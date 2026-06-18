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بیان ابراهیم

خانم بیان ابراهیم (به کُردی: بەیان ئیبراهیم) شاعر کُرد زبان اهل سلیمانیه‌ی اقلیم کردستان است.

(۱)

نگذار عاشقت باشم.  

نگذار این‌قدر دوستت داشته باشم  

مبادا زیر باران چشمانت آب شوم  

مبادا با نسیم نفس‌هایت  

مثل شاخه‌‌ی بیدی بشکنم  

نگذار این‌قدر عاشقت باشم  

مبادا که با یک آه اندک‌ات فرو بریزم  

مبادا چونان پرنده‌ای در آشیانه‌ی قلبت  

نپرم و بالم را نگشایم و تا ابد اسیر گردم  

نگذار این‌قدر در تو گم شوم و 

مجبور شوم تمام آوازهای غمگین را  

برای چشمانت بخوانم  

نگذار پس از هر بارانی، از درخت گریه، غم بچینم  

بگذار عمر پیری‌ام را با سوزن جوانی تو  

یک بار دیگر بدوزم  

بگذار در پناه نفس‌هایت  

سروی از جنس شعر بکارم  

در چشمه‌ی چشمانت  

نقش عشق را نقاشی کنم  

بگذار برای ابد  

در تو ذوب شوم  

تا قیامت گور من در وجود تو باشد و  

با ضربان قلبت زندگی کنم…  

نگارش و ترجمه‌:

#زانا_کوردستانی

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