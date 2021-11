بیاد پیر عشق و خرد خبر ناگوار درگذشت استاد براتعلی فدایی هروی را امروز جمعه 26/11/2021 مطابق 5 قوس 1400 خورشیدی شنیدم؛ بدون درنگ این…

An error occured during creating the thumbnail.