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بیست سال امریکا غرب و ناتو درین سرزمین بساط خون برپا کردند

افغانستان از تنگناهای خونین و ویرانگر عبور داده شده و بار مصائب خون و ویرانی را مردم بدوش کشیده است . حاصل جنگهای خونین برای اثبات حقانیت ایدئولوژی ها، برخوردهای مسلحانه تنظیمها جهادی با یکدیگر، اشغالها و شکست‌ها تاریخ قریب به پنجاه سال اخیر کشور را با عقب روی ها ، و عقبگرد ها رقم می‌زند.

عوامل داخلی ، دست اندازی های بیرونی ، خودمحوری های شخصی و سیاسی ، اختلافات درونی در حاکمیت ها از اسباب اصلی تباهی کشور و زندگی مردم بوده است .این عوامل و اسباب برای خصم به کمین نشسته کشور ( پاکستان ) زمینه ساز بهره برداری استراتژیک گردید که بدست خود افغانها و توسط افغانها عملی شد .

با پایان کارزار تبلیغی کفر و اسلام ، خود محوری و تنظیم محوری بر بنیاد سلطه طلبی قومی و سمتی راهکار دیگر ی شد که استخبارات پاکستان به ان دامن میزد ، جنرال حمید گل گاهی در ارگ برهان الدین ربانی و گاهی در جبهات جنگ نزد گلبدین حکمتیار مشاور نظامی و سیاسی بود خوب سیاست می‌کرد و خوب می جنگاند .

با تحولات و تغیرات سریعی که رخ داد بیست سال امریکا غرب و ناتو درین سرزمین بساط خون برپا کردند و بذر نفاق و نفرت افگنی را زرع نمودند ، پاکستان از جمله کشورهای بود که میدان های هوایی و مسیر های زمینی اش را برای فعالیت های هوایی و انتقالات حربی و لوژستیکی امریکا باز گذاشت و از ویرانی افغانستان توسط ناتو و امریکا راضی بود .

با خروج ناتو و امریکا یکا و تغیر نظام در تبلیغات راهبردی پاکستان به امتداد سائر تفرقه افگنی ها برای تشدید کار غرض تفرقه ملی ، سمتی و زبانی صفحه دیگری باز شد ، شاید این آخرین تیری باشد که از کمان خانه ای. اس. ای. بسوی افغانستان پرتاب می‌شود، ابزار عملی پیشبرد و راهکار جدید پاکستان باز هم خود افغانها ست.

پنجاه سال نقش و نفوذ استخبارات پاکستان در دامن زدن انواع اختلافات هنوز هم برای عده ای قابل درک نیست ، منشأ ایجاد شکافهای قومی و سمتی چه نمایش تفوق طلبی یا مظلوم نمایی تصنعی هردو در استراتژی پاکستان غرض ایجاد تقابل و ترویج نفاق میان افغانها جا دارد . انعده افغانهای که درین مسیر بحیث مستخدمین و خدمتگذاران عمل میکنند جای شان علیحده باشد موظف اند و آنچه می‌گیرند باید در بدل ان وظیفه اجرا کنند ، اما آنانیکه تحت تاثیر این تبلیغات و شایعات قرار می‌گیرند باید به خود آیند و ذهن شانرا از چتر محدود تنگ نظری یا تفوق طلبی بیرون سازند و برای سرزمینی که ملکیت همه اقوام و قبایل و ملیت‌ های ان است دل بسوزانند ، این تیر پاکستان باز هم چیزی جز ویرانی و خونریزی حاصلی نمی‌داشته باشد ، ای . اس. ای. با مهارت سر رشته ابتکار آنرا بدست دارد و کشور را به سوی تباهی مطلوب خود می برد .

حفظ وحدت افغانها در حفظ منافع مشترک ، فرصت‌های برابر و تامین عدالت اجتماعی همگانی نهفته است که بجا شدن ان زمینه تبلیغات و بهره برداری دشمنان داخلی و خارجی را محدود می‌سازد.

وحدت ملی مسیر یکطرفه نیست راه برای سهیم شدن همه اقوام و ملیت‌ها باز باشد تا همه‌ در یک مسیر واحد چون تن واحد با اطمینان به بهبود زوایای مختلف زندگی حرکت و عمل کنند .

افغانها پنجاه سال گوش به بیگانه داشتند و ویران شدند، بس است باید به خود آیند از خود بشنوند .

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