقیقا نزدیک به 83 سال قبل یکی از معجزه های تاریخ، آیثار و ایستاده گی از محاصره را در مقابل فاشیستان و متجاوزین را تاریخ در خود ثبت کرده است.

این محاصره که به عنوان یکی از طولانی‌ترین و دهشتناک‌ترین محاصره‌های تاریخ شناخته می‌شود — فراتر از نمایش رنج و ویرانی بود. آنچه در لنینگراد روی داد، تابلوئی باشکوه از عزمی پولادین، صبری بی‌کران و شجاعتی ناب بود. مردان و زنان این شهر، با تحمل گرسنگی، سرما و مرگ به وظایفی خود ادامه دادند، ثابت کردند که انسان‌های متحد و مصمم، در پناه همبستگی، حتی در تاریک‌ترین لحظات نیز می‌توانند بر هر تجاوز و زورگویی پیروز گردند.

شهری که به زیبایی و داشتن موزیم های زیبا مشهور بود به قبرستانی بیش از 1.5 میلیون انسان و شهری کاملا ویرانه مبدل گردید .

این تنها تاریخ روسیه و یک شهری تاریخی روسیه نیست، بلکه یکی از مثال ها از هزاران یا ده ها هزار مثالی است که تاریخ آن را در خود ثبت کرده است.

این رویداد درسی جهانی و فراتر از زمان به همراه دارد مقاومت در برابر ستم، مرزی جغرافیایی یا نژادی نمی‌شناسد و هرگاه ملتی یکپارچه و استوار بر ارزش‌های خویش برخیزد، هیچ قدرتی قادر به شکست آن نخواهد بود. امروز نیز، یاد این ایستادگی، راهنمای همه ملت‌های آزاده‌ای است که برای پاسداری از کرامت و خاک خود در برابر زورگویان روزگار می‌کوشند. تاریخ هرگز فراموش نخواهد کرد که چگونه روح جمعی می‌تواند بر تباهی‌های مادی چیره شود و پیروزی را از ژرفای ناممکن بیرون بکشد.

نیکپی. ا

