بیایید هموطن!

امین الله مفکر امینی 2025-12-10!

بیــــا هموطن با هم یکی گردیم تا کــی جدایــــــی

وطن برباد،ما برباد،وهم برباد مٌلکـــی خدایــــــی

زانفاقِ ما اسیرکردند ما را چنان شرق وهمــغرب

خودآشیانه کردند بکاشانه،ما رابیرون هــم زدرب

برغلامـــی ماشد استفــاده ازنیرنگِ ِمذهـب ودیـن

هم استفاده کردند زافکاری واهــــی ورسم وآییـن

گهی ســیا آمـــد وگهی هم آی اس آی بنام خدمـت

به فتنه ها کردند دسایس وربودنــــد ازما حیثیـت

بسیم وزری خفته بردلـی میهنِ مـــا چشم داشتنـد

هریک حقی خودها گرفتند ما را بـــــربـــاد کردنــد

برجحانـــــی تعلقات چنـان نفاق انداختـــــند بین ما

ما را با هم انداختند، سودی زیادی بردنداز دین ما

ما بنده ی خداییــــم، کٌفرومٌسلـــم دامِــی فریب انـد

آنکه خیری خلق خواهد بـا خدایش بسـی قریب اند

بیا بنگـــر هم وطـــــن حالی رفتگانــی به هـجرت

نه قـــدر و منزلـــــــــت دارند نه زیستِنی بــاعـزت

مــا که زذات وجوهـــــرهریکی ز نسلــــی آدمیــــم

زپیدایـــــــش نی کافــــر نی مسلمان، همه انسـانیم

مفـــــــکراین ســــــروده و گفته هـااست ازتجـارب

که با علم و خرد و حق بوده و میباشنـــــد مقارب