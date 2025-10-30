بیایید هموطن!

امین الله مفکر امینی       2025-12-10!

ما با پاکستان مشترکات نداریم !

مدتیست که عده ای نام از مشترکات میان افغانستان و…

تحول فرهنگ سیاسی؛ کلید طلایی وحدت و ثبات ملی در…

نور محمد غفوری (بخش اول) ۱.خلاصه  این مقالهٔ علمی ـ تحلیلی و رهنمودی…

ښاري ژوند، چاپېریال او ډیجیټل پرمختګ

حميدالله بسيا په اوسني عصر کې، ښارونه د بشري ژوند د…

مهندسی قومی یا طرح توازن قومی در ساختار قدرت طالبان

نویسنده: مهرالدین مشید مشروعیت‌ بخشی قومی؛ از توجیه انحصار تا مهندسی…

صرصر ظلم 

از فروغ حسن تو ماه فلک شرمنده شد  مهر لطفت هر…

از همین خاک جهان دگری باید ساخت !

با شروع زمزمه های کم شدن موسسات خارجی و خروج…

چرا شطحیات! ترامپ را درک نه‌می‌کنیم؟

اولویت مردم ما اسقاط طالبان است، نه تعامل. ✍️ محمدعثماننجیب در جهان…

پاکستان د افغانستان په خاوره کې د TTP د غړو

د ویشتلو حق نه لري د افغانستان او پاکستان اړیکې له تاریخي…

اپلاتون

د ده اصلي نوم «اریستوکلس» دی، د یونان یو نوموتی…

نقض حاکمیت ملی از سوی طالبان؛ از سلطه ایدئولوژیک تا…

نویسنده: مهرالدین مشید اجندا های قومی و اختلاف برانگیز منافی حاکمیت…

توماس مور؛ را هم اعدام کردند؛ بی وجدانا!

Thomas More ( 1477-1536 ) آرام بختیاری نخستین تئوریسین سوسیالیسم تخیلی در…

پاییز 

باد خزان وزید چمن بی نقاب شد  از برگ زرد صحن…

توافق طالبان و پاکستان

محمد عثمان نجیب پیش‌نوشت: با توجه به اهمیت این یادداشت که چند…

بازی های تروریستی پاکستان و ادامه جنایات آن در افغانستان

نویسنده: مهرالدین مشید جنگ طالبان و پاکستان سناریوی استخباراتی با راستی…

سقراط

نوموړی د لرغوني یونان ستر فیلسوف او عالم او…

   جنگ پاکستان با طالبان

       نوشته ی : اسماعیل فروغی        جنگ کنونی میان گروه طالبان وپاکستان…

 با درد بساز که خون بهای تو منم

شوخی و مزاح جزء جدایی‌ناپذیر از زندگی اجتماعی انسان‌ها هستند…

ترامپ چرابگرام رامی خواهد؟

بخش دوم طوریکه می دانیم در15 آگست سال 2021امریکائی هاظاهراًازروی اجباردربرابرمقاومت…

پاکستان حق نه لري چې د افغانستان په خاوره تعرض…

نور محمد غفوری  د نړيوالو اړيکو او دولتونو ترمنځ د متقابل…

بیایید هموطن!

امین الله مفکر امینی       2025-12-10!

بیــــا هموطن با هم یکی گردیم تا کــی جدایــــــی

وطن برباد،ما برباد،وهم برباد مٌلکـــی خدایــــــی

زانفاقِ ما اسیرکردند ما را چنان شرق وهمــغرب

خودآشیانه کردند بکاشانه،ما رابیرون هــم زدرب

برغلامـــی ماشد استفــاده ازنیرنگِ ِمذهـب ودیـن

هم استفاده کردند زافکاری واهــــی ورسم وآییـن

گهی ســیا آمـــد وگهی هم آی اس آی بنام خدمـت

به فتنه ها کردند دسایس  وربودنــــد ازما حیثیـت

بسیم وزری خفته بردلـی  میهنِ مـــا چشم داشتنـد

هریک حقی خودها گرفتند ما را بـــــربـــاد کردنــد

برجحانـــــی تعلقات چنـان نفاق انداختـــــند بین ما

ما را با هم انداختند، سودی زیادی بردنداز دین ما

ما بنده ی خداییــــم، کٌفرومٌسلـــم دامِــی فریب انـد

آنکه خیری خلق خواهد بـا خدایش بسـی قریب اند

بیا بنگـــر هم وطـــــن  حالی رفتگانــی به هـجرت

نه قـــدر و منزلـــــــــت دارند نه زیستِنی بــاعـزت

مــا که زذات وجوهـــــرهریکی ز نسلــــی آدمیــــم

زپیدایـــــــش نی کافــــر نی مسلمان، همه انسـانیم

مفـــــــکراین ســــــروده و گفته هـااست ازتجـارب

که با علم و خرد و حق  بوده و میباشنـــــد مقارب

